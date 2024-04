Quanta System opnieuw aan de top van de urologische laserwereld met Quanta Magneto Technology™

Cyber Ho Magneto the latest release by Quanta System S.p.A. It is the first laser system that tamed the peak power of holmium, turning it into a much longer pulse duration providing the superior dusting of a Thulium Fiber Laser.

Cyber Ho Magneto the latest release by Quanta System S.p.A. It is the first laser system that tamed the peak power of holmium, turning it into a much longer pulse duration providing the superior dusting of a Thulium Fiber Laser.

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Ter gelegenheid van het 39e European Association of Urology Congress EAU profileert Quanta System zich als een laserfabrikant van wereldklasse aan de zijde van artsen en onthult het bedrijf een baanbrekende oplossing in steenbehandeling: Quanta Magneto Technology™

Op weg naar het 40-jarig jubileum blijft Quanta System standvastig in zijn missie: innoveren om de levens van mensen over de hele wereld te verbeteren, met het onwankelbare geloof dat vooruitgang altijd mogelijk is. De wereldleider op het gebied van lasertechnologieën werkt voortdurend samen met medische professionals en werkt zij aan zij met artsen om de gezondheidszorg vooruit te helpen. Het is deze toewijding die de nieuwste baanbrekende toevoeging aan de Cyber Ho-familie drijft: Cyber Ho Magneto.

Vijf jaar na de lancering van de VaporTunnel ®- en VirtualBasket ®-afgiftemodi introduceert Cyber Ho nu een ongekende functie waar de markt op heeft gewacht: Quanta Magneto Technology™. Dit epische hoofdstuk in de geschiedenis van urologische lasers biedt een revolutionaire stap die zorgt voor precisie en veiligheid bij steenbehandeling, waardoor chirurgen hun dagelijkse uitdagingen in de OK veilig kunnen aangaan.

Prof. Olivier Traxer, hoogleraar Urologie en hoofd van de afdeling Urologie van het Tenon-ziekenhuis van de Sorbonne-universiteit in Parijs, deelt zijn ervaring: "Cyber Ho Magneto vertegenwoordigt een enorme sprong voorwaarts in de urologie. Deze technologie heeft het potentieel om de patiëntresultaten aanzienlijk te verbeteren en de standaarden voor steenbehandeling opnieuw te definiëren."

Sterker nog, Cyber Ho Magneto is het eerste lasersysteem dat het piekvermogen van holmium in bedwang heeft gekregen, waardoor het een veel langere pulsduur krijgt en de superieure vergruizing van een Thulium Fiber Laser oplevert.

Magneto kan ook worden gedefinieerd als het alles-in-één-apparaat dat tegemoetkomt aan de uiteenlopende eisen van de moderne urologie.

Prof. Cesare Scoffone, hoofd van de afdeling Urologie van het Cottolengo-ziekenhuis in Turijn, bevestigt: “Het Magneto-effect maakt deze laser veelzijdig, voorzichtig, efficiënt en veilig voor lithotripsie van urinestenen en de behandeling van zachte weefsels. De holmiumlaserinstellingen kunnen perfect worden aangepast aan intraoperatieve keuzes, waardoor optimale prestaties mogelijk zijn van endoscopische enucleatie van de prostaat, TURB en bloc van blaastumoren, behandeling van urotheliale neoplasmata van de hoge urinewegen en incisie van ureter-, urethrale en blaashalsstenose”.

Bereid u voor op een unieke ervaring en ontdek de toekomst van de medische technologie op stand #B24 tijdens #EAU2024 in Parijs – van 5 t/m 8 april 2024.

Over Quanta System

Al bijna veertig jaar is Quanta System, een 100% Italiaans bedrijf dat wereldwijd wordt gedistribueerd, het referentiepunt voor het onderzoek, het ontwerp en de productie van ultramoderne lasersystemen voor chirurgie, dermatologie en esthetische geneeskunde en de conservering van kunstwerken.

In 2004 werd het bedrijf onderdeel van El.En. SpA, leider op de lasermarkt genoteerd aan de Euronext STAR Milan ("STAR") van de Italiaanse beurs en een referentiepartner voor gezondheidszorgfaciliteiten, instellingen en entiteiten die betrokken zijn bij wetenschappelijke en onderzoeksprojecten op mondiaal niveau.

Ontworpen om te worden gebruikt door artsen, gespecialiseerde operators en restaurateurs, vertegenwoordigen de Quanta System-lasers vandaag de dag de 'Gouden Standaard' dankzij een breed scala aan toepassingen.

De lasersystemen worden volledig in Italië vervaardigd: van onderzoek en ontwikkeling tot productie, het hele proces vindt plaats in het hoofdkwartier van het bedrijf in Samarate (Varese).

Quanta System is dag in dag uit een vertrouwde partner van alle artsen in alle delen van de wereld dankzij het vermogen om te luisteren, de duidelijke debatten en de creatie van nieuwe systemen die steeds beter tegemoetkomen aan de reële behoeften van professionals. Deze kunnen daardoor betere gezondheidszorg bieden aan hun patiënten, zonder het primaire doel uit het oog te verliezen: bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen.

