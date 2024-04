Mary Kay Inc. leidt inspanningen voor oceaanbehoud op de 11e Jaarlijkse Wereldoceaanconferentie

The World Ocean Summit 2024, organized by Economist Impact, convened over 200 expert speakers and a diverse international audience to engage in meaningful discussions, workshops, and "How to" sessions. These gatherings focused on actionable solutions to some of the most pressing oceanic challenges, underlining the importance of collaborative efforts across sectors.

Lizzie Mcleod, Global Ocean Director at The Nature Conservancy highlighted Mary Kay’s support of marine conservation initiatives, including the Super Reefs project in Palau, as one example of our collective effort to ensure a healthy and resilient ocean. (Photo: Mary Kay Inc.)

Sandra Silva, General Manager of Mary Kay in Portugal shared insights on the crucial need for collaborative efforts in marine conservation and highlighted the impact of incorporating gender perspectives in initiatives tackling climate change challenges and biodiversity loss. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., een wereldleider op het gebied van vrouwenemancipatie en een fervent voorstander van duurzaamheid, loopt opnieuw voorop bij de wereldwijde inspanningen voor oceaanbehoud. Het schoonheidsmerk nam trots deel aan de 11e jaarlijkse World Ocean Summit & Expo, gehouden in Lissabon, Portugal, van 11-13 maart. Mary Kay, die voor het tweede opeenvolgende jaar bronzen sponsor is, toonde haar niet aflatende inzet voor het bevorderen van een duurzame blauwe economie als vertegenwoordiger van de particuliere sector en door haar jarenlange samenwerking met The Nature Conservancy (TNC).

De jaarlijkse World Ocean Summit & Expo, georganiseerd door Economist Impact, bracht meer dan 200 deskundige sprekers en een divers internationaal publiek samen om deel te nemen aan zinvolle discussies, workshops en "How to"-sessies. In deze bijeenkomsten werden uitvoerbare oplossingen voor enkele van de meest dringende oceaanuitdagingen besproken, waarbij de focus lag op het belang van de samenwerking tussen verschillende sectoren.

Sandra Silva, General Manager van Mary Kay Portugal, nam actief deel aan de paneldiscussie getiteld " Op de Blauwe Natuur gebaseerde projecten ontwikkelen." Silva deelde inzichten over de cruciale behoefte aan samenwerking bij het behoud van de zee en benadrukte de impact van het opnemen van genderperspectieven in initiatieven die de uitdagingen van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit aanpakken.

" Mary Kay's deelname aan de World Ocean Summit van dit jaar was niet alleen bedoeld om onze toewijding aan oceaanbehoud te versterken, maar ook om de essentiële rol van vrouwen bij deze inspanningen in de schijnwerpers te zetten," zei Silva. " We geloven dat onze collectieve acties vandaag cruciaal zijn voor het behoud van mariene ecosystemen. Alle belanghebbenden verlieten de top met een duidelijke visie op nieuwe synergieën, gericht op uitvoerbare strategieën en zinvolle oplossingen om het rentmeesterschap van de oceanen te verbeteren."

Dr. Lizzie Mcleod, Global Ocean Director voor The Nature Conservancy, sprak haar dank uit voor de langdurige en impactvolle relatie met Mary Kay. " Onze sterke samenwerking getuigt ervan hoe sterk het bundelen van krachten binnen de wetenschappelijke gemeenschap en de private sector kan bijdragen om de gezondheid van de oceanen te verbeteren. Mary Kay's steun aan initiatieven voor het behoud van de zee, waaronder het Superriffen-project in Palau, is een voorbeeld van onze collectieve inspanning om te zorgen voor een gezonde en veerkrachtige oceaan."

Mary Kay werkt al 37 jaar aan het verbeteren van de gezondheid van oceanen en de bewustmaking van koraalriffen door haar steun aan The Nature Conservancy. Enkele van de meest recente projecten zijn het herstel van het Superrif in de regio Azië-Pacific en andere projecten in Hawaï, Palau, de Marshalleilanden en Belize. Deze projecten sluiten aan bij Mary Kay's missie om niet alleen levens te verrijken, maar ook om de levensduur en gezondheid van het zeemilieu voor toekomstige generaties te waarborgen.

WIST U DAT?

Mary Kay begon The Nature Conservancy (TNC) te steunen in 1987 en heeft nu al meer dan drie decennia bijgedragen aan 100 natuurbeschermingsprojecten over de hele wereld.

Als onderdeel van haar missie om het land en water van de aarde te behouden, streeft TNC ernaar om tegen 2030 4 miljard hectare oceaan te behouden, inclusief koraalriffen.

Meer dan 1500 artikelen over koraalrifwetenschappen die in OESO-landen zijn gepubliceerd, zijn voor 33% door vrouwen geschreven. 1

13-24% van de hogere functies in de mariene wetenschappen in de EU wordt bekleed door vrouwen. 1

90% van de vrouwen in de visserij en aquacultuur doet minder goed betaald of onbetaald werk.1

1 Bron: https://impact.economist.com/ocean/sustainable-ocean-economy/valuing-women-in-the-blue-economy-for-international-womens-day