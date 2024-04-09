ExaGrid發佈2024年第一季業務動態新聞稿

麻薩諸塞州馬爾堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 提供業界唯一分層備份儲存解決方案的公司ExaGrid®今日宣布，該公司在截至2024年3月31日的季度中取得了公司歷史上最強勁的第一季(Q1)業績。

ExaGrid的預訂量和營收雙雙創下了該公司歷史上的第一季紀錄。公司連續第13個季度自由現金流(FCF)為正，損益表為正且息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為正。目前，ExaGrid擁有超過4200家活躍的中高端市場及大型企業客戶，他們使用ExaGrid的分層備份存放設備來保護自己的資料。ExaGrid的成長仍在加速，公司正在透過招賢納士擴大全球銷售團隊。

ExaGrid總裁兼執行長Bill Andrews表示：「ExaGrid正在持續推動營收成長，同時保持EBITDA、損益表和自由現金流為正。我們在全球已擁有超過4200家活躍客戶。ExaGrid繼續保持高達70%的競爭勝率，其產品正在不斷取代備份應用背後的主存放設備以及資料去重設備（例如Dell Data Domain、HPE StoreOnce以及Veritas NetBackup Storage等設備）。ExaGrid的客戶留存率超過95%，為99%的客戶提供維護和支援服務。在這兩個客戶成功指標上，ExaGrid均處於業界領先地位。在北美、拉丁美洲、歐洲和中東地區，我們的業務表現十分強勁，並且我們正在加大對亞太地區的關注。」

Andrews表示：「早在幾年前ExaGrid就意識到，市場上沒有供應商提供專用於備份的存放設備。供應商都在銷售昂貴的主儲存產品，把它們做為備份儲存目標設備，或是在銷售內聯資料去重設備，這些設備在用於備份和恢復時速度很慢，將導致代價高昂的全面性大規模升級。備份儲存在許多方面與主存儲存在差別，包括大型備份任務、增量備份、合成完整備份、備份輪換、長期保留資料等等。客戶對備份儲存有著獨特的需求。ExaGrid獨有的分層備份存放設備專為備份儲存而打造，可提高備份和恢復效能、資料增長時的可擴展性以及安全性，支援勒索軟體恢復和災難恢復，並且較低的前期和長期成本可改善備份的經濟性。主存放設備在用於大型備份任務時速度較慢，通常不可擴展，用於長期保留資料時成本高昂。此外，這些設備直接針對網路，容易受到攻擊，面臨安全風險。內聯資料去重設備用於備份和恢復時速度較慢，不可擴展，而且同樣針對網路，容易遭受安全攻擊。」

Andrews表示：「ExaGrid很驕傲擁有一款高度差異化的產品。我們的產品總能解決客戶的問題，功能與宣傳一致，空間佔用較少，並且得到良好的支援，能夠很好地完成任務。憑藉這些優勢，我們取得了高達95%的淨客戶留存率、NPS得分超過81，94%的客戶啟用了用於勒索軟體恢復的資料保留時間鎖定功能，99%的客戶選擇了我們的年度維護和支援計畫。」

2024年第一季亮點：

出貨全新2U EX84和EX189設備型號，可大幅減少機架空間佔用

營運現金流、EBITDA和損益表連續13個季度為正

擴充銷售領導團隊： 任命Sam Elbeck為美洲區銷售和通路合作夥伴副總裁 任命Rohan Cook為亞太區銷售區域副總裁

獲得產業出版品肯定： EX189設備在 《2024-25年DCIG前五大2PB以上網路安全備份目標設備全球版報告》 中獲評前五大備份目標設備 EX18設備在 《2024-25年DCIG前五大2PB以下網路安全備份目標設備全球版報告》 中獲評前五大備份目標設備 ExaGrid經銷商合作夥伴計畫在 《2024年度CRN ® 合作夥伴計畫指南》 中榮獲五星級大獎



關於ExaGrid

ExaGrid提供分層備份儲存產品，具有獨特的磁片緩存著陸區、長期保留儲存庫和水平擴展架構。ExaGrid的著陸區可實現超快的備份和還原速度以及即時VM恢復。儲存庫層極大降低了長期保留成本。ExaGrid的擴展架構包括全套設備，並確保隨著資料的成長提供固定備份期限，從而避免成本高昂的全面性大規模升級和產品過時淘汰。ExaGrid提供獨有的兩層備份儲存方法，且具有非針對網路的分層、延遲刪除和不可變對象，可協助從勒索軟體攻擊中恢復。

ExaGrid在以下國家／地區擁有實體銷售及售前系統工程師：阿根廷、澳洲、比荷盧、巴西、加拿大、智利、獨立國協、哥倫比亞、捷克共和國、法國、德國、中國香港、印度、以色列、義大利、日本、墨西哥、北歐、波蘭、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、西班牙、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國、美國及其他地區。

敬請瀏覽 exagrid.com 或透過 LinkedIn 關註我們。如需了解我們的客戶對其自身非凡體驗的看法，並了解為什麼他們目前在備份儲存上花費的時間大大減少，請閱讀 客戶成功案例. ExaGrid為其+81的NPS得分而驕傲！

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc的註冊商標。所有其他商標均為各自持有人的財產。

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