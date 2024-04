Najważniejsze osiągnięcia ExaGrid w I kw. 2024 – informacja prasowa

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, jedyna w branży firma oferująca rozwiązanie do warstwowego przechowywania kopii zapasowych, ogłosiła dzisiaj rekordowe w historii firmy wyniki za I kwartał (I kw.) roku, odnosząc się do rezultatów wypracowanych do 31 marca 2024 r.

Poziom zamówień i przychodów ExaGrid w pierwszym kwartale był najwyższy w historii firmy; odnotowała ona dodatni wynik pod względem wolnych przepływów pieniężnych, dodatni wynik rachunku zysków i strat oraz dodatni wynik zysku EBITDA już 13-ty kwartał z rzędu. ExaGrid posiada obecnie ponad 4200 aktywnych klientów ze środkowo-wyższego segmentu rynku oraz stanowiących duże przedsiębiorstwa, którzy korzystają z rozwiązania ExaGrid do warstwowego przechowywania kopii zapasowych w celu zabezpieczenia posiadanych danych. Ścieżka wzrostu ExaGrid nabiera tempa, a w firmie trwa rekrutacja mająca na celu rozwój zespołów handlowych na całym świecie.

– ExaGrid nieustannie zwiększa przychody, utrzymując przy tym dodatni wynik EBITDA, rachunku zysków i strat oraz wolnych przepływów pieniężnych. Osiągnęliśmy liczbę ponad 4200 aktywnych instalacji klientów na całym świecie. ExaGrid w dalszym ciągu cieszy się przewagą konkurencyjną rzędu 70%, zastępując główną pamięć masową wspierającą aplikacje do tworzenia kopii zapasowych oraz urządzenia deduplikujące, takie jak Dell Data Domain, HPE StoreOnce i Veritas NetBackup. ExaGrid może się poszczycić wskaźnikiem utrzymania klientów na poziomie ponad 95%, a 99% klientów korzysta z jej usług serwisowych i pomocy technicznej. Są to najważniejsze w branży wskaźniki świadczące o powodzeniu wśród klientów. Prowadzimy solidną działalność w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Europie i na Bliskim Wschodzie, a jednocześnie coraz bardziej koncentrujemy się na regionie Azji i Pacyfiku – powiedział Bill Andrews, prezes i dyrektor generalny ExaGrid.

– Przed laty ExaGrid zdała sobie sprawę, że na rynku brakowało dostawców tworzących rozwiązania do przechowywania wyłącznie kopii zapasowych, ponieważ dostawcy zajmowali się sprzedażą głównej pamięci masowej jako docelowego rozwiązania do przechowywania kopii zapasowych, co wiąże się jednak z wysokimi kosztami. Na rynku dostępne były również szeregowe urządzenia deduplikujące, które są zbyt powolne do sporządzania kopii zapasowych i przywracania danych, a zarazem wiążą się z koniecznością dokonywania kosztownych kompleksowych aktualizacji wyposażenia. Przechowywanie kopii zapasowych ma szczególne potrzeby ze względu na objętość przechowywanych danych, sporządzanie kopii przyrostowych, syntetyczne wykonywanie pełnych kopii zapasowych, rotację kopii zapasowych oraz długoterminowe przechowywanie danych, a także wiele innych aspektów odróżniających przechowywanie kopii zapasowych od głównej pamięci masowej. Wyjątkowe rozwiązanie do warstwowego przechowywania kopii zapasowych od ExaGrid zostało opracowane specjalnie w celu poprawy wydajności kopii zapasowych, przywrócenia wysokich osiągów, umożliwienia skalowania w miarę wzrostu ilości danych, zapewnienia bezpieczeństwa, umożliwienia odzyskania danych po ataku ransomware oraz w następstwie zdarzeń krytycznych, a także poprawy ekonomii kopii zapasowych bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów zarówno na wstępie, jak i na przestrzeni czasu – powiedział Andrews. – Główna pamięć masowa nie jest zbyt szybka do wykonywania kopii zapasowych dużych ilości danych, zwykle nie jest skalowalna, wiąże się z wysokimi kosztami w przypadku długotrwałego przechowywania danych i łączy się z siecią, co oznacza podatność na zagrożenia. Szeregowe urządzenia deduplikujące są zbyt wolne do sporządzania kopii zapasowych i odzyskiwania danych, nie są skalowalne i również łączą się z siecią, a przez to są podatne na ataki.

– Firma ExaGrid jest dumna z opracowania wybitnego produktu, który po prostu działa, robi to, co obiecuje, ma odpowiednie rozmiary, właściwe wsparcie i zwyczajnie się sprawdza. Wszystko to znajduje potwierdzenie we wskaźniku utrzymania klientów na poziomie 95%, ocenie +81 NPS oraz fakcie, że 94% naszych klientów pozostawia włączoną naszą funkcję blokady czasu przechowywania w celu odzyskania danych po ataku ransomware, a 99% korzysta z rocznej obsługi serwisowej i pomocy technicznej – powiedział Andrews.

Najważniejsze informacje dotyczące I kw. 2024 r.:

Wysyłka nowych modeli urządzeń 2U EX84 i EX189, które znacznie ograniczają wykorzystanie przestrzeni serwisowej

13. kwartał z rzędu pod znakiem dodatnich wyników w zakresie wolnych przepływów pieniężnych, EBITDA oraz rachunku zysków i strat

Zwiększenie zespołu kierowniczego odpowiedzialnego za sprzedaż: Mianowanie Sama Elbecka na stanowisko wiceprezesa ds. sprzedaży i partnerskich kanałów dystrybucji w regionie obu Ameryk Mianowanie Rohana Cooka na stanowisko wiceprezesa regionalnego ds. sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku

Wyróżnienia w publikacjach branżowych: Urządzenie EX189 wyróżnione w pierwszej piątce rozwiązań do sporządzania kopii zapasowych w raporcie „ 2024-25 DCIG TOP 5 2PB+ Cyber Secure Backup Target Global Edition Report” Urządzenie EX18 na piątej pozycji w pierwszej piątce docelowych rozwiązań do sporządzania kopii zapasowych wyróżnionej w raporcie „ 2024-25 DCIG TOP 5 Sub-2PB Cyber Secure Backup Target Global Edition Report” 5-gwiazdkowa ocena w Przewodniku po Programach Partnerskich na 2024 opracowanym przez CRN ®



Informacje o ExaGrid

ExaGrid oferuje warstwowe przechowywanie kopii zapasowych z unikatową strefą lądowania z pamięcią podręczną dysku, z repozytorium długoterminowego przechowywania i skalowalną architekturą. Strefa lądowania ExaGrid zapewnia najszybsze tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i natychmiastowe odzyskiwanie maszyn wirtualnych. Warstwa repozytorium oferuje najniższy koszt długoterminowego przechowywania. Skalowalna architektura ExaGrid obejmuje pełne urządzenia i zapewnia okno kopii zapasowej o stałej długości wraz ze wzrostem ilości danych, co pozwala wyeliminować kosztowne kompleksowe aktualizacje wyposażenia i starzenie się produktów. ExaGrid oferuje tylko dwuwarstwowe przechowywanie kopii zapasowych z warstwą niedostępną w sieci, opóźnione usuwanie i trwałe obiekty umożliwiające odzyskiwanie po ataku ransomware.

Firma ExaGrid posiada stacjonarne systemy sprzedaży i przedsprzedaży z obsługą inżynierską w następujących krajach: Argentyna, Australia, Beneluks, Brazylia, Kanada, Chile, WNP, Kolumbia, Czechy, Francja, Niemcy, Hong Kong, Indie, Izrael, Włochy, Japonia, Meksyk, kraje skandynawskie, Polska, Portugalia, Katar, Arabia Saudyjska, Singapur, RPA, Korea Południowa, Hiszpania, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i inne regiony.

Odwiedź nas pod adresem exagrid.com lub skontaktuj się z nami przez serwis LinkedIn. Sprawdź, jakie są doświadczenia naszych klientów. Dowiedz się, dlaczego teraz poświęcają zdecydowanie mniej czasu na tworzenie kopii zapasowych. Poznaj historie sukcesu naszych klientów. Firma ExaGrid jest dumna z oceny +81 NPS!

ExaGrid jest zarejestrowanym znakiem towarowym ExaGrid Systems, Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich posiadaczy.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.