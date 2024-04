EuroGreen Maritime signe un contrat d’affrètement de sept ans avec Equinor ASA pour quatre pétroliers hybrides avancés à batteries et à double carburant pour le méthanol, équipés d’ailes rigides

NANTES, France--(BUSINESS WIRE)--EuroGreen Maritime SAS (EGM), compagnie maritime française pionnière en matière de solutions maritimes durables, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait renforcé son engagement en faveur de l’excellence environnementale en concluant un contrat d’affrètement de sept ans pour quatre navires avec la compagnie énergétique norvégienne Equinor ASA (NYSE : EQNR) après avoir remporté le contrat dans le cadre de l’appel d’offres lancé en décembre 2023. Cette transaction représente une avancée significative dans le domaine du transport maritime écologique et souligne la vision commune d’une industrie maritime plus propre et plus durable.

Une technologie marine innovante pour un avenir plus écologique

Dans le cadre de cet accord historique, EGM livrera quatre pétroliers MR IMO II ultramodernes, développés en collaboration avec LMG Marin France pour établir de nouvelles normes en matière de transport maritime respectueux de l’environnement, qui s’appuient sur des technologies éprouvées et utilisées commercialement. Les navires, dont la livraison est prévue entre le premier semestre 2026 et 2027 et qui représentent une valeur de plus de 250 millions de dollars américains à la livraison, seront construits dans les nouvelles installations du chantier naval Wuhu Shipyard Co. à Weihai, en Chine. Ces navires seront gérés pour le compte d’EGM par V.Ships France dans le cadre de ce contrat d’affrètement à temps avec Equinor dès leur livraison.

Chaque pétrolier est doté d’une technologie de pointe à grande échelle, notamment un moteur au méthanol MAN B&W à double carburant avec un générateur à arbre complété par un système de génération d’énergie hybride à batterie, garantissant une exploitation et un ironing shore à froid efficaces et respectueux de l’environnement. Ces navires sont en outre équipés d’une propulsion éolienne basée sur une paire de voiles rigides OceanWings® développées par la société française AYRO, renforçant leur caractère écologique. Les émissions de gaz à effet de serre, de SOx et de NOx sont réduites de plus de 45 %, 95 % et 50 % respectivement et sans particules par rapport aux modèles MR conventionnels, dépassant ainsi les objectifs de l’IMO pour 2030.

Spécifications et opérations

Type de navire : pétroliers MR IMO II, 18 réservoirs, 12 ségrégations, revêtement MarineLINE ® pour un fonctionnement optimal de la cargaison.

: pétroliers MR IMO II, 18 réservoirs, 12 ségrégations, revêtement MarineLINE pour un fonctionnement optimal de la cargaison. Éco-propulsion : propulsé par un moteur méthanol à double carburant avec un générateur d’arbre.

: propulsé par un moteur méthanol à double carburant avec un générateur d’arbre. Système d’assistance éolienne : une paire innovante d’OceanWings ® par AYRO réduit considérablement la consommation de carburant et les émissions.

: une paire innovante d’OceanWings par AYRO réduit considérablement la consommation de carburant et les émissions. Pack de batteries : incorporation d’une grande batterie pour améliorer la gestion de l’énergie.

: incorporation d’une grande batterie pour améliorer la gestion de l’énergie. Connexion au réseau électrique terrestre : Pour réduire les émissions pendant les opérations portuaires.

: Pour réduire les émissions pendant les opérations portuaires. Pavillon et gestion : les quatre pétroliers battront fièrement le pavillon français et seront gérés par le gestionnaire de navires réputé V.Ships France, basé à Nantes.

Une démarche stratégique pour un transport maritime durable

Equinor ASA prévoit de déployer ces navires technologiquement avancés dans des activités de négoce de produits. Cette initiative représente une étape importante dans la réduction de l’empreinte environnementale des opérations maritimes, en accord avec les objectifs de développement durable d’EGM et d’Equinor.

À propos d’EuroGreen Maritime (EGM)

EuroGreen Maritime est une compagnie maritime visionnaire basée en France qui se consacre à la transition vers des pratiques maritimes plus durables. Grâce à l’innovation et à la collaboration, EGM s’engage à réduire l’impact environnemental du transport maritime et à promouvoir des mers plus propres pour les générations futures.

