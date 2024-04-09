FluxSwiss与SwissAI就能源基础设施的人工智能系统建模开展合作

苏黎世--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- FluxSwiss在过去几年中投资开发了各种工具，用于模拟各种能源情景及其对其网络的影响。与SwissAI的合作旨在将基于人工智能的分析和预测专长与技术应用到其方法中，并将其范围扩大到整个欧洲地区。整合人工智能有望丰富该方法，为模拟供需演变、政策导向和人类行为的影响提供新的可能性。下一步，人工智能将被整合到整个能源系统的模型交互中。

FluxSwiss首席执行官Erik Vennekens表示：“了解经济和地缘政治事件对整个能源系统的影响，规划能源转型，同时以最佳成本实现转型并保障能源供应安全至关重要。SwissAI拥有尖端的人工智能能力，是一个优秀的合作伙伴，我们期待着将我们的方法提升到一个新的水平。”

SwissAI首席执行官Anna Gawlikowska表示：“我们很高兴能与FluxSwiss合作。SwissAI的平台技术经过过去14年的发展，已经成为世界上最强大的人工智能系统之一，专门用于解决大规模基础设施演进问题。我们期待着应对当前能源系统前所未有的转型挑战。”

SwissAI的平台包括一个综合的一体化电力和天然气基础设施系统，该系统作为其广泛数据库的一部分，辅之以全面的基于代理的模拟框架，为技术、商务和监管领域的决策支持提供了无与伦比的灵活性。

FluxSwiss管理着瑞士Transitgas天然气管道大约90%的运输能力，隶属于完全独立的基础设施集团Fluxys。Fluxys总部位于比利时，拥有1300名员工，主要从事天然气输送和储存以及液化天然气终端业务。Fluxys通过其遍布全球的关联公司，经营着28,000公里长的管道和液化天然气终端，年度再气化能力总计达450太瓦时。

作为一家目标导向型公司，Fluxys与其利益相关者一起，通过塑造光明的能源未来，为建设更美好的社会做出贡献。Fluxys以其独特的基础设施资产及其商业和技术专长为基础，致力于运输氢气、生物甲烷或任何其他碳中性能源载体以及二氧化碳，并对后者进行捕获、使用和储存。

SwissAI是一家软件即服务(SaaS)提供商，在塑造能源、交通和房地产行业的未来方面处于领先地位。在与FluxSwiss的合作中使用的能源行业框架可访问数千层匿名专有数据和算法，从而对基础设施投资和实时运营进行全面的自下而上的动态运营和经济评估。SwissAI的平台将电力和天然气基础设施与自下而上的需求相结合，支持整个欧洲大陆的各种运行场景，并评估其对互联能源系统运行的影响。

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