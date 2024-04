NetApp faz parceria com Google Cloud para maximizar a flexibilidade para o armazenamento de dados em nuvem

SAN JOSE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje uma expansão de sua parceria com o Google Cloud para tornar mais fácil para as empresas aproveitarem seus dados para a IA generativa (GenAI) e outras cargas de trabalho de nuvem híbrida. A NetApp e o Google Cloud estão anunciando o nível de serviço Flex para o Google Cloud NetApp Volumes, compatível com volumes de armazenamento de quase qualquer tamanho. A NetApp também está lançando uma prévia de sua arquitetura de referência do kit de ferramentas GenAI para operações de geração aumentada de recuperação (RAG) usando a plataforma Google Cloud Vertex AI.

Opções de armazenamento de dados mais flexíveis para o Google Cloud NetApp Volumes

O Google Cloud e a NetApp estão anunciando um novo nível de serviço para o NetApp Volumes, chamado de Flex, que oferece aos clientes um controle mais granular para adaptar o seu armazenamento e desempenho para corresponder às necessidades exatas de suas cargas de trabalho em nuvem.

“A demanda crescente por aplicativos e informações com uso intensivo de dados reforçou a necessidade de uma nova abordagem para o armazenamento unificado dos dados, que oferece às empresas a agilidade para mover e armazenar dados onde quer que seja necessário, a qualquer momento”, disse Pravjit Tiwana, vice-presidente sênior e gerente geral, Armazenamento em nuvem na NetApp. “Ao ampliar nossa colaboração com o Google Cloud, oferecemos um fator de forma flexível que pode ser executado na infraestrutura existente em todo o sistema Google Cloud, sem quaisquer compensações em relação aos recursos de gerenciamento de dados corporativos.”

Com a adição do Flex, os clientes do NetApp Volumes podem escolher entre quatro níveis de serviço para aproveitar um serviço de arquivo totalmente gerenciado criado no NetApp ONTAP TM e operado pelo Google Cloud, incluindo:

Standard : armazenamento de uso geral altamente disponível com recursos avançados de gerenciamento de dados e 16 MiB/s por TiB de desempenho. Recomendado para lidar com cargas de trabalho como compartilhamentos de arquivos, máquinas virtuais (VMs) e ambientes DevTest.

: armazenamento de uso geral altamente disponível com recursos avançados de gerenciamento de dados e 16 MiB/s por TiB de desempenho. Recomendado para lidar com cargas de trabalho como compartilhamentos de arquivos, máquinas virtuais (VMs) e ambientes DevTest. Premium: armazenamento altamente disponível e de alto desempenho com recursos avançados de gerenciamento de dados e 64 MiB/s por TiB de desempenho, recomendado para compartilhamentos de arquivos, VMs e bancos de dados.

armazenamento altamente disponível e de alto desempenho com recursos avançados de gerenciamento de dados e 64 MiB/s por TiB de desempenho, recomendado para compartilhamentos de arquivos, VMs e bancos de dados. Extreme: armazenamento altamente disponível, de baixa latência e de alto rendimento com recursos avançados de gerenciamento de dados e 128 MiB/s por TiB de desempenho, recomendado para bancos de dados de alto desempenho de processamento de transações on-line (OLTP) e aplicativos de baixa latência.

armazenamento altamente disponível, de baixa latência e de alto rendimento com recursos avançados de gerenciamento de dados e 128 MiB/s por TiB de desempenho, recomendado para bancos de dados de alto desempenho de processamento de transações on-line (OLTP) e aplicativos de baixa latência. Flex: volumes de armazenamento altamente disponíveis com escalabilidade de um GiB a 100 TiB e até um GiB/s de desempenho, dependendo do tamanho do pool de armazenamento subjacente. Este nível de serviço adaptável pode aceitar inúmeros casos de uso, incluindo a IA.

“O Google Cloud NetApp Volumes permanece sendo um componente essencial da estratégia de transformação digital de cada empresa”, disse Sameet Agarwal, GM/VP, Google Cloud Storage no Google Cloud. “Ao utilizar as tecnologias Google Cloud, o NetApp Volumes pode impulsionar novos recursos que podem aprimorar a forma como as empresas operam e criar valor no mundo real para suas empresas.”

O nível de serviço Flex estará disponível no segundo trimestre de 2024 em 15 regiões do Google Cloud, com expansão programada para outras regiões Google Cloud até o final de 2024.

Desbloqueando dados corporativos para a IA generativa no Google Cloud

A NetApp também pretende liberar uma prévia do kit de ferramentas GenAI com suporte para o NetApp Volumes. Esta oferta, junto com a arquitetura de referência que a acompanha, acelera a implementação de operações RAG, ao mesmo tempo que habilita fluxos de trabalho seguros, consistentes e automatizados que conectam com segurança os dados armazenados no NetApp Volumes com a plataforma Google Cloud Vertex AI. O resultado é uma maior capacidade para gerar informações e automações únicas, de alta qualidade e ultra-relevantes.

“Como uma empresa de infraestrutura de dados inteligente, contamos com recursos incomparáveis para lidar com a classificação de dados, marcação, mobilidade e clonagem dos dados, onde quer que estejam, para que nossos clientes possam executar pipelines de dados de IA eficientes e seguros”, disse Pravjit Tiwana, vice-presidente sênior e gerente geral, Armazenamento em nuvem na NetApp. “Aproveitar nossa parceria com o Google Cloud para simplificar o RAG permite que os clientes aproveitem serviços e modelos de IA com liderança no mercado para gerar uma vantagem competitiva única.”

O kit de ferramentas NetApp GenAI ajuda a otimizar os processos de RAG com recursos exclusivos, incluindo:

Presença de dados comum em todos os lugares: o NetApp ONTAP permite aos clientes incluírem facilmente dados de qualquer ambiente para potencializar seus esforços de RAG com processos operacionais comuns e, ao mesmo tempo, reduzir o risco, custos e tempo para a obtenção de resultados.

o NetApp ONTAP permite aos clientes incluírem facilmente dados de qualquer ambiente para potencializar seus esforços de RAG com processos operacionais comuns e, ao mesmo tempo, reduzir o risco, custos e tempo para a obtenção de resultados. Classificação e marcação automatizadas: o serviço de classificação BlueXP da NetApp marca automaticamente os dados para oferecer suporte à limpeza simplificada de dados nas fases de ingestão e inferência do pipeline de dados, garantindo que os dados certos sejam usados para consultas e que dados confidenciais não sejam expostos ao modelo fora da política.

o serviço de classificação BlueXP da NetApp marca automaticamente os dados para oferecer suporte à limpeza simplificada de dados nas fases de ingestão e inferência do pipeline de dados, garantindo que os dados certos sejam usados para consultas e que dados confidenciais não sejam expostos ao modelo fora da política. Instantâneos rápidos e escaláveis: o ONTAP Snapshot oferece criação quase instantânea de cópias no local e com uso eficiente de espaço de armazenamentos de vetores e bancos de dados, permitindo a reversão imediata para uma versão anterior, se os dados estiverem corrompidos, ou o encaminhamento se for necessária uma análise pontual.

o ONTAP Snapshot oferece criação quase instantânea de cópias no local e com uso eficiente de espaço de armazenamentos de vetores e bancos de dados, permitindo a reversão imediata para uma versão anterior, se os dados estiverem corrompidos, ou o encaminhamento se for necessária uma análise pontual. Clonagem em tempo real em escala : a tecnologia ONTAP FlexClone pode criar clones instantâneos de armazenamentos de índices vetoriais para disponibilizar instantaneamente dados exclusivamente relevantes para diferentes consultas para diferentes usuários, sem impactar os principais dados de produção.

“A GenAI é uma onda gigantesca de oportunidade para empresas que podem aplicar efetivamente os seus dados à sua indústria”, disse Miles Ward, CTO da SADA, An Insight Company. “Na SADA, estamos entusiasmados em combinar nossa ampla experiência com a NetApp e a Vertex AI para ajudar os clientes a acelerar suas jornadas de IA. Por que gerar chats desinformados quando podemos gerar informações exclusivas, específicas e relevantes?”

O kit de ferramentas de GenAI estará disponível como uma versão prévia ao público na segunda metade de 2024.

Para saber mais sobre o nível de serviço Flex para NetApp Volumes ou sobre a arquitetura de referência do kit de ferramentas GenAI para Vertex AI, visite o estande #1231 da NetApp na conferência Google Cloud Next 2024 que acontecerá de 9 a 11 de abril em Mandalay Bay, em Las Vegas.

Sobre a NetApp

A NetApp é a empresa de infraestrutura de dados inteligente, unindo armazenamento unificado de dados, serviços de dados integrados e soluções CloudOps para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando observabilidade e IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossas soluções CloudOps proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, carga de trabalho ou ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para realizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X , LinkedIn , Facebook e Instagram .

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

