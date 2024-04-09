FluxSwiss與SwissAI合作開發應用於能源基礎設施的AI系統建模

蘇黎世--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在過去幾年中，FluxSwiss已經投資開發了各種工具，用於模擬各種能源情形及其對其網路的影響。與SwissAI的合作旨在將基於AI的分析和預測專業知識和技術融入其方法，同時將研究範圍擴展到整個歐洲地區。整合AI有望為模擬供求變化、政策取向和人類行為影響提供新的可能性，並豐富該方法。在未來中，整合AI可以模擬整個能源系統的相互作用。

FluxSwiss的CEO Erik Vennekens表示：「瞭解經濟和地緣政治事件對整個能源系統的影響，並規劃能源轉型，同時以最佳成本實現轉型，確保能源供應安全，至關重要。擁有尖端AI能力的SwissAI是一家優秀的合作夥伴，我們期待攜手將我們的方法提升到更高水平。」

SwissAI的CEO Anna Gawlikowska表示：「我們很高興能與FluxSwiss合作。SwissAI平台的技術在過去14年中已發展成為世界上最強大的AI系統之一，並專門為滿足大規模基礎設施的發展需求進行了設計。我們期待共同應對當前能源系統面臨的前所未有的轉型挑戰。」

SwissAI的平台包含一個全面的電力和天然氣基礎設施整合系統，作為其龐大資料庫的一部分，並結合了全面的基於代理的模擬框架，從而在技術、商業和監管等各方面提供無與倫比的決策支援靈活性。

FluxSwiss擁有瑞士Transitgas天然氣管道約90%的產能，並隸屬於完全獨立的基礎設施集團Fluxys。Fluxys總部位於比利時，擁有1,300名員工，業務涵蓋天然氣傳輸、儲存以及液化天然氣終端業務。透過其在全球的相關公司，Fluxys經營著總長度達28,000公里的天然氣管道和液化天然氣終端，年重新氣化能力達到450TWh。

作為一家以目標為導向的公司，Fluxys與其利益相關者共同致力於塑造光明的能源未來，為建設更美好的社會做出積極貢獻。依託其獨特的基礎設施資產以及商業和技術專業知識，Fluxys致力於運輸氫、生物甲烷或任何其他碳中和的能源載體，同時還會處理二氧化碳，對二氧化碳進行捕獲、利用和儲存。

SwissAI是一家軟體即服務(SaaS)提供商，在塑造能源、交通和房地產行業未來方面處於領先地位。在與FluxSwiss的合作中，SwissAI使用的能源行業框架提供了數千層匿名專有資料和算法，用於對基礎設施投資和即時營運進行全面的自下而上的動態營運和經濟評估。SwissAI的平台將電力和天然氣基礎設施與自下而上的需求相結合，可用於模擬整個歐洲大陸的各種場景，並評估其對互聯能源系統營運的影響。

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