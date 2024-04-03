Alsym Energy宣布獲得Tata Limited和General Catalyst領投的7800萬美元融資

麻薩諸塞州沃本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 用於固定式儲存、船舶和出行應用的下一代非易燃可充電電池開發商Alsym™ Energy宣布獲得由Tata Sons的全資子公司Tata Limited和全球創投公司General Catalyst聯合領投的7800萬美元融資。總部位於紐約的Thrive Capital和總部位於多倫多的Thomvest以及現有投資人Drads Capital也加入了本輪融資。Alsym將利用這筆資金發展波士頓地區的團隊，擴大原型和試驗生產線，以滿足客戶對樣品與日俱增的需求。來自一流策略投資人和創投公司的承諾凸顯了市場對高效能、低成本的非易燃電池技術與日俱增的興趣。

電力生產正在向再生能源改變，而再生能源具有間歇性的特點，因此必須有大規模的電池儲能系統(BESS)做為後盾，以確保在化石燃料發電廠停運時全天候可用。業界需要採用多種儲存技術以滿足客戶在成本和效能方面的不同要求。Alsym在這一市場上的第一款產品名為Alsym Green。相較其他非易燃、非鋰電池化學材料，它的系統級能量密度要高得多。該公司計畫隨後推出針對船舶、兩輪車、三輪車和乘用車市場的產品。

Alsym Green能夠在高溫下工作，是唯一適用於某些場景下固定式儲存和電網儲存的高效能、非易燃的選擇，在這些場景下，隨著汞濃度的升高，起火的風險也會增加。此外，Alsym電池具有業界首屈一指的低平准化儲能成本(LCOS)，能夠支援廣泛的、軟體可設定的放電持續時間範圍，因此可用於短期、中期和長期儲能應用，而無需多種解決方案。

Alsym Energy執行長兼共同創辦人Mukesh Chatter表示：「隨著潔淨能源轉型的加速，單一的電池技術並不適合每一種使用場景，需要更多的選擇來協助因應不斷變化的氣候所帶來的挑戰，這一點變得越來越明顯。本輪融資是對我們開發新型非易燃電池化學材料的方法投下的重要信任票，這種化學材料兼具高效能、低成本和高安全性。它使我們有能力加快開發步伐，提高向現有客戶和潛在客戶提供樣品的能力，並最終儘快將我們的第一款產品推向市場。」

Alsym Energy共同創辦人、麻省理工學院機械工程系教授、脫碳和永續發展領域的思想領袖Kripa Varanasi博士表示：「電池儲能系統可以在沒有陽光和風的時候協助向電網提供穩定的容量，但是不斷變化的氣候和危險的環境要求靈活的解決方案，從而能安全、經濟地滿足各種需求。Alsym電池非常適合溫帶和暖溫帶氣候，也非常適合基礎設施和工業應用，包括資料中心、鋼鐵廠和化工廠。我們的低成本、無毒技術將協助已開發國家和77國集團國家實現經濟上可行的脫碳，讓每個人都能在潔淨能源的未來中發揮作用。」

General Catalyst合夥人Genevieve Kinney表示：「隨著全球再生能源的規模不斷擴大，創下歷史新高，鋰離子電池的實際限制和供應鏈的不確定性變得更加突顯，從而推動了對在效能、成本和可用性方面具有競爭力的替代品的需求。這一點在新興市場尤為突顯，因為在這些市場中，電池儲存對於降低潔淨能源成本至關重要。Alsym的低成本電池集效能和安全性於一身，其策略性合作夥伴關係反映了我們的全球復原力論題的主要支柱之一，即仰賴與成熟的產業合作夥伴的深入合作來推廣新的關鍵技術。透過此次合作，我們相信Alsym已做好充分準備，在全球推動更永續的未來。」

關於Alsym Energy

Alsym™ Energy已開發出創新的低成本、高效能可充電電池化學材料，不含鋰、鈷，非常適合固定式儲存、海運、電動車（包括兩輪車、三輪車和乘用車）等應用。透過使用非易燃、無毒的電池材料並憑藉強大的全球供應鏈，Alsym正在努力以低得多的成本提供效能與鋰離子電池相當的大容量儲存，從而協助加快全球脫碳的步伐。Alsym總部位於麻薩諸塞州沃本。如欲瞭解更多資訊，請造訪alsym.com。

關於Tata Group

Tata Group由Jamsetji Tata于1868年創立，是一家全球性企業，總部設在印度，旗下有30家公司，涉及10個垂直領域。集團在六大洲100多個國家開展業務，其使命是「透過以信任為基礎的領導力，為利害關係人創造長期價值，從而提高我們在全球所服務社群的生活品質」。Tata Sons是Tata公司的主要投資控股公司和發起人。Tata Sons 66%的權益股本由慈善信託基金持有，這些基金致力於支援教育、衛生、生計創造以及藝術和文化。

關於General Catalyst

General Catalyst是一家創投公司，致力於為創業者、投資人、員工和社會帶來強大而積極的持久變革。我們支援那些具有長遠眼光、敢於挑戰現狀的創辦人，從種子期到成長期乃至更長的時間，與他們合作打造經得起時間考驗的公司。公司在舊金山、帕羅奧圖、紐約市、倫敦、柏林和波士頓設有辦事處，已為Airbnb、Deliveroo、Guild、Gusto、Hubspot、Illumio、Lemonade、Livongo、Oscar、Samsara、Snap、Stripe和Warby Parker等企業的發展提供了支援。瞭解更多資訊：www.generalcatalyst.com。

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