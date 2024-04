FluxSwiss e SwissAI colaboram na modelagem de sistemas habilitados para IA para a infraestrutura de energia

SwissAI’s digital model of European gas and electricity transmission networks

ZURIQUE--(BUSINESS WIRE)--Nos últimos anos, a FluxSwiss investiu em ferramentas para simular vários cenários de energia e o impacto deles em sua rede. A colaboração com a SwissAI visa aproveitar a experiência e a tecnologia de análise e previsão baseadas em IA em sua abordagem, bem como ampliar seu escopo para todo o território europeu. A integração da IA promete enriquecer a abordagem com novas possibilidades de simulação dos impactos da evolução da oferta e da demanda, das orientações políticas e do comportamento humano. Em uma etapa posterior, a IA poderá ser integrada para modelar interações em todo o sistema de energia.

Erik Vennekens, CEO da FluxSwiss: "É fundamental compreender o impacto dos eventos econômicos e geopolíticos sobre o sistema energético geral e planejar a transição energética, ao mesmo tempo realizando-a a um custo ideal e protegendo a segurança do fornecimento de energia. A SwissAI, com seus recursos de IA de ponta, é uma excelente parceira e estamos ansiosos para levar nossa abordagem para o próximo nível."

Anna Gawlikowska, CEO da SwissAI: "Estamos muito satisfeitos com a parceria com a FluxSwiss. A tecnologia da plataforma da SwissAI foi desenvolvida ao longo dos últimos 14 anos, tornando-se um dos sistemas de IA mais poderosos do mundo, projetado especificamente para lidar com a evolução da infraestrutura em grande escala. Estamos ansiosos por enfrentar o desafio atual da transformação sem precedentes do sistema de energia."

A plataforma da SwissAI engloba um sistema integrado abrangente de infraestrutura de eletricidade e gás como parte de seu extenso banco de dados, juntamente com uma estrutura holística de simulação baseada em agentes que oferece flexibilidade incomparável no suporte à tomada de decisões em aspectos tecnológicos, comerciais e regulatórios.

A FluxSwiss comercializa cerca de 90% da capacidade do gasoduto Swiss Transitgas e faz parte do grupo de infraestrutura totalmente independente Fluxys. Com sede na Bélgica, a Fluxys tem 1.300 funcionários que atuam no transporte e armazenamento de gás e na terminação de gás natural liquefeito. Por meio de suas empresas associadas em todo o mundo, a Fluxys opera 28.000 quilômetros de gasodutos e terminais de gás natural liquefeito, totalizando uma capacidade de regaseificação anual de 450 TWh.

Como uma empresa orientada por propósitos, a Fluxys, juntamente com suas partes interessadas, contribui para uma sociedade melhor, moldando um futuro energético próspero. Com base nos ativos exclusivos da sua infraestrutura e em sua experiência comercial e técnica, a Fluxys está comprometida com o transporte de hidrogênio, biometano ou qualquer outro transportador de energia neutro em carbono, bem como de CO2, acomodando a captura, o uso e o armazenamento deste último.

A SwissAI é um provedor de Software como Serviço (SaaS) que está na vanguarda do desenvolvimento do futuro dos setores de energia, mobilidade e imobiliário. A estrutura do setor de energia utilizada na colaboração com a FluxSwiss fornece acesso a milhares de camadas de dados e algoritmos proprietários anônimos para uma avaliação operacional e econômica dinâmica e abrangente dos investimentos em infraestrutura, bem como das operações em tempo real. A plataforma da SwissAI combina a infraestrutura de eletricidade e gás com a demanda "de baixo para cima" para executar vários cenários para todo o continente europeu e seu impacto nas operações do sistema de energia interconectado.

