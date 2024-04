Mary Kay Inc. lidera esforços de conservação dos oceanos na 11ª Cúpula Mundial Anual dos Oceanos

The World Ocean Summit 2024, organized by Economist Impact, convened over 200 expert speakers and a diverse international audience to engage in meaningful discussions, workshops, and "How to" sessions. These gatherings focused on actionable solutions to some of the most pressing oceanic challenges, underlining the importance of collaborative efforts across sectors.

Lizzie Mcleod, Global Ocean Director at The Nature Conservancy highlighted Mary Kay’s support of marine conservation initiatives, including the Super Reefs project in Palau, as one example of our collective effort to ensure a healthy and resilient ocean. (Photo: Mary Kay Inc.)

Sandra Silva, General Manager of Mary Kay in Portugal shared insights on the crucial need for collaborative efforts in marine conservation and highlighted the impact of incorporating gender perspectives in initiatives tackling climate change challenges and biodiversity loss. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A Mary Kay Inc., líder global no empoderamento das mulheres e defensora ferrenha da sustentabilidade, encontra-se mais uma vez na vanguarda dos esforços globais para a conservação dos oceanos. A marca de beleza teve orgulho de participar da 11 a Cúpula e Exposição Anual Mundial dos Oceanos, realizada em Lisboa, Portugal, de 11 a 13 de março. Como uma patrocinadora nível bronze pelo segundo ano consecutivo, a Mary Kay demonstrou o seu compromisso inabalável em promover uma economia azul sustentável como representante do setor privado e por meio de sua colaboração de longa data com a The Nature Conservancy (TNC).

A Cúpula e Exposição Anual Mundial dos Oceanos, organizada pelo Economist Impact, reuniu mais de 200 palestrantes especialistas e um público internacional diversificado para participar em discussões significativas, workshops e sessões de "Como fazer". Estes encontros se concentraram em soluções viáveis para alguns dos desafios mais urgentes dos oceanos, destacando a importância dos esforços colaborativos entre os setores.

Sandra Silva , gerente geral da Mary Kay Portugal, desempenhou um papel ativo no painel de discussão intitulado "Developing Blue Nature-based Projects" (Desenvolvendo projetos baseados na natureza azul). Silva compartilhou percepções sobre a necessidade crucial de esforços colaborativos na conservação marinha e destacou o impacto da incorporação de perspectivas de gênero em iniciativas que enfrentam os desafios das mudanças climáticas e a perda de biodiversidade.

" A participação da Mary Kay na Cúpula Mundial dos Oceanos deste ano não tratou só de reforçar a nossa dedicação para a conservação dos oceanos, mas também destacar o papel essencial das mulheres nestes esforços”, disse Silva. “ Acreditamos que hoje nossas ações coletivas são fundamentais para a preservação dos ecossistemas marinhos. Todos as partes interessadas saíram da cúpula com uma visão clara sobre as novas sinergias, foco em estratégias viáveis e soluções insonorizadas para melhorar a gestão dos oceanos.”

A Dra. Lizzie Mcleod, diretora Global de Oceanos da The Nature Conservancy, expressou gratidão por seu relacionamento impactante e de longo prazo com Mary Kay. " Nossa forte colaboração permanece como uma prova do poder da união de forças entre a comunidade científica e o setor privado para aprimorar a saúde dos oceanos. O apoio da Mary Kay às iniciativas de conservação marinha, incluindo o projeto Super Recifes em Palau, é um exemplo de nosso esforço coletivo para garantir um oceano saudável e resiliente."

A Mary Kay trabalha consistentemente para aprimorar a saúde dos oceanos e a conscientização sobre os recifes de corais por meio de seu apoio à The Nature Conservancy há 37 anos. Alguns dos projetos mais recentes incluem a Restauração de Super Recifes na região Ásia-Pacífico e outros projetos no Havaí, Palau, Ilhas Marshall e Belize. Estes projetos se alinham com a missão da Mary Kay de não só para enriquecer vidas, mas também garantir a longevidade e saúde dos ambientes marinhos para as futuras gerações.

VOCÊ SABIA?

A Mary Kay começou a apoiar a The Nature Conservancy (TNC) em 1987 e, até o momento, já contribuiu, por mais de três décadas, em 100 projetos de conservação em todo o mundo.

Como parte de sua missão para conservar a terra e água da terra, a TNC pretende conservar 4 bilhões de hectares de oceano até 2030, incluindo os recifes de coral.

Dos mais de 1.500 artigos publicados sobre as ciências dos recifes de coral nos países da OCDE, 33% dos autores eram mulheres. 1

13% a 24% dos cargos de chefia no setor das ciências marinhas da UE são ocupados por mulheres. 1

90% das mulheres no setor de pesca e aquicultura estão mais envolvidas em trabalhos menos bem remunerados ou não remunerados.1

1 Fonte: https://impact.economist.com/ocean/sustainable-ocean-economy/valuing-women-in-the-blue-economy-for-international-womens-day

