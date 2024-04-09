ExaGrid发布2024年第一季度业务动态新闻稿

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 提供业界唯一分层备份存储解决方案的公司ExaGrid®今日宣布，该公司在截至2024年3月31日的季度中取得了公司历史上最强劲的一季度(Q1)业绩。

ExaGrid的预订量和营收双双创下了该公司历史上的一季度纪录。公司连续第13个季度自由现金流(FCF)为正，损益表为正且息税折旧摊销前利润(EBITDA)为正。目前，ExaGrid拥有超过4200家活跃的中高端市场及大型企业客户，他们使用ExaGrid的分层备份存储设备来保护自己的数据。ExaGrid的增长仍在加速，公司正在通过招聘扩大全球销售团队。

ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“ ExaGrid正在持续推动营收增长，同时保持EBITDA、损益表和自由现金流为正。我们在全球已拥有超过4200家活跃客户。ExaGrid继续保持高达70%的竞争胜率，其产品正在不断取代备份应用背后的主存储设备以及数据去重设备（例如Dell Data Domain、HPE StoreOnce以及Veritas NetBackup Storage等设备）。ExaGrid的客户留存率超过95%，为99%的客户提供维护和支持服务。在这两个客户成功指标上，ExaGrid均处于行业领先地位。在北美、拉丁美洲、欧洲和中东地区，我们的业务表现十分强劲，并且我们正在加大对亚太地区的关注。”

Andrews表示：“ 早在几年前ExaGrid就意识到，市场上没有供应商提供专用于备份的存储设备。供应商都在销售昂贵的主存储产品，把它们作为备份存储目标设备，或是在销售内联数据去重设备，这些设备在用于备份和恢复时速度很慢，将导致代价高昂的叉车式升级。备份存储在许多方面与主存储存在差别，包括大型备份任务、增量备份、合成完整备份、备份轮换、长期保留数据等等。客户对备份存储有着独特的需求。ExaGrid独有的分层备份存储设备专为备份存储而打造，可提高备份和恢复性能、数据增长时的可扩展性以及安全性，支持勒索软件恢复和灾难恢复，并且较低的前期和长期成本可改善备份的经济性。主存储设备在用于大型备份任务时速度较慢，通常不可扩展，用于长期保留数据时成本高昂。此外，这些设备直接面向网络，容易受到攻击，面临安全风险。内联数据去重设备用于备份和恢复时速度较慢，不可扩展，而且同样面向网络，容易遭受安全攻击。”

Andrews表示：“ ExaGrid很自豪拥有一款高度差异化的产品。我们的产品总能解决客户的问题，功能与宣传一致，空间占用较少，并且得到良好的支持，能够很好地完成任务。通过这些优势，我们取得了高达95%的净客户留存率、NPS得分超过81，94%的客户启用了用于勒索软件恢复的数据保留时间锁定功能，99%的客户选择了我们的年度维护和支持计划。”

2024年第一季度亮点：

出货全新2U EX84和EX189设备型号，可大幅减少机架空间占用

运营现金流、EBITDA和损益表连续13个季度为正

扩充销售领导团队： 任命Sam Elbeck为美洲区销售和渠道合作伙伴副总裁 任命Rohan Cook为亚太区销售区域副总裁

获得行业出版物认可： EX189设备在 《2024-25年DCIG前五大2PB以上网络安全备份目标设备全球版报告》 中获评前五大备份目标设备 EX18设备在 《2024-25年DCIG前五大2PB以下网络安全备份目标设备全球版报告》 中获评前五大备份目标设备 ExaGrid经销商合作伙伴计划在 《2024年度CRN ® 合作伙伴计划指南》 中荣获五星级大奖



关于ExaGrid

ExaGrid提供分层备份存储产品，具有独特的磁盘缓存着陆区、长期保留存储库和横向扩展架构。ExaGrid的着陆区可实现超快的备份和还原速度以及即时VM恢复。存储库层极大降低了长期保留成本。ExaGrid的扩展架构包括全套设备，并确保随着数据的增长提供固定备份期限，从而避免成本高昂的叉车式升级和产品过时淘汰。ExaGrid提供独有的两层备份存储方法，且具有非面向网络的分层、延迟删除和不可变对象，可帮助从勒索软件攻击中恢复。

ExaGrid 在以下国家和地区设有实体销售和售前系统工程师：阿根廷、澳大利亚、荷比卢、巴西、加拿大、智利、独联体、哥伦比亚、捷克共和国、法国、德国、中国香港、印度、以色列、日本、墨西哥、北欧、波兰、葡萄牙、卡达尔、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韩国、西班牙、土耳其、阿拉伯联合酋长国、英国、美国和其他地区。

请浏览 exagrid.com 或在 LinkedIn 上关注我们。如需了解我们的客户对其自身非凡体验的看法，并了解为什么他们目前在备份存储上花费的时间大大减少，请阅读 客户成功案例. ExaGrid为其+81的NPS得分而自豪！

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc的注册商标。所有其他商标均为各自持有人的财产。

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