Newmont conclui Fundo Internacional de Apoio Comunitário de US$ 20 milhões, em parceria com comunidades para maior resiliência pós-pandemia

Highlights from Newmont's Completion of the $20 Million Global Community Support Fund

DENVER--(BUSINESS WIRE)--A Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) anuncia com orgulho a conclusão bem-sucedida do Fundo Internacional de Apoio Comunitário de US$ 20 milhões (o Fundo), estabelecido em abri de 2020 em resposta aos desafios sem precedentes colocados pela pandemia mundial. O objetivo deste fundo era oferecer recursos financeiros cruciais às comunidades anfitriãs onde a Newmont opera, destinando fundos para abordar os impactos imediatos da pandemia mundial e, ao mesmo tempo, catalisar a resiliência a longo prazo e o futuro desenvolvimento comunitário.

" Após quase quatro anos desde seu lançamento, temos o prazer de anunciar a conclusão bem-sucedida do Fundo Internacional de Apoio Comunitário, o que reflete nosso compromisso contínuo de parceria com as comunidades onde operamos", disse Suzy Retallack, Diretora de Segurança e Sustentabilidade da Newmont. " O impacto do Fundo vem sendo de longo alcance, contribuindo para os esforços coletivos das comunidades para superar os desafios colocados pela pandemia e inovar para uma maior resiliência no futuro."

Nos últimos 3,5 anos, a Newmont fez parceria com mais de 420 governos locais, instituições médicas, instituições de caridade e organizações não governamentais para alocar fundos de modo estratégico e eficaz. O Fundo de US$ 20 milhões tem sido essencial no suporte a uma ampla gama de iniciativas, com foco na saúde, segurança alimentar e resiliência econômica:

US$ 1,4 milhão doados ao Hospital Regional de Cajamarca, fornecendo ventiladores, incubadoras, equipamentos de monitoração, testes de COVID-19 e equipamentos de proteção individual (EPI).

Doação de US$ 500.000 igualada pela Colorado Health Foundation, resultando em uma doação total de US$ 1 milhão ao Fundo de Apoio Comunitário do Colorado para dar suporte à saúde comunitária e a prevenção para populações carentes no estado.

US$ 300.000 doados ao Centro Mundial de Preparação para Desastres da Cruz Vermelha Americana, a fim de respaldar pesquisas e subsídios a nível local para resiliência comunitária em resposta a emergências.

US$ 304.000 doados à Associação de Caçadores Cree em Quebec para fornecer segurança alimentar a pessoas vulneráveis e emprego para trabalhadores tradicionais em colheitas nas nove comunidades de Eeyou Istchee.

US$ 734.000 doados ao Centro Kumasi de Pesquisa Colaborativa em Gana para estabelecer dois novos laboratórios nas comunidades anfitriãs de Ahafo e Akyem, junto com testes e equipamentos de teste de COVID-19 para expandir sua capacidade de testes para COVID-19 e outras doenças infecciosas.

US$ 968.000 doados ao Ministério da Saúde do Suriname para lançar o Projeto de Recuperação e Resiliência em parceria com a Crown Agents, a fim de reforçar o sistema de saúde do Suriname, reduzir doenças não transmissíveis (DNT) e ônus da COVID-19, bem como aprimorar as capacidades de resposta a emergências.

"Como parte do nosso compromisso de enfrentar os desafios colocados pelas doenças não transmissíveis (DNTs) e o impacto da COVID-19 no Suriname, a Crown Agents, o Ministério da Saúde e a Newmont formaram uma parceria impactante no Projeto de Recuperação e Resiliência. Juntos , trabalhamos para fortalecer o sistema de saúde do Suriname, aliviar o ônus das DNTs e da COVID-19 e aprimorar as capacidades de resposta a emergências", disse Sarah Hepworth, Diretora de Programas da Crown Agents. "Nosso foco em intensificar os serviços de DNTs, promover a vacinação e abordar a hesitação dos profissionais de saúde destaca nossa dedicação em melhorar o bem-estar do povo do Suriname. A Crown Agents sente orgulho de cooperar com a Newmont e o Ministério da Saúde para contribuir com a saúde e a resiliência do Suriname."

A Newmont continua comprometida com seus valores centrais de segurança, sustentabilidade e responsabilidade, sendo que a implementação bem-sucedida do Fundo Internacional de Apoio Comunitário respalda o propósito da empresa de agregar valor e melhorar vidas através da mineração sustentável e responsável.

Sobre a Newmont

A Newmont é a principal empresa de ouro do mundo e é produtora de cobre, zinco, chumbo e prata. O portfólio de ativos, clientes prospectivos e talentos de classe mundial da empresa está ancorado em jurisdições de mineração favoráveis na África, Austrália, América Latina e Caribe, América do Norte e Papua Nova Guiné. A Newmont é a única produtora de ouro listada no índice S&P 500 e é amplamente reconhecida por suas práticas ambientais, sociais e de governança baseadas em princípios. A empresa é líder do setor em criação de valor, apoiada por padrões de segurança robustos, execução superior e conhecimento técnico. Fundada em 1921, a empresa tem capital aberto desde 1925.

Na Newmont, nosso objetivo é criar valor e melhorar vidas por meio da mineração sustentável e responsável. Para saber mais sobre a estratégia e as iniciativas de sustentabilidade da Newmont, acesse www.newmont.com.

