Perficient faz parceria com o jogador do PGA TOUR Sepp Straka

ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--A Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (“Perficient”), a principal consultoria digital global que transforma as maiores empresas e as maiores marcas do mundo, anunciou hoje que firmou um acordo plurianual e multifacetado com o golfista profissional Josef “Sepp” Straka.

“Estamos emocionados por nos associarmos ao Sepp enquanto continuamos a expandir globalmente”, disse Bill Davis, vice-presidente sênior da Perficient. “O golfe é um esporte global, e sabemos que o Sepp trará visibilidade internacional para nós. Estamos ansiosos para vê-lo representar a Perficient nos torneios e com nossos clientes empresariais.”

Sob os termos do acordo, a Perficient receberá uma variedade de benefícios de marketing e engajamento corporativo, e Straka será apresentado e passará um tempo com os principais executivos das maiores contas da Perficient.

“Estou muito entusiasmado com a parceria com a Perficient, uma empresa global tão dedicada a seus clientes e colegas quanto eu sou ao jogo de golfe”, disse Straka. “Tenho metas ambiciosas para esta temporada e para minha carreira. Enquanto me esforço para trazer um foco intenso e uma determinação inabalável para o meu jogo todos os dias, terei um enorme orgulho em usar a marca Perficient no meu peito, sabendo que estou representando uma organização igualmente dedicada e determinada.”

Straka nasceu em Viena, Áustria, e se mudou para Valdosta, Geórgia, quando tinha 14 anos. Ele jogou golfe universitário na Universidade da Geórgia e se formou em 2016 em Administração de Empresas, tornando-se profissional logo depois. Straka foi o primeiro jogador nascido na Áustria a receber um cartão do PGA TOUR em 2019 e representou a Áustria nos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. Classificado em 29º lugar no ranking mundial, Straka é duas vezes vencedor do PGA TOUR, com vitórias no Honda Classic de 2022 e no John Deere Classic de 2023. Ele representou a Europa como parte da equipe vencedora na Ryder Cup de 2023.

Straka será o próximo a competir no Masters Tournament, de 11 a 14 de abril de 2024, no Augusta National Golf Club em Augusta, Geórgia, EUA.

Sobre a Perficient

A Perficient é a consultoria digital líder mundial. Imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a superar as expectativas dos clientes, superar a concorrência e expandir seus negócios. Com recursos incomparáveis de estratégia, criatividade e tecnologia, colaboramos com grandes ideias e pensamentos inovadores, juntamente com uma abordagem prática para ajudar as empresas e marcas mais importantes do mundo a terem êxito. Negociada no Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para mais informações, acesse www.perficient.com.

Declaração de Isenção de Responsabilidade

Algumas das declarações contidas neste comunicado à imprensa, que não são declarações puramente históricas, discutem expectativas futuras ou declaram outras informações prospectivas relacionadas aos resultados financeiros e perspectivas de negócios para 2024. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados pelas declarações. As informações prospectivas são baseadas nas intenções, crenças, expectativas, estimativas e projeções atuais da administração em relação à nossa empresa e à nossa indústria. Você deve estar ciente de que essas declarações refletem apenas as nossas previsões. Eventos ou resultados reais podem diferir substancialmente. Fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais fossem materialmente diferentes das declarações prospectivas incluem (mas não estão limitadas a) aqueles divulgados sob o título “Fatores de Risco” em nosso relatório anual, arquivado mais recentemente no Formulário 10-K e outros registros de títulos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.