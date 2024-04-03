Alsym Energy宣布获得Tata Limited和General Catalyst领投的新一轮7800万美元融资

马萨诸塞州沃伯恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 用于固定式储能、船舶和移动应用的下一代非易燃可充电电池开发商Alsym™ Energy宣布获得由Tata Limited（Tata Sons的全资子公司）和全球风险投资公司General Catalyst联合领投的7800万美元融资。 总部位于纽约的Thrive Capital和总部位于多伦多的Thomvest以及现有投资者Drads Capital也参与了本轮融资。Alsym将利用这笔资金发展波士顿地区的团队，扩大原型和试验生产线，以满足客户日益增长的样品需求。这些一流战略投资者和风险投资公司的投入凸显廉价高性能不可燃电池技术获得越来越多的关注。

目前发电行业正在可再生能源转变，而可再生能源的间歇性本质就决定了必须由规模化电池储能系统（BESS）提供支持，以确保在化石燃料发电厂停运时全天候可用。为满足客户在成本和性能方面的不同要求，需要采用多种存储技术。Alsym Green是Alsym面向这一市场的推出的首款产品。与其他非易燃、非锂电池化学物质相比，它具有高得多的系统级能量密度。Alsym计划随后推出针对船舶、两轮车、三轮车和乘用车市场的产品。

Alsym Green能够在高温下工作，是唯一适用于固定式储能和电网储能的高性能、不易燃的产品，在这种工况下，随着温度升高，起火的风险也会增加。此外，Alsym电池具有业界领先的低平准化储能成本（LCOS），能够支持较宽的软件可配置放电持续时间范围，因此可用于短期、中期和长期储能应用，客户无需采用多种解决方案。

Alsym Energy首席执行官兼联合创始人Mukesh Chatter表示，"随着清洁能源转型的加快，越来越明显的是，单一电池技术并不适合每种使用情况，需要提供更多选择来帮助应对气候变化带来的挑战，本轮融资体现了投资者对我们开发新型不易燃电池化学物质方法的高度信任，这种化学物质兼具高性能、低成本和高安全性。它使我们能够加快开发步伐，提高我们向现有客户和潜在客户提供样品的能力，并最终帮助我们尽快将第一款产品推向市场"。

Alsym Energy联合创始人、麻省理工学院机械工程系教授、去碳化和可持续发展领域的思想领袖Kripa Varanasi博士表示，“电池储能系统可以在没有阳光和风的情况下为电网提供稳定的容量，但是不断变化的气候和危险的环境要求提供灵活的解决方案来安全、经济地满足各种需求，Alsym电池非常适合温带气候和暖温带气候，也非常适合基础设施和工业应用，包括数据中心、钢铁厂和化工厂。我们的低成本、无毒技术将帮助发达国家和77国集团国家在经济上实现脱碳，让每个人都能在清洁能源的未来中发挥作用。”

General Catalyst合伙人Genevieve Kinney表示，"随着全球可再生能源的规模不断创下新高，锂离子电池的实际限制条件和供应链的不确定性变得更加突出，由此推动了相关替代品的需求，并且这些替代品要在性能、成本和可用性方面要具有竞争力。这一点在新兴市场尤为突出，因为在这些市场中，电池储能对于降低清洁能源的成本至关重要。Alsym的低成本电池兼具性能和安全性，与Alsym Energy建立战略合作伙伴关系，体现了我们“全球复原力”宗旨的关键基础之一，即依靠与成熟的行业合作伙伴的深入合作来推广新的关键技术。通过此次合作，我们相信Alsym已做好充分准备，在全球范围内推动实现更具可持续性的未来。”

关于Alsym Energy

Alsym™ Energy开发了一种创新的低成本、高性能可充电电池化学材料，它不含锂、钴，是固定式储能、船舶和电动汽车（包括两轮车、三轮车和乘用车）等应用的理想选择。通过使用不易燃、无毒的电池材料和强大的全球供应链，Alsym正在努力以显著降低的成本提供性能与锂离子电池相当的大容量储能方案，从而帮助加快全球去碳化步伐。Alsym总部位于马萨诸塞州沃本市。要了解更多信息，请访问alsym.com。

关于Tata Group

Tata Group是一家跨国企业，由Jamsetji Tata于1868年创立，总部设在印度，旗下有30家公司，业务遍及10个垂直领域。该集团在六大洲100多个国家开展运营，集团使命是“以信任和领导力为基础，为股东创造长期价值，从而提高我们在全球所服务社区的生活质量。"Tata Sons是Tata旗下各公司的主要投资控股公司和发起人。Tata Sons 66%的股本由支持教育、卫生、创造生计以及艺术和文化的慈善信托基金持有。

关于General Catalyst

General Catalyst是一家风险投资公司，致力于为持续长久的强大、积极的变革投资，造福于我们的企业家、投资者、人员和社会。我们支持那些高瞻远瞩、敢于挑战现状的创业者，通过从种子期到成长期甚至更长时间内的合作，共同打造经得起时间考验的公司。公司在旧金山、帕洛阿尔托、纽约市、伦敦、柏林和波士顿均设有办事处，该公司已为Airbnb、Deliveroo、Guild、Gusto、Hubspot、Illumio、Lemonade、Livongo、Oscar、Samsara、Snap、Stripe和Warby Parker等企业的发展提供了支持。有关更多信息 ，请访问www.generalcatalyst.com。

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