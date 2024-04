Panda Biotech anuncia o início das operações comerciais do seu carro-chefe Panda Hemp Gin

Panda Biotech™ announced today that commercial operations have officially begun at the Panda Hemp Gin, their landmark industrial hemp processing facility in Wichita Falls, Texas. The focus of the operation is on providing five main product lines from hemp, including mechanically cottonized fiber, decorticated fiber, hurd (cellulose), short-fiber/hurd mix, and nutrient-rich micronized hemp dust. The innumerous applications for each product vary broadly from consumer and industrial textiles, non-wovens, paper products, bioplastics, biofuel, animal bedding, fiberglass substitute, construction materials such as hempcrete, mulch, insulation, and more

Panda Hemp Gin is a 500,000-square-foot building situated on 97 acres with the capacity to process 10 metric tons of industrial hemp into textile-grade fiber, hurd, short-fiber/hurd mix, and nutrient-rich micronized hurd per hour. (Photo: Business Wire)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A Panda Biotech™ anunciou hoje o início oficial das operações comerciais da Panda Hemp Gin, sua instalação de processamento de cânhamo industrial de referência em Wichita Falls, Texas. O prédio de 500.000 pés quadrados situado em 97 acres é o primeiro do tipo e o maior no hemisfério ocidental, com a capacidade para processar 10 toneladas métricas de cânhamo industrial em fibra têxtil, hurd, mistura de fibra curta/hurd e hurd micronizado rico em nutrientes por hora. É um processo que não gera resíduos, utilizando todas as partes da haste do cânhamo industrial, e opera exclusivamente com energia 100% renovável, tornando-o um modelo de sustentabilidade na indústria.

A Panda Hemp Gin está em total operação, e a produção continuará aumentando nos próximos meses. Em fevereiro, foi concluído com sucesso o complexo processo de comissionamento da linha de processamento de 600 jardas da Panda e das três milhas de linhas de dutos pneumáticos suspensos, incluindo cada peça de equipamento para decorticação, refinamento, mistura, cotonização mecânica, ensacamento e armazenamento de hurds e colocação em fardos.

"A instalação de processamento de cânhamo industrial de ponta da Panda Biotech é uma realização monumental e um divisor de águas tanto para a agricultura quanto para a indústria", afirmou Dixie Carter, presidente da Panda Biotech. "À medida que pesquisa e desenvolvimento nessa área continuam a avançar, a celulose e fibra de cânhamo industrial ajudarão a transformar várias indústrias com desafios e metas sustentáveis. O cânhamo industrial da Panda desempenhará um papel crucial em satisfazer a significante demanda do mercado global por processos e produtos renováveis".

O cânhamo industrial é considerado uma das matérias-primas mais versáteis disponíveis, com vários usos potenciais incomparáveis. A Panda Hemp Gin focará no fornecimento em cinco linhas de produtos principais feitas de cânhamo, incluindo fibra cotonizada de maneira mecânica, fibra decorticada, hurd (celulose), mistura de fibra curta/hurd e pó de cânhamo micronizado rico em nutrientes. As inúmeras aplicações para cada produto variam amplamente, do consumidor ao têxtil industrial, não-tecidos, produtos de papel, bioplásticos, biocombustível, leito para animais, substituto de fibra de vidro, materiais de construção, como concreto de cânhamo, adubo, isolamento e muito mais.

Com um compromisso com a rastreabilidade e com o processamento de cânhamo cultivado apenas nos EUA, bem como com o fornecimento do incrível programa "pagar para cultivar", a parceria da Panda com a comunidade agrícola americana está no centro da operação. O cânhamo industrial fornece vários benefícios aos produtores, pois tem comprovação científica quanto a minimizar emissões de CO2, absorvendo mais por acre do que qualquer floresta ou safra comercial. Além disso, o cânhamo requer significativamente menos água do que a maioria das principais safras, fornece excelente remediação do solo e requer uma quantidade mínima de fertilizantes, pesticidas e herbicidas. A Panda está ativamente contratando produtores em seu programa "pagar para cultivar" para sua colheita e agricultores que possam ter palha ou fibra de colheitas anteriores ou da temporada de cultivo de 2024. Os produtores interessados podem contatar a Panda através do website pandabiotech.com.

"A escala massiva do terreno, permitindo mais de 22.000 libras de palha de cânhamo enfardada para processamento por hora, é o que faz com que esta instalação de processamento de cânhamo industrial seja única", afirmou Scott Evans, diretor de operações da Panda Biotech. "Nossa palha vem diretamente de nossos parceiros agrícolas no Texas e estados vizinhos, e, através do nosso processo de decorticação, é transformada em produtos embalados, prontos para o varejo ou aplicações de fabricação downstream, dentro de minutos. Os equipamentos de processamento da Panda e a infraestrutura é verdadeiramente a melhor na categoria".

Para mais informações, acesse www.pandabiotech.com e siga-nos em @pandabiotech no Facebook, Instagram, X e LinkedIn.

SOBRE A PANDA BIOTECH

Localizada em Dallas, Texas, a empresa privada Panda Biotech, LLC é pioneira na emergente indústria de fibra e hurd de cânhamo industrial nos EUA com 100% da propriedade, cultivo e processamento no país. A liderança executiva da Panda Biotech tem ampla experiência desenvolvendo, financiando, construindo e operando instalações de infraestrutura de larga escala com energia limpa. Eles desenvolveram 22 projetos, representando aproximadamente US$ 12 bilhões em capital investido. O primeiro projeto da Panda Biotech, a Panda Hemp Gin™, está em parceria com a Aka-Ag, LLC, subsidiária integral da Southern Ute Indian Tribe Growth Fund. A instalação está localizada em Wichita Falls, Texas. É a maior instalação de processamento de cânhamo industrial do seu tipo no hemisfério ocidental.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.