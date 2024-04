Trinity Investments, die von Oaktree Capital Management verwalteten Fonds und die von UBS Asset Management verwalteten Fonds erwerben das Park Hyatt Zürich

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Eine gemeinsame Partnerschaft von Trinity Investments ("Trinity"), von Oaktree Capital Management ("Oaktree") verwalteten Fonds und von UBS Asset Management verwalteten Fonds aus dem Bereich Real Estate & Private Markets Multi-Managers ("UBS AM REPM MM") hat das Park Hyatt Zürich, ein Luxushotel mit 138 Zimmern und zusätzlichen Büro- und Parkflächen, erworben. Die gemeinsame Partnerschaft erwarb das Hotel von einer Tochtergesellschaft der Hyatt Hotels Corporation. Das Hotel wird unter einem langfristigen Managementvertrag mit Hyatt unter dem Namen Park Hyatt Zürich geführt.

Das Park Hyatt Zürich befindet sich auf einem erstklassigen Inselgrundstück im Herzen des zentralen Geschäftsviertels von Zürich. Das Hotel verfügt derzeit über das grösste Zimmerinventar unter den Luxushotels im Stadtzentrum von Zürich und stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, ein eigens gebautes, ikonisches Hotel in einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren zu besitzen. Das Hotel verfügt über 138 Gästezimmer und Suiten, 880 Quadratmeter Tagungs- und Veranstaltungsfläche, drei gastronomische Einrichtungen, ein Fitnesscenter und eine Tiefgarage. Darüber hinaus sind die fast 4.000 Quadratmeter Bürofläche des Gebäudes in der Akquisition enthalten.

"Das Park Hyatt Zürich ist der perfekte Start für das Geschäftsmodell von Trinity in Europa", sagte Ryan Donn, Managing-Partner von Trinity Investments. "Wir waren in der Lage, einen überzeugenden Geschäftsplan für das Objekt unter unserer Leitung zu entwickeln und erstklassige Partner für die Investition zu gewinnen. Die Transaktion ist unsere dritte Hotelübernahme von Hyatt, unsere siebte weltweit mit Oaktree und unsere zweite weltweit mit UBS AM REPM MM. Wir sind hocherfreut, dass wir diese Beziehungen auf den europäischen Markt ausweiten können.

"Diese Investition ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das kontinuierliche Wachstum unserer globalen Hotelplattform zusammen mit Trinity", sagte Benjamin Bianchi, Generaldirektor und Head of Europe der Real Estate Group von Oaktree. "Wir freuen uns auch, unsere bestehende Beziehung zu Hyatt mit dieser Trophäenimmobilie in einem Markt fortzusetzen, der in der Vergangenheit für internationale Investoren schwer zugänglich war."

"Wir verzeichnen weltweit ein starkes Wachstum in unserem Geschäft, und ein wesentlicher Teil davon wird durch hochwertige Immobilien-Co-Investments angetrieben. Wir freuen uns daher, unsere Beziehung zu Trinity und Oaktree zu vertiefen, und sind überzeugt, dass dieses Investment für unsere Kunden einen starken Investment Case darstellt", so Eric Byrne, Head of Multi-Managers, UBS AM REPM MM.

"Wir freuen uns auf die Zukunft des Park Hyatt Zürich und darauf, die Positionierung des Hotels als Ikone der Schweizer Luxusgastronomie weiter zu stärken", sagte Javier Águila, Konzernpräsident EAME, Hyatt. "Wir möchten uns bei Trinity, Oaktree und UBS für ihre Zusammenarbeit bedanken, mit der sie ein aufregendes neues Kapitel für das Hotel unter neuer Eigentümerschaft einläuten, in dem wir uns noch intensiver um die Gäste und Kunden des Park Hyatt Zürich und die Mitglieder von World of Hyatt kümmern werden."

Im Juli 2023 eröffnete das in den USA ansässige Unternehmen Trinity im Rahmen seiner globalen Expansion sein Londoner Büro, das von Managing Partner Ryan Donn geleitet wird. Diese Akquisition ist die erste von Trinity in Europa und erweitert die langjährige Partnerschaft zwischen Trinity und Oaktree, die mit ihrem ersten Joint Venture 2017 begann. Seitdem haben die beiden Unternehmen gemeinsam 2,6 Milliarden US-Dollar in sieben verschiedene Hotelakquisitionen in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Europa investiert und verwalten gemeinsam insgesamt 4.640 Zimmer. Diese Akquisition ist auch die zweite von Trinity mit UBS AM REPM MM, nachdem die beiden Gruppen im Februar 2023 das Diplomat Beach Resort mit 1.000 Zimmern erworben haben.

Der Begriff "Hyatt" wird in dieser Pressemitteilung aus Gründen der Übersichtlichkeit verwendet und bezieht sich auf die Hyatt Hotels Corporation und/oder eine oder mehrere ihrer Tochtergesellschaften.

Über Trinity Investments

Trinity ist ein privates Immobilien-Investmentunternehmen, das sich seit 28 Jahren auf Value-Add-Gelegenheiten spezialisiert hat. Mit Sitz in Honolulu, Hawaii, und Büros in Los Angeles und London konzentriert sich Trinity auf einzigartige Immobilieninvestitionen in erstklassigen Märkten. Bis April 2024 hat Trinity mehr als 9,8 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Europa und Japan investiert, indem es sein tiefes institutionelles Wissen und seine langjährigen lokalen Beziehungen nutzt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Trinity unter www.trinityinvestments.com . Für aktuelle Informationen über die Investitionstätigkeit von Trinity folgen Sie Trinity auf LinkedIn .

Über Oaktree Capital Management

Oaktree ist ein führender globaler Investmentmanager, der sich auf alternative Anlagen spezialisiert hat und zum 31. Dezember 2023 ein Vermögen von 189 Milliarden US-Dollar verwaltete. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf einen opportunistischen, wertorientierten und risikokontrollierten Ansatz für Investitionen in Kredite, Private Equity, Real Assets und börsennotierte Aktien. Das Unternehmen hat über 1.000 Mitarbeiter und Niederlassungen in 20 Städten weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Oaktree unter www.oaktreecapital.com .

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.