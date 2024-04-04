Mary Kay Inc. 在第 11 屆年度世界海洋高峰會上領銜進行海洋保護工作

由《經濟學人影響力》組織的2024年度世界海洋高峰會暨博覽會聚集了 200 多位專家演講者和多元化的國際觀眾，參與有意義的討論、研討會和「如何做」會議。對一些最迫切的海洋挑戰提出可行的解決方案，強調了跨部門合作努力的重要性。

大自然保護協會全球海洋總監 Lizzie Mcleod 強調了Mary Kay對海洋保護舉措的支持，包括帛琉的超級珊瑚礁項目，這是我們為確保健康和有彈性的海洋而共同努力的一個例子。 （照片：Mary Kay Inc.）

葡萄牙Mary Kay總經理Sandra Silva分享了關於海洋保護合作的迫切需要的見解，並強調了將性別觀點納入應對氣候變遷挑戰和生物多樣性喪失的舉措中的影響。 （照片：Mary Kay Inc.）

葡萄牙Mary Kay總經理Sandra Silva分享了關於海洋保護合作的迫切需要的見解，並強調了將性別觀點納入應對氣候變遷挑戰和生物多樣性喪失的舉措中的影響。 （照片：Mary Kay Inc.）

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mary Kay Inc. ，一家全球女性賦權的領導品牌及堅定的可持續性倡導者，再次站在全球海洋保護努力的最前線。該美容品牌很榮幸參加 3 月 11 日至 13 日在葡萄牙里斯本舉行的第 11屆 年度世界海洋高峰會暨博覽會。作為連續第二年的銅牌贊助商，Mary Kay展示了其作為私營企業代表以及與大自然保護協會（簡稱 TNC ）長期合作中，對培育可持續藍色經濟的堅定承諾。

由《 經濟學人影響力 》組織的年度世界海洋高峰會暨博覽會聚集了 200 多位專家演講者和多元化的國際觀眾，參與有意義的討論、研討會和「如何做」會議。 對一些最迫切的海洋挑戰提出可行的解決方案，強調了跨部門合作努力的重要性。

Sandra Silva ， Mary Kay Inc. 葡萄牙公司的總經理 在題為 「開發基於藍色自然的專案」 的小組討論中發揮了積極作用。 Silva分享了關於海洋保護合作的迫切需要的見解，並強調了將性別觀點納入應對氣候變遷挑戰和生物多樣性喪失的舉措的影響。

Silva表示：「Mary Kay 在今年世界海洋峰會的參與，不僅是為了加強我們對海洋保護的奉獻，也是為了突顯女性在這些努力中的重要角色。我們相信，我們今天的集體行動對於海洋生態系統的保護至關重要。所有利益相關者離開峰會時，帶著對新協同作用的清晰願景、專注於可行策略，以及增強海洋監管的確鑿解決方案。」

大自然保護協會的全球海洋總監Dr. Lizzie Mcleod 對他們與Mary Kay之間長期且有影響力的關係表示感謝。她說：「我們的緊密合作證明了科學界與私營部門聯合起來改善海洋健康的力量。Mary Kay對包括在帛琉的 超級礁石 計劃在內的海洋保護倡議的支持，是我們共同努力以確保一個健康且有韌性的海洋的一個例子。」

Mary Kay 支持大自然保護協會已達37年，透過此合作致力於提升海洋健康和珊瑚礁意識。一些最近的項目包括亞太地區的 超級礁石恢復計劃 以及在夏威夷、帛琉、馬紹爾群島和貝里斯的其他項目。這些項目與Mary Kay的使命相符，不僅豐富生活，也確保海洋環境的長期健康和未來世代的福祉。

你可知道？

Mary Kay於 1987 年開始支持大自然保護協會 (TNC)，三十多年來已為全球 100 個保育計畫做出了貢獻。

作為其保護地球陸地和水資源使命的一部分，TNC旨在到2030年保護40億公頃的海洋，其中包括珊瑚礁。

在經合組織國家 (OECD) 發表的超過1500篇珊瑚礁科學文章中，有33%的作者是女性。 1

歐盟海洋科學領域的高級職位中，有13-24%由女性擔任。 1

在漁業和水產養殖業中，90%的女性更多地參與了薪酬較低或無償的工作。 1

關於Mary Kay Inc.

從過去到現在，始終如一。作為打破傳統束縛的開創者之一，Mary Kay Ash於1963年在德州創立了她的夢想美容品牌，懷抱著一個宏偉目標：豐富女性的生活。這個夢想已經開花結果，成長為一家在35多個國家擁有數以百萬計獨立銷售人員的全球性公司。60年來，Mary Kay提供的機會讓女性能夠通過教育、指導、倡導和創新來自主定義自己的未來。Mary Kay致力於美容科學的研究投資，生產先進的護膚品、彩妝產品、營養補充劑和香水。Mary Kay堅信保護地球，為後代留下一片淨土，支援受癌症和家庭暴力影響的女性，並激勵青年追逐夢想。想了解更多，請造訪 marykayglobal.com 或在 Facebook 、 Instagram 、 LinkedIn 上找到我們，也可在 X （原Twitter）上關注我們。

關於大自然保護協會

大自然保護協會是一個致力於保護所有生命賴以生存的陸地和水域的全球性保護組織。我們以科學為指導，創造創新的、實地的解決方案來應對我們世界上最艱難的挑戰，以便自然和人類能夠共同繁榮。我們正在應對氣候變化，以前所未有的規模保護陸地、水域和海洋，可持續地提供食物和水資源，幫助城市更加可持續發展。我們在76個國家和地區工作——37個通過直接保護影響，39個通過合作夥伴——我們使用一種協作方法，吸引地方社區、政府、私營企業和其他夥伴參與。要了解更多，請造訪 www.nature.org 或在Twitter上關注 @nature_press 。

1 資料來源： https://impact.economist.com/ocean/sustainable-ocean-economy/valuing-women-in-the-blue-economy-for-international-womens-day

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