Alsym Energy annonce un cycle de financement de 78 millions de dollars dirigé par Tata Limited et General Catalyst

WOBURN, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Alsym™ Energy, un développeur de batteries rechargeables non inflammables de prochaine génération pour les applications de stockage stationnaire, maritime et de mobilité, annonce un cycle de financement de 78 millions de dollars mené conjointement par Tata Limited (une filiale détenue en exclusivité par Tata Sons) et General Catalyst, une société mondiale de capital-risque. Le new-yorkais Thrive Capital et le torontois Thomvest se sont également joints au cycle, ainsi qu’à l’investisseur existant Drads Capital. Alsym utilisera les fonds pour développer son équipe de la région de Boston et élargir ses lignes de prototypage et pilotes pour répondre à la demande croissante d’échantillons de clients. Cet engagement de la part d’investisseurs stratégiques de premier plan et de sociétés de capital-risque témoigne de l’intérêt croissant pour les technologies de batteries non inflammables à haute performance et à faible coût.

La production d’électricité se tourne vers les énergies renouvelables, qui sont intermittentes par nature et doivent être soutenues par des systèmes de stockage de l’énergie par batterie (BESS) à grande échelle pour garantir une disponibilité 24/7, à mesure que les centrales à combustibles fossiles sont mises hors services. Une variété de technologies de stockage sont nécessaires pour répondre aux différentes exigences des clients en termes de coûts et de performances. Le premier produit d’Alsym pour ce marché, appelé Alsym Green, offre une densité d’énergie sensiblement plus élevée que les autres produits chimiques non inflammables et non-lithium. Le lancement de produits destinés aux marchés maritimes, aux deux roues, aux trois roues et aux véhicules de tourisme est prévu.

Avec la capacité de fonctionner à des températures élevées, Alsym Green est la seule option haute performance non inflammable adaptée au stockage stationnaire et de réseau dans les situations où le risque d’incendie augmente à mesure que la température augmente. Avec un faible coût de stockage actualisé (LCOS) leader du marché et la capacité de prendre en charge une large gamme de durées de décharge configurables par logiciel, les batteries Alsym peuvent être utilisées pour des applications de stockage courtes, moyennes et longues sans nécessiter une multitude de solutions.

« Alors que la transition vers une énergie propre s’accélère, il devient de plus en plus évident qu’une seule technologie de batterie ne peut pas convenir pour chaque cas d’utilisation, et que davantage d’options sont nécessaires pour aider à relever les défis d’un climat changeant », déclare Mukesh Chatter, CEO et cofondateur, Alsym Energy. « Ce cycle de financement représente un véritable vote de confiance dans notre approche du développement de nouvelles chimies de batteries non inflammables qui combinent de hautes performances, un faible coût et un niveau élevé de sécurité. Cela nous donne la capacité d’accélérer notre rythme de développement, d’augmenter notre capacité à fournir des échantillons aux clients existants et potentiels, afin de commercialiser notre premier produit le plus rapidement possible. »

« Les systèmes de stockage de batteries peuvent aider à fournir une solide capacité au réseau lorsque le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas, mais les changements climatiques et les environnements dangereux exigent des solutions flexibles qui peuvent répondre à un éventail de besoins en toute sécurité et de manière économique », déclare le Dr Kripa Varanasi, cofondateur d’Alsym Energy, professeur d’ingénierie mécanique au MIT, et chef de file de la décarbonisation et de la durabilité. « Les batteries Alsym conviennent parfaitement aux climats tempérés et au réchauffement climatique, ainsi qu’aux infrastructures et applications industrielles, y compris les centres de données, les aciéries et les usines chimiques. Notre technologie à faible coût et non toxique contribuera à rendre la décarbonation économiquement viable dans les pays développés ainsi que dans les pays du G-77, ce qui permettra à chacun de jouer un rôle dans l’avenir de l’énergie propre. »

« Alors que nous observons une augmentation record des ressources énergétiques renouvelables dans le monde entier, les contraintes pratiques et les incertitudes liées à la chaîne d’approvisionnement des batteries lithium-ion se sont intensifiées, ce qui a entraîné la demande pour des alternatives compétitives sur le plan des performances, des coûts et de la disponibilité. Cette tendance est particulièrement prononcée dans les marchés émergents, où le stockage des batteries sera essentiel pour réduire le coût de l’énergie propre », déclare Genevieve Kinney, partner, General Catalyst. « Les batteries à faible coût d’Alsym allient performance et sécurité, et leurs partenariats stratégiques reflètent l’un des piliers de notre thèse relative à la résilience mondiale, qui repose sur une collaboration radicale avec des partenaires industriels établis pour mettre à l’échelle de nouvelles technologies critiques. Grâce à ce partenariat, nous pensons qu’Alsym est en bonne voie pour conduire un avenir plus durable dans le monde entier. »

À propos d’Alsym Energy

Alsym™ Energy a mis au point une chimie innovante de batteries rechargeables à faible coût et haute performance, exempte de lithium et de cobalt et idéale pour des applications telles que le stockage stationnaire, le transport maritime et les VE, y compris les deux-roues, les trois-roues et les véhicules de tourisme. En utilisant des matériaux de batterie non inflammables et non toxiques avec des chaînes d’approvisionnement mondiales robustes, Alsym s'attèle à fournir un stockage de grande durée avec des performances comparables au lithium-ion à un coût beaucoup plus faible, contribuant ainsi à accélérer le rythme de décarbonation à l’échelle mondiale. Alsym est basé à Woburn, dans le Massachusetts. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter alsym.com.

À propos du Groupe Tata

Créé par Jamsetji Tata en 1868, le Groupe Tata est une entreprise mondiale basée en Inde, comprenant 30 sociétés réparties sur dix segments verticaux. Le groupe opère dans plus de 100 pays sur six continents, avec pour mission « d'améliorer la qualité de vie des communautés que nous servons à l’échelle mondiale, grâce à la création de valeur à long terme pour les parties prenantes basée sur un leadership de confiance ». Tata Sons est la principale holding d’investissement et le promoteur des sociétés Tata. Soixante-six pour cent du capital social de Tata Sons est détenu par des fiducies philanthropiques, qui soutiennent l’éducation, la santé, la production de moyens de subsistance et l’art et la culture.

À propos de General Catalyst

General Catalyst est une société de capital-risque qui investit dans un changement puissant, positif et pérenne, pour nos entrepreneurs, nos investisseurs, notre personnel et la société au sens large. Nous soutenons les fondateurs disposant d'une vision à long terme qui remettent en cause le statu quo, en s’associant avec eux, du démarrage à la phase de croissance et au-delà pour construire des entreprises qui résistent à l’épreuve du temps. Avec des bureaux à San Francisco, Palo Alto, New York, Londres, Berlin et Boston, la société a contribué à soutenir la croissance d’entreprises telles que : Airbnb, Deliveroo, Guild, Gusto, Hubspot, Illumio, Lemonade, Livongo, Oscar, Samsara, Snap, Stripe et Warby Parker. Pour plus d'informations : www.generalcatalyst.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.