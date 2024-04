Ocean State Job Lot choisit Manhattan Active® Transportation Management

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Manhattan Associates (NASDAQ: MANH), éditeur international de solutions logicielles pour la Supply Chain et le Commerce Omnicanal, annonce que Ocean State Job Lot (OSJL), l’un des principaux discounters américains, a choisi Manhattan Active® Transportation Management (TM) pour optimiser sa planification logistique. Cette décision s'inscrit dans la stratégie d’OSJL visant à construire un réseau de transport rapide et intelligent autour d’une Supply Chain unifiée.

OSJL compte aux Etats-Unis plus de 150 magasins s’appuyant sur un réseau de centres de distribution et un large éventail de fournisseurs internationaux. Utilisateur de longue date de Manhattan Warehouse Management, le distributeur remplace son ancien système de gestion du transport par Manhattan Active TM afin d'améliorer ses capacités de planification et d'exécution logistiques.

Ce choix marque également le premier pas d’OSJL vers l'unification des processus liés à la distribution, au transport, à l’automatisation et à la gestion des ressources, le tout au sein d'une seule et même application cloud-native basée sur la technologie Manhattan Active.

Manhattan Active™, grâce à son architecture cloud-native basée sur les microservices, est une plate-forme évolutive bénéficiant de mises à jour continues. Le TMS de Manhattan bénéficie ainsi des capacités et de l’agilité nécessaires pour optimiser la planification, gérer les réseaux de transport complexes, améliorer la visibilité, et réduire les coûts.

« Cette nouvelle phase de notre partenariat avec Manhattan Associates est stratégique pour nous », déclare Hisham Aharon, DSI de Ocean State Job Lot. « Manhattan Active TM va nous fournir les outils dont nous avons besoin pour exploiter, analyser et optimiser l'ensemble de notre réseau logistique. »

« Nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat de longue date avec Ocean State Job Lot », commente Bob Howell, Executive VP Amérique chez Manhattan Associates. « Manhattan Active TM va permettre à notre client de bénéficier d'une plus grande visibilité sur ses activités, de plus d’efficacité et d'une meilleure rentabilité, marquant ainsi une avancée significative vers une Supply Chain unifiée. »

A propos de Ocean State Job Lot

Fondée en 1977, Ocean State Job Lot (OSJL) est une chaîne de magasins discount en pleine expansion, qui compte 153 magasins répartis en Nouvelle-Angleterre, dans l'État de New York, dans le New Jersey et en Pennsylvanie. OSJL emploie environ 5 600 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 800 millions de dollars. Ses clients trouvent un éventail toujours plus important de produits de marque de première qualité à prix réduit, y compris des articles ménagers, des vêtements, des articles pour animaux de compagnie, des produits saisonniers (vacances, jardinage, terrasse, piscine et articles de plage) et des produits de base pour la cuisine. L'entreprise a été nommée quatre fois Best employer par le magazine Forbes®, trois fois Best Managed Company par Deloitte. Elle a aussi remporté deux fois le prix Inspiring Workplaces in North America et une fois le Global Top 100 Inspiring Workplaces.

A propos de Manhattan Associates

Manhattan Associates est reconnue mondialement pour la qualité et la richesse fonctionnelle de ses solutions Supply Chain & Omnicanales (WMS, TMS, OMS et POS). Elles permettent d’unifier l'information à travers toute l'entreprise, en faisant converger les ventes avec l'exécution logistique. Ces solutions logicielles, leur socle technologique et l’expérience inégalée des équipes Manhattan contribuent à la croissance et à la rentabilité des clients de l’entreprise à travers le monde.

Les solutions de Manhattan Associates sont disponibles en mode cloud afin que, partout dans le magasin, dans votre réseau logistique ou depuis vos centres de distribution, vous soyez prêt à récolter les fruits de votre transformation omnicanale. Pour plus d’informations : www.manh.com.fr