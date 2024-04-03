Veristat加入再生醫學聯盟(ARM)，協助解決影響先進治療領域的重大問題

麻省索思伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 奉行科學至上的全方位服務CRO與顧問公司Veristat宣布加入再生醫學聯盟(ARM)。該聯盟是一流的國際倡導組織，旨在為患者、醫療保健系統和社會倡導細胞和基因療法的益處。Veristat高階主管團隊成員將參加ARM在義大利羅馬舉行的地中海細胞與基因會議(#MeetingOnTheMed)。

Veristat執行長Patrick Flanagan表示:「先進的治療方法已經證明對患有罕見和超罕見疾病的患者有很多裨益，這些領域占我們工作的35%。Veristat很自豪能夠支援在歐洲獲批的首個基因療法的開發。隨著先進療法在科學和治療方面的變革潛力不斷發展，我們很高興與ARM合作，共同支援消除臨床、監管和報銷方面障礙的路線圖，以擴大患者的可及性。」

ARM在25個國家擁有超過475名成員，包括新興和成熟的生物技術公司、研究機構和患者組織。ARM的使命是推動先進療法的發展和醫療保健系統的現代化，使患者受益於持久、潛在的治癒性治療。

Veristat創始人、總裁兼統計長John Balser博士表示:「Veristat在30年的業務中取得成功的一個關鍵指標是我們如何有效地加速了先進療法創新的途徑，這與傳統藥物開發框架有很大不同。我很高興我們與ARM合作，幫助臨床試驗的設計、實施、分析和監管提交，使之跟上科學進步的步伐。」

Veristat的專家在其綜合臨床、生物識別、監管和上市後能力中使用科學第一(#Veristat)的思維來解決問題，制定策略，應對突發事件，並推進罕見和複雜的先進療法的臨床試驗。

在過去的五年中，Veristat直接支援了:

350多宗罕見/超罕見病臨床試驗和諮詢專案

制定40+罕見病相關的行銷申請

上百個罕見癌症的臨床試驗和諮詢專案

130多個細胞和基因治療臨床試驗和諮詢專案

ARM會員暨活動副總裁Laura Stringham表示：「我們很高興歡迎Veristat成為會員，將他們的科學專業知識帶到我們的組織，因為我們展望未來，更多的創新療法將推向市場，造福患者。」

關於Veristat

Veristat是奉行科學至上的CRO™與顧問公司，整合了全方位服務的臨床試驗執行、法規事務和安全以及策略顧問服務，以快速推進全球先進療法(#AdvancedTherapies)的開發、批准和商業化。Veristat奉行科學至上的專家們在解決申請人獨特而複雜的臨床、統計和監管挑戰方面擁有30年的經驗，能夠根據患者、臨床試驗地點、監管機構、申請者團隊和關鍵利益相關者的需求，提供及時、以質量驅動的解決方案。

Veristat專注於新藥開發，從最簡單到最複雜的治療領域，包括罕見/超罕見疾病、先進療法、腫瘤學和包括細胞和基因療法在內的生物製劑，使申請者能夠成功地延長和挽救患者的生命。申請者與Veristat奉行科學至上的專家們合作，他們像申請者一樣盡心盡力。Veristat不止將其視作業務，更視為自己的使命。

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