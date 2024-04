Yamaha Motor Company opte pour Shippeo afin de renforcer la visibilité et l'efficacité de sa supply chain mondiale

PARIS & CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Yamaha Motor Co., Ltd. (Yamaha Japon) et sa filiale américaine, Yamaha Motor Corporation, USA (Yamaha USA), ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Shippeo, leader mondial de la visibilité du transport multimodal en temps réel. Shippeo fournira à Yamaha une visibilité inégalée et des informations prédictives sur l'ensemble de ses flux mondiaux, englobant le transport maritime, ferroviaire et routier.

Visibilité améliorée à toutes les étapes de la supply chain

Yamaha Japon s'appuiera sur le réseau de visibilité mondial de Shippeo pour obtenir une couverture intégrale de tous les conteneurs maritimes transportant ses marchandises. Cela inclut une visibilité en temps réel de tous les transporteurs maritimes, les terminaux, les ports et navires, ainsi que des estimations d'arrivée prédictives. La plateforme de Shippeo collecte les données provenant de diverses sources telles que les transporteurs maritimes, les fournisseurs de satellites, les itinéraires ainsi que ses propres modèles de données, afin de créer une vue unifiée et complète de toutes les cargaisons.

Une intégration transparente et des informations opérationnelles

La solution de Shippeo s'intègre parfaitement aux systèmes existants de Yamaha, en fournissant à la fois une application web et la transmission des données dans les solutions SAP de Yamaha. De plus, Shippeo offre une suite de tableaux de bords facilement accessibles et configurables, permettant à Yamaha d'obtenir des informations précieuses sur les différents aspects de leur supply chain.

Valeur tangible pour Yamaha

En s'associant à Shippeo, Yamaha espère obtenir des avantages significatifs, notamment:

Une expérience client améliorée: Transparence et fiabilité accrues grâce à une visibilité en temps réel et à des prévisions d'arrivée pour les clients, les partenaires et les concessionnaires de Yamaha.

Amélioration de l'efficacité opérationnelle : Optimisation de la gestion des délais, de la gestion des entrepôts et de la productivité du personnel.

Meilleure maîtrise des coûts : Réduction des dépenses de fret et des coûts associés grâce à une meilleure visibilité et à une gestion proactive des frais d'immobilisation, de surestaries et des frais accessoires.

Meilleure gestion des fournisseurs de transport : Des informations basées sur les données pour optimiser la sélection et la performance des transporteurs en fonction de métriques clés telles que la ponctualité des livraisons et la précision des expéditions.

"Nous sommes très enthousiastes quant à ce nouveau partenariat stratégique avec Shippeo et aux avantages qu'il apportera très certainement à l'allègement des défis de notre supply chain mondiale, en permettant une gestion plus transparente et une visibilité globale", déclare Isamu ‘Sam’ Kuru, de la division logistique de Yamaha Motor Company Japon. "Les avantages dont bénéficieront nos distributeurs et, en fin de compte, nos concessionnaires Yamaha, nos partenaires commerciaux et les utilisateurs finaux s'avèrent inestimables pour l'ensemble de notre entreprise".

"C'est un véritable honneur de travailler en partenariat avec un pionnier de l'industrie tel que Yamaha Motor Company", déclare Christopher Mazza, SVP International Growth chez Shippeo. "Notre solution de visibilité en temps réel permet à Yamaha d'apporter une valeur exceptionnelle à ses clients et utilisateurs finaux en offrant une visibilité supérieure et des informations actionnables à travers tous les modes de transport. Cela renforcera la résilience des opérations mondiales de la supply chain de Yamaha, en garantissant une transparence et une fiabilité améliorées."

À propos de Yamaha Motor Corporation, États-Unis

Yamaha Motor Corporation, USA (YMUS), est un leader reconnu dans l'industrie des loisirs de plein air. La gamme de produits de l'entreprise, en constante expansion, comprend des motos et des scooters, des VTT et véhicules utilitaires tout-terrain, des motoneiges, des motomarines WaveRunner, des bateaux, des moteurs hors-bord, des équipements motorisés de plein air, des vélos à assistance électrique, des voitures de golf, des systèmes de fauteuils roulants à assistance électrique, des machines à technologie de montage en surface (SMT) et des machines robotisées, des hélicoptères sans pilote, des accessoires, des vêtements, des produits Yamalube et bien d'autres encore. Les produits YMUS sont vendus par l'intermédiaire d'un réseau national de distributeurs et de revendeurs aux États-Unis.

YMUS a un siège social en Californie, deux sièges sociaux en Géorgie, des installations dans le Wisconsin et l'Alabama, et des usines dans le Tennessee et la Géorgie. Les autres filiales américaines sont Yamaha Marine Systems Company (YMSC), avec ses divisions Bennett Marine (Floride), Kracor Systems (Wisconsin) et Siren Marine, Inc. (Rhode Island), Skeeter Boats (Texas), avec sa division G3 Boats (Missouri), et Yamaha Precision Propeller (Indiana).

À propos de Shippeo

Shippeo est un leader mondial de la visibilité du transport multimodal en temps réel, aidant les principaux expéditeurs et prestataires de services logistiques à exploiter des supply chain plus résilientes, durables et orientées client.

Cela est possible grâce à sa visibilité opérationnelle en temps réel de haute précision et au Transport Process Automation™ pour rationaliser les processus de transport, réduire les temps de latence et améliorer l'efficacité opérationnelle. Leur réseau de visibilité multimodale s'intègre à plus de 1 000 systèmes TMS, télématiques et ELD, ce qui permet à la plateforme de Shippeo d'offrir un accès immédiat au suivi des expéditions en temps réel dans tous les modes de transport, via un portail unique et à travers une expérience utilisateur intuitive. Un algorithme d'apprentissage automatique exclusif et à la pointe de l'industrie offre une précision inégalée sur l'heure d'arrivée prévue, permettant aux entreprises du secteur de la supply chain d'anticiper rapidement les problèmes, d'alerter les clients de manière proactive, de gérer efficacement les exceptions grâce à des flux de travail collaboratifs, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Des centaines de clients, dont des marques internationales telles que Ahold Delhaize, AkzoNobel, Amazon, Avery Dennison, Bosch Siemens Hausgeräte, Carrefour, Coca-Cola HBC, Jaguar Land Rover, Heineken, Kuehne+Nagel, L'Oréal, LVMH, Renault Group, Sabic, Saint-Gobain et XPO Logistics, font confiance à Shippeo pour le suivi de plus de 50 millions d'expéditions par an dans 130 pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.shippeo.com, LinkedIn, Facebook, X (formerly Twitter)