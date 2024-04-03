Panda Biotech宣布其旗舰Panda Hemp Gin已开始商业运营

Panda Biotech™今日宣布，位于德克萨斯州威奇托福尔斯的地标性工业大麻加工设施Panda Hemp Gin已正式开始商业运营。该运营的重点是提供五大主要的大麻产品线，包括机械棉化纤维、去皮纤维、椽（纤维素）、短纤维/椽混合物和富含营养的微粒化大麻尘。每种产品的应用范围广泛，从消费者和工业纺织品、非织造布、纸制品、生物塑料、生物燃料、动物床垫、玻璃纤维替代品、建筑材料如大麻混凝土、覆盖物、隔热材料等等。

Panda Hemp Gin 是一座占地 97 英亩、占地 500,000 平方英尺的建筑，具备每小时处理10公吨工业大麻转化为纺织级纤维、芯髓、短纤维/芯髓混合物和营养丰富的微化芯髓的能力。（照片：美国商业资讯）

Panda Hemp Gin 是一座占地 97 英亩、占地 500,000 平方英尺的建筑，具备每小时处理10公吨工业大麻转化为纺织级纤维、芯髓、短纤维/芯髓混合物和营养丰富的微化芯髓的能力。（照片：美国商业资讯）

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Panda Biotech™ 今天宣布，其位于德克萨斯州威奇托福尔斯的标志性工业大麻加工工厂 Panda Hemp Gin 已正式开始商业运营。 这座占地97英亩的50万平方英尺建筑是其类中首创，也是西半球最大的，可每小时加工10公吨工业大麻成纺织级纤维、木芯、短纤维/木芯混合物和富含营养的微粉化木芯。这是一个零废弃的过程，利用工业大麻植株的每一部分，并仅依赖百分之百 (100%)可再生能源运作，使其成为行业中可持续发展的典范。

Panda Hemp Gin已全面运作，未来数月将继续扩大生产。二月份，熊猫公司成功完成了600码长的加工生产线和三英里长的顶部气动管线的复杂调试工作，包括了剥制、精制、混合、机械化编织、纤维袋装和储存以及打包的每一件设备。

“Panda Biotech的先进工业大麻加工设施是一项重大成就，也是农业和工业的游戏规则改变者，”Panda Biotech的总裁Dixie Carter说。“随着这一领域的研究和开发持续进步，工业大麻纤维和纤维素将帮助多个行业实现可持续目标和应对挑战。Panda的工业大麻将在满足全球市场对可再生过程和产品的重大需求中扮演关键角色。”

"工业大麻被认为是可用性最广泛的原材料之一，拥有无与伦比的多样潜在用途。Panda Hemp Gin将专注于提供五大主要来自大麻的产品线，包括机械棉化纤维、剥离纤维、木芯（纤维素）、短纤维/木芯混合物和富含营养的微粉化大麻尘。每种产品的无数应用范围广泛，从消费者和工业纺织品、非织造布、纸制品、生物塑料、生物燃料、动物垫料、玻璃纤维替代品、建筑材料如大麻混凝土、覆盖物、隔热材料等等。"

Panda承诺追踪可溯性并仅加工美国种植的大麻秸秆，同时提供令人震惊的付费种植计划，与美国农业社区的合作是其运营的核心。工业大麻为生产者提供了诸多好处，科学证明它能最小化二氧化碳排放，每英亩吸收的量超过任何森林或商业作物。此外，大麻所需的水量远低于大多数主要作物，提供了出色的土壤修复，并且只需最少的化肥、杀虫剂和除草剂。Panda正在积极与生产者签约其付费种植计划，适用于本次收获和那些可能拥有前几次收获或2024年种植季节的秸秆或纤维的农民。感兴趣的生产者可以通过pandabiotech.com网站联系Panda。

“这个设施的巨大规模，每小时能够处理超过22,000磅的捆绑大麻秸秆，这让这个工业大麻加工设施独一无二，”Panda Biotech的首席运营官Scott Evans说。“我们的秸秆直接来源于德克萨斯州及周边州的农业合作伙伴，通过我们的剥茎过程，它在几分钟内就被转化为打包产品，准备零售或用于下游制造应用。Panda的加工设备和基础设施确实是同类中最优秀的。”

欲了解更多信息，请访问www.pandabiotech.com，并在Facebook、Instagram、X和LinkedIn上关注我们@pandabiotech。

关于PANDA BIOTECH

位于德克萨斯州的达拉斯，私有公司Panda Biotech, LLC是新兴美国工业大麻纤维和壳的先行者，100%美国拥有、种植和加工。Panda Biotech的执行领导拥有在清洁能源领域开发、融资、建设和运营大型基础设施设施的丰富经验。他们已开发了22个项目，代表约120亿美元的投资资本。Panda Biotech的首个项目，Panda Hemp Gin™，是与Aka-Ag, LLC合作的，后者是Southern Ute Indian Tribe Growth Fund的全资子公司。该设施位于德克萨斯州的威奇托福尔斯。这是西半球同类中最大的工业大麻加工设施。

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