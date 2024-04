Ocean State Job Lot kiest Manhattan Active® Transportation Management

UTRECHT, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) heeft vandaag aangekondigd dat Ocean State Job Lot (OSJL), een toonaangevende Amerikaanse discountretailer, onlangs Manhattan Active® Transportation Management (TM) heeft geselecteerd om nieuwe niveaus van logistieke planning en efficiëntie te ontsluiten. Deze stap markeert een belangrijke mijlpaal in OSJLs streven om een snel en slim transportnetwerk en een naadloos geïntegreerde supply chain op te bouwen.

OSJL heeft meer dan 150 winkels in negen staten, ondersteund door een netwerk van distributiecentra en een groot aantal wereldwijde leveranciers. De retailer, die al lange tijd een Manhattan warehousemanagementklant is, vervangt zijn oude transportmanagementsysteem door Manhattan Active TM om zijn logistieke planning en uitvoeringsmogelijkheden drastisch te verbeteren.

Deze stap markeert ook OSJLs eerste stap naar het samenbrengen van distributie, transport, arbeid en automatisering binnen één cloud-native applicatie die op Manhattan Active-technologie is gebouwd.

Manhattan Active TM is geboren in de cloud en volledig opgebouwd uit microservices, ontworpen om te worden uitgebreid en hoeft nooit te worden geüpgraded. Dit TMS biedt snellere, intelligentere oplossingen voor geoptimaliseerde planning om complexe transportnetwerken te doorgronden, de zichtbaarheid te verbeteren en de kosten te verlagen.

"We zijn verheugd om aan deze volgende fase van onze samenwerking met Manhattan Associates te beginnen", zegt Hisham Aharon, chief information officer bij Ocean State Job Lot. "Manhattan Active TM geeft ons de krachtige tools die we nodig hebben om ons hele logistieke netwerk te beheren, analyseren en optimaliseren."

"We zijn verheugd om onze langdurige samenwerking met Ocean State Job Lot uit te breiden," zegt Bob Howell, executive vice president Americas, bij Manhattan Associates. "Manhattan Active TM zal deze retailer voorzien van een verhoogde zichtbaarheid, efficiëntere operaties en een verbeterde kosteneffectiviteit, wat een belangrijke stap betekent in de richting van een unified en efficiënte supply chain."

OVER OCEAN STATE JOB LOT

Ocean State Job Lot (OSJL) werd opgericht in 1977 en is een groeiende, particuliere discountwinkelketen met 153 winkels in New England, New York, New Jersey en Pennsylvania, ongeveer 5600 werknemers en een jaaromzet van meer dan 800 miljoen dollar. OSJL Shoppers vinden een steeds wisselend aanbod van merkartikelen van topkwaliteit tegen uitverkoopprijzen, waaronder huishoudelijke artikelen, kleding, dierenbenodigdheden, seizoensproducten (vakantie-, tuin-, terras-, zwembad- en strandartikelen) en basisproducten voor de keuken tegen een fractie van de normale prijs. Het bedrijf werd vier keer uitgeroepen tot "Best Employer" door Forbes® Magazine, drie keer tot US Best Managed Company door Deloitte, twee keer winnaar van de Inspiring Workplaces in North America Award en een Global Top 100 Inspiring Workplaces winnaar. Meer informatie op: https://about.oceanstatejoblot.com/

OVER MANHATTAN ASSOCIATES

Manhattan Associates is een technologieleider op het gebied van supply chain en omnichannel commerce. We brengen informatie van de hele organisatie samen, van sales aan de voorkant tot supplychainexecutie aan de achterkant. Onze software, platformtechnologie en ervaring zorgen ervoor dat onze klanten op een winstgevende manier kunnen groeien.

Manhattan Associates ontwerpt, bouwt en levert geavanceerde cloud- en on-premisesoplossingen zodat u zowel in de winkel als via het netwerk of fulfilmentcentrum de vruchten van de omnichannelmarkt kunt plukken. Meer informatie vindt u op: www.manh.nl