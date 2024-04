Ocean State Job Lot sceglie Manhattan Active® per la gestione dei trasporti

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) ha annunciato oggi che la famosa catena di discount americana Ocean State Job Lot (OSJL) ha recentemente scelto Manhattan Active® Transportation Management (TM) per sbloccare nuovi livelli di pianificazione ed efficienza logistica. Questo passo rappresenta una tappa fondamentale nell'impegno di OSJL per la creazione di una rete di trasporto veloce e smart e di una supply chain perfettamente unificata.

OSJL gestisce oltre 150 punti vendita negli Stati Uniti, con il supporto di una rete di centri di distribuzione e di un'ampia gamma di fornitori globali. Utente di lunga data di Manhattan Warehouse Management, il retailer sta sostituendo il suo sistema di gestione dei trasporti con Manhattan Active TM per migliorare significativamente le sue capacità di pianificazione ed esecuzione della logistica.

Inoltre, questa operazione segna il primo passo di OSJL verso l'unificazione di distribuzione, trasporto, manodopera e automazione in un'unica applicazione cloud-native costruita sulla tecnologia Manhattan Active.

Nato nel cloud e costruito interamente su microservizi, Manhattan Active TM è progettato per essere costantemente ampliato e non ha bisogno di essere aggiornato.

Questo TMS leader del settore offre soluzioni rapide e intelligenti per la pianificazione ottimizzata, per districarsi tra reti di trasporto complesse, migliorare la visibilità e ridurre i costi.

"Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova fase della nostra partnership con Manhattan Associates", ha dichiarato Hisham Aharon, Chief Information Officer di Ocean State Job Lot.

"Manhattan Active TM ci fornirà i potenti strumenti di cui abbiamo bisogno per gestire, analizzare e ottimizzare la nostra intera rete logistica.”

"Siamo orgogliosi di ampliare la nostra partnership di lunga data con Ocean State Job Lot", ha dichiarato Bob Howell, Executive Vice President per le Americhe di Manhattan Associates. "Manhattan Active TM offrirà una maggiore visibilità, operazioni più efficienti e una migliore efficacia dei costi, segnando un passo significativo verso una supply chain unificata ed efficiente."

Informazioni su Ocean State Job Lot

Fondata nel 1977, Ocean State Job Lot (OSJL) è una catena privata di discount in crescita, con 153 punti vendita in New England, New York, New Jersey e Pennsylvania, circa 5.600 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 800 milioni di dollari. I clienti di OSJL hanno a disposizione una gamma sempre diversa di prodotti di marca e di prima qualità a prezzi vantaggiosi, tra cui articoli per la casa, abbigliamento, prodotti per animali domestici, prodotti stagionali (articoli per vacanze, giardinaggio, patio, piscina e spiaggia) e prodotti di base per la cucina a una frazione del loro prezzo tipico. L'azienda è stata nominata per quattro volte "Miglior datore di lavoro" dalla rivista Forbes®, per tre volte Best Managed Company negli Stati Uniti da Deloitte, per due volte vincitrice del premio Inspiring Workplaces in North America e per la Global Top 100 Inspiring Workplaces.

Informazioni su Manhattan Associates

Manhattan Associates è un’azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale. Uniamo gli insight aziendali, facendo convergere le vendite front-end con l'esecuzione della supply chain back-end. Il nostro software, la nostra piattaforma tecnologica e la nostra esperienza unica contribuiscono a far crescere il fatturato e la redditività dei nostri clienti. Manhattan Associates progetta, costruisce e fornisce soluzioni cloud all'avanguardia in modo che, attraverso lo store, la rete o il centro di distribuzione, sia possibile raccogliere i frutti del mercato omnichannel.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.manh.com/it-it