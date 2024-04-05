Newmont與疫情後振興復原力的社區合作，成功運用為數2000萬美元的「全球社區支援基金」

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) 以無比驕傲之情宣布成功運用為數2000萬美元的「全球社區支援基金」（Global Community Support Fund，以下簡稱「該基金」）。該基金成立於2020年4月，旨在回應全球疫情帶來的空前挑戰。這個基金的目標是提供重要財務資源給位於Newmont營運地區的收容社區，將基金用於解決全球疫情帶來的直接衝擊，同時促進長期的復原力和社區未來發展。

「在全球社區支援基金成立將近四年後，我們欣然宣布順利結束分配款項工作。這份基金說明我們致力與營運地區的社區合作，承諾不變。」Newmont安全與永續長Suzy Retallack說，「這份基金的影響深遠，為社區克服疫情挑戰的集體努力做出貢獻，並為日後更高的復原力進行創新。」

在過去三年半中，Newmont已與420多個地方政府、醫療機構、慈善組織和非政府組織合作，計畫性地有效分配基金。這份為數2000萬美元的基金發揮重大作用，支援各類倡議，並以醫療保健、糧食安全和經濟復原力為主要關懷面向：

140萬美元捐贈給卡哈馬卡地區醫院 (Regional Hospital of Cajamarca)，用以添置人工呼吸器、恆溫箱、監視設備、新冠肺炎檢測以及個人防護設備 (PPE)。

與科羅拉多醫療保健基金會 (Colorado Health Foundation) 各捐出50萬美元，將共計100萬美元贈予科羅拉多社區支援基金 (Colorado Community Support Fund)，扶助該州服務不足人口所在社區的醫療保健和預防工作。

30萬美元捐贈給美國紅十字會全球備災中心 (Global Disaster Preparedness Center)，支持緊急應變社區復原力的相關研究和地方層級補助。

30.4萬美元捐贈給位於魁北克的Cree Trappers'協會，保障弱勢人口的糧食安全，以及Eeyou Istchee九個社區中的傳統收割就業機會。

73.4萬美元捐贈給迦納的Kumasi合作研究中心 (Kumasi Centre for Collaborative Research) 以在Ahafo及Akyem兩地的收容社區建立兩座新檢驗中心，並充實新冠肺炎檢測和檢測設備，以提高新冠肺炎及其他傳染性疾病的檢測能力。

96.8萬美元捐贈給蘇利南的衛生部，以與Crown Agents合作發起「恢復和復原力計畫」(Recovery and Resilience Project)，強化蘇利南的醫療保健體系、減輕非傳染性疾病 (NCDs) 和新冠肺炎的重荷，並提高緊急應變的能力。

「為達成解決蘇利南非傳染性疾病挑戰及新冠肺炎衝擊的承諾，Crown Agents、衛生部和Newmont締結了『恢復和復原力計畫』這份深具影響力的合作關係。我們攜手強化蘇利南的醫療保健體系，減輕非傳染性疾病和新冠肺炎的重荷，並提高緊急應變的能力。」Crown Agents計畫長Sarah Hepworth說，「我們將重心置於加強非傳染性疾病服務、鼓勵預防接種，並解決醫護人員憂懼遲疑問題，顯示我們為改善蘇利南人民福祉做出貢獻。Crown Agents很榮幸能與Newmont及衛生部合作，為蘇利南的醫療保健及復原力奉獻心力。」

Newmont將繼續主張它關懷安全、永續和責任的一貫核心價值，全球社區支援基金的成功運用落實了該公司透過永續及負責任地採礦創造價值、增進生活的宗旨。

關於Newmont

Newmont是領先全球的黃金公司以及銅、鋅、鉛、銀生產商。該公司擁有世界一流的資產、發展前景和人才組合，能夠在非洲、澳洲、拉丁美洲和加勒比海、北美和巴布亞紐幾內亞有利的採礦管轄區得到充分發揮。Newmont是唯一一家進入標准普爾500指數的黃金生產商，其環境、社會和治理實踐有為有守，廣受肯定。Newmont創造價值的能力在業界首屈一指，並以強大的安全標準、出色的執行能力和科技專長作為後盾。Newmont成立于1921年，於1925年上市。

在Newmont，我們致力於透過可持續和負責任的採礦來創造價值和改善生活。如需了解有關Newmont可持續發展戰略和舉措的更多資訊，請瀏覽 www.newmont.com.

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