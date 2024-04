Quanta System no apogeu do universo do laser urológico mais uma vez: Quanta Magneto Technology™

Cyber Ho Magneto the latest release by Quanta System S.p.A. It is the first laser system that tamed the peak power of holmium, turning it into a much longer pulse duration providing the superior dusting of a Thulium Fiber Laser.

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Na ocasião do 39º Congresso Anual da Associação Europeia de Urologia (EAU), a Quanta System se declara um fabricante mundial de laser potente ao lado dos médicos, revelando uma solução revolucionária no tratamento do cálculo renal: Quanta Magneto Technology™

A caminho do seu 40º aniversário, a Quanta System permanece firme em sua missão: inovar para melhorar as vidas das pessoas do mundo inteiro; com a crença inabalável de que o progresso sempre é possível. A líder global em tecnologias laser colabora continuamente com profissionais da área de saúde, trabalhando lado a lado com médicos para fazer avanços no setor de saúde. É esse compromisso que impulsiona a mais recente adição à família Cyber Ho: o Cyber Ho Magneto.

Cinco anos após o lançamento dos modos de entrega VaporTunnel ® e VirtualBasket ®, o Cyber Ho apresenta agora um recurso inédito que o mercado estava esperando: o Quanta Magneto Technology™. Este capítulo épico na história dos lasers urológicos oferece uma faísca revolucionária que acende a precisão e a segurança no tratamento de cálculos, possibilitando que os cirurgiões enfrentem com segurança os seus desafios diários na sala de cirurgia.

O Prof. Olivier Traxer, professor de Urologia e chefe do Departamento de Urologia do Tenon Hospital da Universidade de Sorbonne em Paris, compartilha sua experiência: "O Cyber Ho Magneto representa um salto quântico na urologia. Esta tecnologia tem o potencial para aprimorar significativamente os resultados dos pacientes e redefinir os padrões de tratamento de cálculos renais".

O Cyber Ho Magneto é, de fato, o primeiro sistema laser que "domou" a potência de pico do hólmio, transformando-o em uma duração de pulso muito mais longa e proporcionando a cobertura superior de um laser de fibra de túlio.

O Magneto também pode ser definido como o dispositivo multifuncional que atende aos diversos requisitos da urologia moderna.

O Prof. Cesare Scoffone, chefe do Departamento de Urologia do Cottolengo Hospital em Turim, afirma: “O efeito do Magneto torna este laser versátil, delicado, eficiente e seguro para a litotripsia de cálculos renais e tratamento de tecidos moles. As configurações do laser de hólmio podem ser personalizadas perfeitamente, de acordo com as escolhas intraoperatórias, possibilitando o desempenho ideal da enucleação endoscópica da próstata, RTU em bloco de tumores de bexiga, tratamento de neoplasias uroteliais do aparelho superior e incisão da uretral, estenose uretral e de colo da bexiga”.

Prepare-se para uma experiência única e descubra o futuro da tecnologia médica no estande #B24 durante #EAU2024 em Paris – de 5 a 8 de abril de 2024.

Sobre a Quanta System

Há quase quarenta anos que a Quanta System, uma empresa 100% italiana distribuída em todo o mundo, é a referência para pesquisar, projetar e fabricar sistemas a laser de última geração para cirurgia, dermatologia e medicina estética, bem como conservar obras de arte.

Em 2004, a empresa se une à El.En. SpA, líder no mercado de laser, cotada na Euronext STAR Milan ("STAR") da Bolsa de Valores Italiana e parceira de referência para estabelecimentos de saúde, instituições e entidades envolvidas em projetos científicos e de pesquisa mundialmente.

Projetados para serem utilizados por médicos, operadores especializados e restauradores, os lasers da Quanta System representam hoje o “Alto Padrão” graças a uma ampla gama de aplicações.

Os sistemas a laser são inteiramente fabricados na Itália: desde a pesquisa e desenvolvimento até a produção, todo o processo ocorre na sede da empresa em Samarate (na província de Varese).

A Quanta System é um parceiro de confiança, dia após dia, de todos os médicos em todas as partes do mundo graças a sua capacidade de ouvir, a seus debates diretos e à criação de novos sistemas que satisfazem cada vez mais às reais necessidades dos profissionais, de modo que possam oferecer melhor cuidado a seus pacientes, sem perder de vista o seu objetivo primário: contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

