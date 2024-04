Panda Biotech maakt bekend dat de commerciële activiteiten zijn gestart bij haar vlaggenschip Panda Hemp Gin

Panda Biotech™ announced today that commercial operations have officially begun at the Panda Hemp Gin, their landmark industrial hemp processing facility in Wichita Falls, Texas. The focus of the operation is on providing five main product lines from hemp, including mechanically cottonized fiber, decorticated fiber, hurd (cellulose), short-fiber/hurd mix, and nutrient-rich micronized hemp dust. The innumerous applications for each product vary broadly from consumer and industrial textiles, non-wovens, paper products, bioplastics, biofuel, animal bedding, fiberglass substitute, construction materials such as hempcrete, mulch, insulation, and more

Panda Hemp Gin is a 500,000-square-foot building situated on 97 acres with the capacity to process 10 metric tons of industrial hemp into textile-grade fiber, hurd, short-fiber/hurd mix, and nutrient-rich micronized hurd per hour. (Photo: Business Wire)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Panda Biotech™ maakte vandaag bekend dat officieel commerciële activiteiten zijn gestart bij de Panda Hemp Gin, hun referentiepunt van de industriële hennepverwerkingsfaciliteit in Wichita Falls, Texas. Het gebouw van 500.000 vierkante voet gelegen op 97 acres is het eerste in zijn soort en het grootste van het westerse halfrond, met een capaciteit om 10 metrische ton industriële hennep te verwerken tot textielvezels, scheven, een mix van korte vezels met scheven, en voedingsrijke gemicroniseerde scheven per uur. Het is een proces waarbij geen afval vrijkomt, waarbij elk deel van de industriële hennepsteel wordt gebruikt. Het werkt uitsluitend op 100 procent hernieuwbare energie, waardoor dit een toonbeeld van duurzaamheid in de industrie vormt.

De Panda Hemp Gin is volledig operationeel en de komende maanden wordt de productie verder opgedreven. In februari werd het complexe proces voor inbedrijfstelling voltooid van Panda's 600 yard lange verwerkingslijn en drie mijl bovengrondse leidingen, inclusief elk onderdeel van de uitrusting voor het pellen, raffineren, vermengen, mechanisch katoeniseren, opzakken en opslaan van scheven, en in balen persen.

"De moderne, industriële hennepverwerkingsfaciliteit van Panda Biotech is een monumentale verwezenlijking en een doorbraak voor de landbouw en de industrie,” zegt Dixie Carter, voorzitter van Panda Biotech. “Gezien R&D in dit domein steeds meer vorderingen maakt, zullen industriële hennepvezels en cellulose helpen om talloze industrieën met duurzame doelstellingen en uitdagingen te transformeren. Panda’s industriële hennep zal een cruciale rol spelen om aan de grote vraag van de wereldwijde markt naar hernieuwbare processen en producten te voldoen.”

Industriële hennep wordt als een van de meest veelzijdige grondstoffen beschouwd die beschikbaar zijn, met een ongeëvenaarde verscheidenheid aan mogelijke toepassingen. De Panda Hemp Gin zal zich toeleggen op het verschaffen van vijf hoofdproductlijnen van hennep, waaronder mechanisch gekatoeniseerde vezels, gepelde vezels, scheven (cellulose), een mix van korte vezels met scheven, en voedingsrijk gemicroniseerd henneppoeder. De talloze toepassingen voor elk product variëren ruim van consument- en industriële textielstoffen, non-wovens, papierproducten, bioplastics, biobrandstof, ligstro voor dieren, vervanging voor glasvezel, bouwmaterialen zoals kalkhennep, mulch, isulatie, en nog veel meer.

Door toedoen van een engagement voor traceerbaarheid en de verwerking van enkel in de V.S. geteeld hennepstro, evenals het verschaffen van een verbazingwekkend pay-to-grow programma, staat Panda’s partnerschap met de Amerikaanse landbouwgemeenschap centraal in deze activiteiten. Industriële hennep levert producenten tal van voordelen op, omdat het wetenschappelijk bewezen is dat het CO2-uitstoot minimaliseert, door meer per acre te absorberen dan om het even welk woud of ander commercieel gewas. Bovendien vereist hennep aanzienlijk minder water dan de meeste andere gewassen, het zorgt voor een voortreffelijke bodemsanering, en vereist een minimum aan meststoffen, pesticiden en onkruidverdelgers. Panda sluit actief contracten met producenten voor haar pay-to-grow programma voor deze oogst en met landbouwers die eventueel stro of vezels hebben uit vorige oogsten of voor het teeltseizoen van 2024. Geïnteresseerde producenten kunnen met Panda contact opnemen via de website pandabiotech.com.

"De massieve schaal van de campus, die een verwerking van meer dan 22.000 pond hennepstro in balen per uur mogelijk maakt, is wat deze industriële hennepverwerkingsfaciliteit uniek maakt,” zegt Scott Evans, chief operating officer van Panda Biotech. “Ons stro komt rechtstreeks van onze landbouwpartners in Texas en de omliggende staten, en via ons pelproces wordt het omgezet in verpakte producten, klaar voor retail of benedenstroomse productietoepassingen, gewoon in enkele minuten tijd. Panda's verwerkingsapparatuur en -infrastructuur is echt de beste in zijn soort."

Voor meer informatie gaat u naar www.pandabiotech.com en volg ons via @pandabiotech op Facebook, Instagram, X en LinkedIn.

OVER PANDA BIOTECH

Het privébedrijf Panda Biotech, LLC is gevestigd in Dallas, Texas. Dit bedrijf is een koploper in de opkomende sector in de V.S. van industriële hennepvezels en scheven die 100 procent eigendom zijn van Amerikanen, en in de V.S. worden verbouwd en verwerkt. Het management van Panda Biotech heeft ruime ervaring op gebied van het ontwikkelen, financieren, bouwen en exploiteren van faciliteiten met een grootschalige infrastructuur voor schone energie. Zij hebben 22 projecten ontwikkeld, goed voor om en bij $12 miljard geïnvesteerd kapitaal. Het eerste project van Panda Biotech, de Panda Hemp Gin™, is in partnerschap met Aka-Ag, LLC, een dochteronderneming van de Southern Ute Indian Tribe Growth Fund dat zij volledig in handen hebben. De faciliteit bevindt zich in Wichita Falls, Texas. Het is de grootste faciliteit in zijn soort voor de verwerking van industriële hennep van het westerse halfrond.

