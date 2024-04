Lattice bevordert functionele veiligheid voor toepassingen in de automobielsector en de industrie

HILLSBORO, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), de leider op gebied van laagvermogen programmeerbare systemen, maakte vandaag de uitbreiding bekend van haar partnerschap met NewTec, een toonaangevend ontwerpbedrijf voor gepersonaliseerde systeem- en platformoplossingen. Via deze uitgebreide samenwerking zullen de bedrijven hun aandacht richten op het aanbieden van functionele veiligheidscapaciteiten aan klanten die veiligheidskritieke toepassingen voor de automobielsector en de industrie ontwikkelen.

“Innovatieve FPGA-oplossingen op laag vermogen leveren die schaalbaar, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn en onze klanten helpen om hun producten snel op de markt te brengen is voor Lattice een topprioriteit,”aldus Matt Dobrodziej, bedrijfsvicevoorzitter van het segment Marketing en bedrijfsontwikkeling bij Lattice. “We zijn opgetogen om onze relatie met NewTec verder uit te diepen en onze collectieve expertise aan te wenden om onze klanten in de automobielsector en de industrie innovatieve en omvattende veiligheidsoplossingen aan te bieden.”

“Lattice is al geruime tijd een van onze hoofdpartners en we zijn enthousiast dat we deel uitmaken van het ecosysteem van Lattice,” zegt Matthias Wolbert, algemeen directeur van NewTec. “De FPGA's op laag vermogen van Lattice zijn ideale oplossingen om te beantwoorden aan de voortdurend evoluerende normen en behoeften van onze klanten. We zijn ervan overtuigd dat dit partnerschap ons vermogen om collaboratieve oplossingen te ontwikkelen, die een antwoord bieden voor de uitdagingen van de industrie, verder zal versterken.”

Functionele veiligheid is van fundamenteel belang voor toepassingen in de automobielsector en de industrie, en neemt met de automatisering nog aan belang toe. Het hoort tot de beslissingscriteria van elke fabrikant. De Software Design-tools van Lattice zijn gecertificeerd volgens de recentste methodologieën voor veiligheidsontwerp en zorgen ervoor dat onze FPGA's flexibiliteit bieden om functionele veiligheidsontwerpen te ontwikkelen en in veiligheidskritieke toepassingen te implementeren. Voor meer info over de functionele veiligheid van Lattice klikt u hier.

Live demonstraties zijn te zien tijdens Embedded World 2024

De FPGA-oplossingen van Lattice zijn volledig te zien tijdens Embedded World 2024 van 9 tot 11 april 2024 in Nuremberg, Duitsland.

Bezoek de tentoonstelling van Lattice in hal 4, stand #528 om de innovatieve FPGA-oplossingen op laag vermogen van dichtbij te ervaren, die industriële, automobiel- en beveiligingstoepassingen op de Edge mogelijk maken.

Bezoek NewTec GmbH in hal 5, stand #178 om alles te weten te komen over hoe veiligheid en beveiliging aan FPGA-oplossingen van Lattice kunnen worden toegevoegd.

Over Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) is de leider op het gebied van laagvermogen programmeerbare systemen. Wij lossen netwerkproblemen van klanten op, van de Edge tot de Cloud, in de groeiende communicatie-, computer-, industriële, auto- en consumentenmarkten. Dankzij onze technologie, langdurige relaties en inzet voor ondersteuning van wereldklasse kunnen onze klanten snel en gemakkelijk innovatie invoeren om een slimme, veilige en verbonden wereld te creëren.

Ga voor meer informatie over Lattice naar www.latticesemi.com. Volg ons ook via LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat of Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& design), en benamingen van specifieke producten zijn geregistreerde handelsmerken ofwel handelsmerken van Lattice Semiconductor Corporation of van haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Het gebruik van het woord "partner” of “partnerschap” impliceert niet dat er een wettelijk partnerschap of agentschapsrelatie tussen Lattice en een andere entiteit bestaat.

ALGEMENE KENNISGEVING: Andere in dit bericht gebruikte productnamen dienen uitsluitend ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve houders.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.