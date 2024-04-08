赛车游戏还能这么玩？看移远如何赋能远程现实赛车游戏新体验

上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 你喜欢玩赛车游戏吗？赛车游戏作为一种竞技类游戏，不仅能带来虚拟世界的“速度与激情”，更能在游戏中宣泄情绪、释放压力，深受年轻玩家的青睐。

传统赛车类游戏通过逼真的物理引擎以及细致的赛道设计，赢得了广大玩家的喜爱。如今，随着5G技术的迅猛发展以及电子竞技的日益盛行，玩家对赛车体验的真实度以及沉浸感要求越来越多，远程现实赛车游戏逐步走入人们的视野。

创新游戏玩法，引领赛车游戏革新

日前，法国著名游戏发行商Polyptik携手移远通信推出了首款面向移动设备打造的远程现实赛车游戏——Vrombr。据悉，这款游戏基于移远通信RM520N-GL 5G模组以及RMU500EK评估板（EVB）套件精心打造，不仅实现了高速率、低延迟通信，还让全球各地的赛车手只需通过智能手机，便可体验在真实赛道上驾驶和控制真实赛车的乐趣。

何为远程现实赛车游戏？与传统的视频类赛车游戏不同，远程现实赛车游戏与现实世界深度结合，玩家可以通过智能手机，远程控制缩小版的真实赛车，在按比例设计的真实赛道上进行实时竞速，享受真实赛车体验。

值得一提的是，这款搭载移远5G模组的Vrombr遥控赛车，已在Polyptik的多个合作伙伴的展示活动中进行了亮相，包括德国O2/Telefonica、巴塞罗那MWC的Orange、巴黎VivaTech以及柏林5G EAP的德国电信，在展示赛车游戏创新成果的同时，也展现了5G技术在赛车游戏领域的巨大潜力。

高速率、低时延，赋能畅快游戏体验

远程现实赛车游戏在运行的过程中，需要保持物理赛车与玩家之间通信的高速率和低延迟，这离不开5G模组的加持。

Vrombr所搭载的RM520N-GL是移远通信推出的符合3GPP R16标准的5G模组，该模组基于高通X62 5G平台开发，采用M.2封装，尺寸为52.0mm x 30.0mm x 2.3mm，支持5G SA和NSA两种模式，具备超高带宽、毫秒级时延、5G网络切片和高可靠性等3GPP R16增强特性。在5G SA 网络下，RM520N-GL最大下行速率为2.4 Gbps，最大上行速率为900 Mbps；在5G NSA 网络下，最大下行速率为3.4 Gbps，最大上行速率为550 Mbps，可很好地满足Vrombr对高速率的需求。

对于远程现实赛车游戏来说，网络连接的稳定性和连续性同样重要，移远RM520N-GL在支持5G网络的同时，还向后兼容LTE-A、3G等网络制式，可助力遥控赛车即使在5G网络不稳定或者没有5G覆盖的地方依然能时刻保持网络连接，为游戏玩家带来更加流畅、稳定的赛车体验。

据了解，RM520N-GL目前已取得了全球多个强制性、一致性以及运营商认证，因此，在移远5G模组的赋能下，无论在世界何地，Vrombr玩家都能享受到畅快的游戏体验。

简化终端设计，加速游戏面市

除了在性能上的优异表现，移远RM520N-GL还集成GNSS接收机，在简化了产品设计的同时，还提升了定位的速度和精度，为远程现实赛车游戏提供快速、精准的定位服务。此外该模组内置丰富的网络协议，集成PCIe 3.0、USB 3.1高速接口，并支持多种驱动和软件功能，更方便了遥控赛车的设计。

与此同时，Vrombr遥控赛车在开发的过程中，除了选用了移远5G模组RM520N-GL，来保障赛车与玩家之间的高速率和低延迟通信，为了进一步减小组件的尺寸，Polyptik还选择了移远RMU500EK评估版（EVB）套件，该套件具有快速设置的能力，非常容易上手，可帮助快速部署移远5G模组RM520N-GL系列，极大简化了终端的设计流程。

此外，移远通信还为Polyptik提供了全方位的技术支持，帮助解决SIM卡/调制解调器与网络之间的连接问题等，为Vrombr加快面市注入了充足动力。

随着5G技术深入赋能千行百业，远程现实等新型应用迎来了发展的机遇，不仅为游戏娱乐领域带来了前所未有的革新，也为我们的工作生活带来了诸多惊喜与便利。未来，移远通信将继续携手Polyptik等合作伙伴，通过创新的产品和解决方案，为千行百业的数智化发展持续赋能。

关于移远通信

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