Mary Kay Inc. lancia gli sforzi di conservazione degli oceani all'undicesimo Annual World Ocean Summit

The World Ocean Summit 2024, organized by Economist Impact, convened over 200 expert speakers and a diverse international audience to engage in meaningful discussions, workshops, and "How to" sessions. These gatherings focused on actionable solutions to some of the most pressing oceanic challenges, underlining the importance of collaborative efforts across sectors.

Lizzie Mcleod, Global Ocean Director at The Nature Conservancy highlighted Mary Kay’s support of marine conservation initiatives, including the Super Reefs project in Palau, as one example of our collective effort to ensure a healthy and resilient ocean. (Photo: Mary Kay Inc.)

Sandra Silva, General Manager of Mary Kay in Portugal shared insights on the crucial need for collaborative efforts in marine conservation and highlighted the impact of incorporating gender perspectives in initiatives tackling climate change challenges and biodiversity loss. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc. , leader globale nell'empowerment femminile, nonché fautrice della sostenibilità aziendale, è ancora una volta all'avanguardia degli sforzi globali di conservazione degli oceani. Il marchio di bellezza è stato orgoglioso di partecipare all'11 o Annual World Ocean Summit & Expo, tenutosi a Lisbona, in Portogallo, dall'11 al 13 marzo. come sponsor a livello bronzo per il secondo anno consecutivo, Mary Kay ha dimostrato il suo solido impegno nel promuovere un'economia blu sostenibile come rappresentante del settore privato e attraverso la sua collaborazione pluriennale con The Nature Conservancy ( TNC ).

L'Annual World Ocean Summit & Expo, organizzato da Economist Impact , ha radunato oltre 200 oratori esperti e un pubblico internazionale diversificato per avere discussioni significative, workshop e sessioni "How to" ("Come..."). Questi incontri si sono concentrati su soluzioni azionabili ad alcune delle sfide oceaniche più pressanti, sottolineando l'importanza di sforzi collaborativi in vari settori.

Sandra Silva , General Manager di Mary Kay Portugal, ha assunto un ruolo attivo nella tavola rotonda intitolata "Developing Blue Nature-based Projects. " (Lo sviluppo di progetti blu basati sulla natura). Silva ha condiviso conoscenze sull'esigenza cruciale di sforzi collaborativi nella conservazione marina e ha evidenziato l'impatto dell'inclusione di prospettive di genere in iniziative che affrontano le sfide dei cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

" La partecipazione di Mary Kay al World Ocean Summit di quest'anno ha riguardato non solo il rafforzamento del nostro impegno nei confronti della conservazione degli oceani, ma anche la messa in evidenza del ruolo essenziale delle donne in questi sforzi”, ha dichiarato Silva. “ Crediamo che le nostre azioni collettive di oggi siano essenziali per preservare gli ecosistemi marini. Il summit ha offerto a tutti gli interessati una chiara visione delle nuove sinergie, un'attenzione alla strategie azionabili e soluzioni insonorizzate per valorizzare la gestione degli oceani”.

La Dott.ssa Lizzie Mcleod, Global Ocean Director per The Nature Conservancy , ha espresso gratitudine per il loro rapporto significativo e di lunga data con Mary Kay. " La nostra solida collaborazione testimonia l'efficacia dell'unione delle forze della comunità scientifica e del settore privato per migliorare la salute degli oceani. Il supporto delle iniziative di conservazione marina di Mary Kay, compreso il progetto Super Reefs a Palau, è un esempio del nostro sforzo collettivo per garantire la salute e la resilienza dell'oceano".

Mary Kay lavora per sensibilizzare il pubblico sulla salute degli oceani e della barriera corallina attraverso il supporto di The Nature Conservancy da 37 anni. Alcuni dei progetti più recenti comprendono il ripristino della Super Reef nella regione dell'Asia Pacifico e altri progetti in Hawaii, Palau, le Isole Marshall e Belize. Questi progetti si allineano con la mission di Mary Kay di non solo arricchire le vite ma anche di assicurare la longevità e la salute degli ambienti marini per le generazioni future.

LO SAPEVI?

Mary Kay ha iniziato a sostenere The Nature Conservancy (TNC) nel 1987 e attualmente contribuisce da oltre trent'anni a 100 progetti di conservazione su tutto il pianeta.

Nell'ambito della mission di conservare le terre e le acque del pianeta, TNC mira a conservare 4 miliardi di ettari di oceano entro il 2030—comprese le barriere coralline.

Degli oltre 1.500 articoli pubblicati in materia di scienze delle barriere coralline nei Paesi OCSE, il 33% degli autori erano donne. 1

Il 13-24% dei ruoli senior nel settore delle scienze marine dell'UE sono occupate da donne. 1

Il 90% delle donne nei settori della pesca e dell'acquacoltura sono più coinvolte in occupazioni meno retribuite o non retribuite. 1

