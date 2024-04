FluxSwiss et SwissAI collaborent dans le cadre de la modélisation de systèmes basés sur l'IA pour l'infrastructure énergétique

SwissAI’s digital model of European gas and electricity transmission networks

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--FluxSwiss a investi au cours des dernières années dans des outils pour simuler divers scénarios énergétiques et leur impact sur son réseau. Sa collaboration avec SwissAI a pour but d’exploiter l'expertise et la technologie d'analyse et de prévision basées sur l'IA dans son approche, ainsi que d’élargir son champ d'action à toute la géographie européenne. L'intégration de l'IA promet d'enrichir l'approche avec de nouvelles possibilités de simulation des impacts des évolutions de l'offre et de la demande, des orientations politiques et du comportement humain. À une étape ultérieure, l'IA pourrait être intégrée pour modéliser les interactions à travers l'ensemble du système énergétique.

Erik Vennekens, PDG de FluxSwiss : « Il est crucial de comprendre l'impact des événements économiques et géopolitiques sur l'ensemble du système énergétique et de planifier la transition énergétique tout en la réalisant au coût optimal et en assurant la sécurité de l'approvisionnement énergétique. SwissAI, avec ses technologies de pointe en matière d'IA, est un excellent partenaire et nous nous réjouissons de faire passer notre approche à la vitesse supérieure. »

Anna Gawlikowska, PDG de SwissAI : « Nous sommes ravis de nous associer à FluxSwiss. La technologie de la plateforme de SwissAI a été développée au cours des 14 dernières années pour devenir l'un des systèmes d'IA les plus puissants au monde, spécialement conçu pour aborder l'évolution à grande échelle des infrastructures. Nous avons hâte de nous atteler au défi posé par la transformation sans précédent du système énergétique. »

La plateforme de SwissAI couvre un système intégré complet d'infrastructures électriques et gazières faisant partie de sa vaste base de données couplée à un cadre de simulation holistique basé sur les agents offrant une flexibilité inégalée dans le soutien à la prise de décision à travers les aspects technologiques, commerciaux et réglementaires.

FluxSwiss commercialise environ 90 % de la capacité de la canalisation suisse de Transitgas et fait partie de Fluxys, un groupe d'infrastructure totalement indépendant. Basée en Belgique, Fluxys emploie 1 300 personnes actives dans le transport et le stockage de gaz ainsi que dans la gestion des terminaux de gaz naturel liquéfié. Par l'intermédiaire de ses partenaires dans le monde, Fluxys exploite 28 000 kilomètres de canalisations et de terminaux de gaz naturel liquéfié, ce qui représente une capacité annuelle de regazéification de 450 TWh.

En tant qu'entreprise à but précis, Fluxys contribue, avec ses parties prenantes, à une société meilleure en façonnant un avenir énergétique radieux. S'appuyant sur les atouts uniques de son infrastructure et sur son expertise commerciale et technique, Fluxys s'engage à transporter de l'hydrogène, du biométhane ou tout autre vecteur énergétique neutre en carbone, ainsi que du CO2, en prenant en charge le captage, l'utilisation et le stockage de ce dernier.

SwissAI est un fournisseur de logiciels en tant que service (SaaS) à l'avant-garde de la transformation future des secteurs de l'énergie, de la mobilité et de l'immobilier. Le cadre du secteur de l'énergie utilisé dans la collaboration avec FluxSwiss donne accès à des milliers de couches de données propriétaires anonymisées et à des algorithmes pour une évaluation opérationnelle et économique exhaustive des investissements en infrastructures ainsi que des opérations en temps réel. La plateforme de SwissAI associe l'infrastructure électrique et gazière à la demande ascendante afin d'exécuter différents scénarios pour l'ensemble du continent européen et leur impact sur les opérations du système énergétique interconnecté.

