Panda Biotech宣布其旗艦Panda Hemp Gin已開始商業運營

Panda Biotech™今日宣布，位於德克薩斯州威奇托福爾斯的標誌性工業大麻加工設施Panda Hemp Gin已正式開始商業運營。該運營的重點在於提供五大主要大麻產品線，包括機械棉化纖維、去皮纖維、椽（纖維素）、短纖維/椽混合物以及富含營養的微粒化大麻塵。每種產品的應用範圍廣泛，從消費者和工業紡織品、非織造布、紙製品、生物塑膠、生物燃料、動物床墊、玻璃纖維替代品、建築材料如大麻混凝土、覆蓋物、絕緣材料等等。

Panda Hemp Gin 是一座佔地 97 英畝、佔地 500,000 平方英尺的建築，具備每小時處理10公噸工業大麻轉化為紡織級纖維、芯髓、短纖維/芯髓混合物和營養豐富的微米化芯髓的能力。 （圖：美國商業資訊）

Panda Hemp Gin 是一座佔地 97 英畝、佔地 500,000 平方英尺的建築，具備每小時處理10公噸工業大麻轉化為紡織級纖維、芯髓、短纖維/芯髓混合物和營養豐富的微米化芯髓的能力。 （圖：美國商業資訊）

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Panda Biotech™ 今天宣布，他們的標誌性工業大麻加工設施「Panda Hemp Gin」在德克薩斯州威奇托福爾斯正式開始商業運作。這座佔地97英畝的50萬平方英尺建築是其類中首創，也是西半球最大的，可每小時加工10公噸工業大麻成紡織級纖維、木芯、短纖維/木芯混合物和富含營養的微粉化木芯。這是一個零廢棄的過程，利用工業大麻植株的每一部分，並僅依賴百分之百(100%)可再生能源運作，使其成為行業中可持續發展的典範。

Panda Hemp Gin已全面運作，並且在未來幾個月將繼續增加生產量。二月份，Panda 600碼長的加工線和三英里長的高空氣動管道線的複雜啟動程序，包括用於脫皮、精煉、混合、機械化棉化、植物芯包裝與儲存以及打包的每一件設備，已成功完成。

「Panda Biotech的先進工業大麻加工設施是一項重大成就，亦為農業及產業界帶來革命性的變革，」Panda Biotech的總裁Dixie Carter表示。「隨著這個領域的研究與發展不斷前進，工業大麻纖維和纖維素將幫助轉型多個面臨可持續目標與挑戰的產業。Panda的工業大麻將在滿足全球市場對於可再生程序和產品的巨大需求中，發揮關鍵作用。」

「工業大麻被視為最具多功能性的原材料之一，具有無可匹敵的多樣化潛在用途。Panda Hemp Gin將專注於提供五大來自大麻的主要產品線，包括機械棉化纖維、剝離纖維、籬笆（纖維素）、短纖維/籬笆混合物，以及營養豐富的微粉化大麻塵。每種產品的應用範圍極為廣泛，從消費者與工業紡織品、非織造布、紙製品、生物塑膠、生物燃料、動物寢具、玻璃纖維替代品、建築材料如大麻混凝土、覆蓋物、隔熱材料等等。」

Panda承諾追蹤可追溯性並僅加工美國種植的大麻稈，同時提供驚人的付費種植計劃，與美國農業社群的合作是其運營的核心。工業大麻為生產者帶來了眾多好處，科學證明它能最小化二氧化碳排放，每英畝吸收的量超過任何森林或商業作物。此外，大麻所需的水分遠低於大多數主要作物，提供了優異的土壤修復，並且僅需最少的化肥、殺蟲劑和除草劑。Panda正在積極與生產者簽約其付費種植計畫，適用於本次收穫和那些可能擁有前幾次收穫或2024年種植季節的稈或纖維的農民。有興趣的生產者可以通過pandabiotech.com網站聯繫Panda。

「這個設施的巨大規模，每小時能夠處理超過22,000磅的捆綁大麻稈，這讓這個工業大麻加工設施獨一無二，」Panda Biotech的首席運營官Scott Evans表示。「我們的稈直接來源於德州及周邊州的農業合作夥伴，通過我們的脫皮過程，它在幾分鐘內就被轉化為包裝產品，準備進行零售或用於下游製造應用。Panda的加工設備和基礎設施確實是業內最優秀的。」

欲瞭解更多資訊，請造訪www.pandabiotech.com，並在Facebook、Instagram、X和LinkedIn上追蹤我們@pandabiotech。

關於PANDA BIOTECH

位於德州達拉斯的私人持有公司Panda Biotech, LLC是新興美國工業大麻纖維與椽的先驅者，100%美國擁有、種植與加工。Panda Biotech的執行領導團隊在清潔能源領域開發、融資、建設及運營大規模基礎設施的經驗豐富。他們已開發了22個項目，代表約120億美元的投資資本。Panda Biotech的首個項目，Panda Hemp Gin™，與Aka-Ag, LLC合作，後者是Southern Ute Indian Tribe Growth Fund的全資子公司。該設施位於德州威奇托福爾斯。這是西半球同類中最大的工業大麻加工設施。

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