Newmont完成2000万美元全球社区支持基金并与社区合作提高新冠疫情后的复原力

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Newmont Corporation（NYSE: NEM、TSX: NGT、ASX: NEM、PNGX: NEM）自豪地宣布，已顺利完成为应对全球新冠疫情带来的前所未有的挑战而于2020年4月设立的2000万美元全球社区支持基金（以下简称 "基金"）。该基金的目标是为Newmont开展业务的社区提供重要的财政资源，并将资金用于解决全球疫情的直接影响，同时促进长期复原力和未来的社区发展。

Newmont首席安全与可持续发展官Suzy Retallack表示："全球社区支持基金启动近四年后，我们欣然宣布该基金取得圆满成功，这体现了我们致力于在业务所在社区开展合作的一贯承诺。该基金的影响非常深远，为社区共同努力克服疫情挑战以及通过创新提高未来复原力做出了贡献。”

在过去3年半中，Newmont与420多个地方政府、医疗机构、慈善机构和非政府组织合作，对基金进行了有效的战略分配。这笔2000万美元的基金在支持以健康、食品安全和经济复原力为重点的一系列倡议方面发挥了重要作用：

向Cajamarca地区医院捐赠140万美元，用于提供呼吸机、保温箱、监测设备、新冠病毒检测和个人防护设备（PPE）。

向科罗拉多社区支持基金捐赠100万美元（其中包括科罗拉多健康基金会的50万美元匹配捐款），用于支持该州服务不足人群的社区健康和预防工作。

向美国红十字会全球备灾中心捐赠30万美元，用于支持相关研究和地方一级的拨款，从而增强应急响应社区复原力。

向魁北克克里族捕猎者协会捐赠30.4万美元，用于为Eeyou Istchee九个社区的弱势人群提供食品安全保障，并为传统捕猎者提供就业机会。

向加纳Kumasi合作研究中心捐赠73.4万美元，用于在Ahafo和Akyem社区新建两个实验室，并提供新冠病毒检测和测试设备，以扩大其新冠病毒和其他传染病的检测能力。

向苏里南卫生部捐赠96.8万美元，用于与Crown Agents合作启动“恢复和复原力项目”，以加强苏里南的卫生系统，减轻非传染性疾病（NCD）和新冠疫情的负担，并提高应急能力。

Crown Agents首席项目官Sarah Hepworth表示，"作为我们应对非传染性疾病（NCD）挑战和减轻新冠疫情对苏里南影响的承诺的组成部分，Crown Agents、卫生部和Newmont围绕 ‘恢复和复原力项目’建立了重要合作伙伴关系。我们共同努力加强苏里南的卫生系统，减轻非传染性疾病和新冠疫情带来的负担，并提高应急反应能力。我们的重点是加强非传染性疾病服务、促进疫苗接种、解决医护人员决策力不足的问题，这凸显了我们致力于改善苏里南人民福祉的决心。Crown Agents很荣幸能与Newmont和卫生部合作，为苏里南的健康和复原力做出贡献"。

Newmont始终致力于安全、可持续发展和责任等核心价值观，成功实施全球社区支持基金巩固了该公司通过可持续和负责任的采矿创造价值并改善生活的宗旨。

关于Newmont

Newmont是世界领先的黄金公司以及铜、锌、铅、银生产商。公司拥有世界一流的资产、发展前景和人才组合优势，能够在非洲、澳大利亚、拉丁美洲和加勒比、北美和巴布亚新几内亚有利的采矿管辖区得到充分发挥。Newmont是唯一一家进入标普500指数的黄金生产商，在原则性的环境、社会和治理实践方面受到广泛认可。该公司的价值创造能力在业界首屈一指，并以强大的安全标准、出色的执行能力和技术专长为支撑。Newmont成立于1921年，于1925年上市。

在Newmont，我们致力于通过可持续和负责任的采矿来创造价值和改善生活。如需了解有关Newmont可持续发展战略和举措的更多信息，请访问 www.newmont.com.

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