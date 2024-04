La NEDO choisit l’initiative de développement technologique d’IHI pour un projet du fonds d’innovation écologique visant à accélérer les efforts d’électrification des aéronefs

Prototype of megawatt-class engine-embedded electric machine for use in initiative (Photo: Business Wire)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--IHI Corporation (TOKYO : 7013) annonce aujourd’hui que l’Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles (NEDO) a choisi l’initiative de la société pour le développement de technologies de contrôle de l’énergie électrique et de systèmes de gestion thermique et d’air pour le projet de développement des avions de la prochaine génération dans le cadre du programme Green Innovation Fund de cette organisation.

Dans le cadre de ce projet, IHI développera des technologies de base pour l’électrification des aéronefs, telles que des générateurs de classe mégawatt et le turbocompresseur électrique aéronautique le plus puissant au monde.

L’entreprise s’appuiera sur ces technologies de base pour construire un système de commande de puissance intégrant un système de propulsion électrique hybride et un système de gestion thermique et de gestion de l’air utilisant un système de conditionnement d’air pour les cellules. Elle cherche à établir un concept de système de cellule qui permette de réduire la consommation de carburant par rapport aux aéronefs conventionnels.

Cette initiative s’étendra sur une période d’environ sept ans, jusqu’à l’exercice fiscal se terminant en mars 2031.

IHI contribuera à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 grâce à ce projet en intensifiant ses efforts de développement de technologies légères uniques, y compris l’électrification des aéronefs, l’application de l’hydrogène et le développement et la commercialisation de carburants synthétiques. Ce faisant, IHI jouera un rôle essentiel dans la mise au point d’avions neutres en carbone, à la fois respectueux de l’environnement et économiquement viables.

Remarque

La NEDO a décidé de créer le Fonds d’innovation écologique d’une valeur de 2 billions de yens afin d’intensifier les efforts visant à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, notamment en transformant structurellement les secteurs de l’énergie et de l’industrie et en investissant massivement dans l’innovation. Le fonds fournira un soutien continu aux entités des secteurs public et privé qui collaborent à la poursuite d’objectifs spécifiques dans tous les domaines, de la R&D aux démonstrations et à la mise en œuvre sociale des résultats au cours des dix prochaines années. Cette aide concerne principalement 14 domaines prioritaires pour lesquels la stratégie de croissance écologique a formulé des plans d’action.

