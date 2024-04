Alsym Energy anuncia rodada de financiamento de US$ 78 milhões liderada pela Tata Limited e pela General Catalyst

WOBURN, Mass.--(BUSINESS WIRE)--A Alsym™ Energy, desenvolvedora de baterias recarregáveis não inflamáveis de última geração para aplicações de armazenamento estacionário, marítimas e de mobilidade, anunciou uma rodada de financiamento de US$ 78 milhões liderada conjuntamente pela Tata Limited (uma subsidiária integral da Tata Sons) e pela General Catalyst, uma empresa global de capital de risco. A Thrive Capital, sediada em Nova York, e a Thomvest, sediada em Toronto, também participaram da rodada, assim como o investidor existente Drads Capital. A Alsym usará os fundos para aumentar sua equipe na área de Boston e expandir suas linhas de prototipagem e piloto para atender à crescente demanda por amostras de clientes. Esse compromisso dos principais investidores estratégicos e empresas de capital de risco destaca o crescente interesse em tecnologias de baterias não inflamáveis de alto desempenho e baixo custo.

A geração de eletricidade está migrando para energias renováveis, que são intermitentes por natureza e devem ser apoiadas por sistemas de armazenamento de energia em bateria (BESS) em escala para garantir disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, à medida que as usinas de combustíveis fósseis saem de operação. Uma variedade de tecnologias de armazenamento é necessária para atender aos diferentes requisitos dos clientes em termos de custos e desempenho. O primeiro produto da Alsym para este mercado, chamado Alsym Green, oferece densidade de energia em nível de sistema significativamente mais alta do que outras químicas de bateria não inflamáveis e não de lítio. Produtos direcionados para os mercados de embarcações, motocicletas, triciclos e veículos de passageiros estão planejados para serem lançados posteriormente.

Com a capacidade de operar em temperaturas elevadas, o Alsym Green é a única opção de alto desempenho e não inflamável adequada para armazenamento estacionário e em rede em situações em que o risco de incêndio aumenta com o aumento do mercúrio. E com o baixo custo nivelado de armazenamento (LCOS), líder do setor, e a capacidade de suportar uma ampla gama de durações de descarga configurável por software, as baterias Alsym podem ser usadas para aplicações de armazenamento de curta, média e longa duração, sem a necessidade de várias soluções.

“À medida que a transição para a energia limpa se acelera, está se tornando mais evidente que uma única tecnologia de bateria não é ideal para todos os casos de uso, e que mais opções são necessárias para ajudar a enfrentar os desafios de um clima em mudança”, disse Mukesh Chatter, CEO e cofundador da Alsym Energy. “Esta rodada de financiamento representa um voto significativo de confiança em nossa abordagem para desenvolver novas químicas de bateria não inflamáveis que combinam alto desempenho e baixo custo com um alto nível de segurança. Isso nos dá a capacidade de acelerar nosso ritmo de desenvolvimento, aumentar nossa capacidade de fornecer amostras tanto para clientes existentes quanto em potencial, e, em última análise, levar nosso primeiro produto ao mercado o mais rápido possível.”

“Os sistemas de armazenamento de bateria podem ajudar a fornecer capacidade firme à rede quando o sol não está brilhando e o vento não está soprando, mas os climas em mudança e os ambientes perigosos demandam soluções flexíveis que possam atender a uma variedade de necessidades de forma segura e econômica”, disse Dr. Kripa Varanasi, cofundador da Alsym Energy, professor de Engenharia Mecânica no MIT, e líder de pensamento em descarbonização e sustentabilidade. “As baterias Alsym são idealmente adequadas tanto para climas temperados quanto para climas em aquecimento, como também para aplicações em infraestrutura e indústria, incluindo data centers, usinas siderúrgicas e usinas químicas. Nossa tecnologia de baixo custo e não tóxica ajudará a tornar a descarbonização economicamente viável no mundo desenvolvido, bem como nas nações do G-77, permitindo que todos desempenhem um papel no futuro da energia limpa.”

“À medida que continuamos a observar o aumento recorde dos recursos de energia renovável em todo o mundo, as restrições práticas e as incertezas da cadeia de suprimentos das baterias de íon-lítio se tornaram mais agudas, impulsionando a demanda por alternativas que competem em desempenho, custo e disponibilidade. Isso é particularmente importante nos mercados emergentes, onde o armazenamento de baterias será fundamental para reduzir o custo da energia limpa”, disse Genevieve Kinney, sócia da General Catalyst. “As baterias de baixo custo da Alsym combinam desempenho e segurança, e suas parcerias estratégicas refletem um dos principais pilares de nossa tese de Resiliência Global, que se baseia em uma colaboração radical com parceiros estabelecidos do setor para ampliar tecnologias novas e essenciais. Com essa parceria, acreditamos que a Alsym está bem posicionada para impulsionar um futuro mais sustentável em todo o mundo.”

Sobre a Alsym Energy

A Alsym™ Energy desenvolveu uma química inovadora de bateria recarregável de baixo custo e alto desempenho que não contém lítio e cobalto e é ideal para aplicações como armazenamento estacionário, transporte marítimo e veículos elétricos, incluindo veículos de duas e três rodas e veículos de passageiros. Ao usar materiais de bateria não inflamáveis e não tóxicos com cadeias de suprimentos globais robustas, a Alsym está trabalhando para fornecer armazenamento de longa duração com desempenho comparável ao de íons de lítio a um custo muito mais baixo, ajudando a acelerar o ritmo da descarbonização em todo o mundo. A Alsym está sediada em Woburn, Massachusetts. Para saber mais, acesse alsym.com.

Sobre o Tata Group

Fundado por Jamsetji Tata em 1868, o Tata Group é uma empresa global, com sede na Índia, composta por 30 empresas em dez setores verticais. O grupo opera em mais de 100 países em seis continentes, com a missão de ‘melhorar a qualidade de vida das comunidades que atendemos globalmente, por meio da criação de valor de longo prazo para as partes interessadas, com base na liderança com confiança’. A Tata Sons é a principal holding de investimentos e promotora das empresas Tata. 66% do capital acionário da Tata Sons é detido por fundos filantrópicos, que apoiam a educação, a saúde, a geração de meios de subsistência e a arte e a cultura.

Sobre a General Catalyst

A General Catalyst é uma empresa de capital de risco que investe em mudanças poderosas e positivas que perduram – para nossos empreendedores, nossos investidores, nosso pessoal e a sociedade. Apoiamos fundadores com uma visão de longo prazo que desafiam o status quo, estabelecendo parcerias com eles desde a fase inicial até a fase de crescimento e além, para criar empresas que resistam ao teste do tempo. Com escritórios em São Francisco, Palo Alto, Nova York, Londres, Berlim e Boston, a empresa ajudou a apoiar o crescimento de empresas como: Airbnb, Deliveroo, Guild, Gusto, Hubspot, Illumio, Lemonade, Livongo, Oscar, Samsara, Snap, Stripe e Warby Parker. Para saber mais, acesse: www.generalcatalyst.com.

