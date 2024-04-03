玫琳凯公司在第11届世界海洋峰会上率先开展海洋保护工作

由经济学人集团旗下Economist Impact组织的世界海洋峰会2024年聚集了超过200位专家讲者和多样化国际观众，进行深度讨论、工作坊以及对谈场次。 这些活动聚焦于针对一些最紧迫的海洋挑战提出可行解决方案，强调了跨行业合作的重要性。

大自然保护协会全球海洋总Lizzie Mcleod强调了玫琳凯对海洋保护项目的支持，包括在帕劳进行的超级珊瑚礁项目，是协会努力确保海洋健康和弹性的绝佳例子。 （照片：玫琳凯公司）

玫琳凯葡萄牙总经理Sandra Silva分享了合作在海洋保护中的重要性，并强调了在应对气候变化和生物多样性丧失挑战的倡议中融入性别视角的影响。 （照片：玫琳凯公司）

玫琳凯葡萄牙总经理Sandra Silva分享了合作在海洋保护中的重要性，并强调了在应对气候变化和生物多样性丧失挑战的倡议中融入性别视角的影响。 （照片：玫琳凯公司）

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 玫琳凯公司（Mary Kay Inc.），全球女性赋权的先锋与可持续发展的倡导者，再次站在全球海洋保护的前沿。 美容品牌玫琳凯参与第11 届世界海洋峰会暨博览会，该活动于3月11日至13日在葡萄牙里斯本举行。 作为连续第二年的铜级赞助商，玫琳凯展示了其不懈的承诺，以私营部门代表的身份和与大自然保护协会（TNC）长期合作的形式促进可持续蓝色经济的发展。

由经济学人集团旗下Economist Impact组织的年度世界海洋峰会暨博览会聚集了超过200位专家讲者和来自各国的多样化国际观众，进行深度讨论、工作坊以及对谈场次。 这些活动聚焦于针对一些最紧迫的海洋挑战提出可行解决方案，强调了跨行业合作的重要性。

玫琳凯葡萄牙总经理Sandra Silva在“开发蓝色自然项目”的专题讨论中提供了宝贵的见解，分享了合作在海洋保护工作当中扮演的角色，并强调了在应对气候变化和生物多样性丧失挑战的 倡议中融入性别视角的影响。

Silva表示：“ 玫琳凯今年参加世界海洋峰会不仅是为了强调我们对海洋保护的承诺，还是为了突出女性在这些努力中不可或缺的角色。我们相信，我们今天的集体行动对于保护海洋生态系统至关 重要。所有利益相关者都在峰会上更加了解新的合作方式，聚焦于可行的战略和可靠的解决方案，以增强海洋保育。”

大自然保护协会全球海洋总监Lizzie Mcleod博士表示对于协会与玫琳凯长期而有影响力的合作关系表示感激：“ 我们强大的合作关系证明了在科学界和私营部门之间联合起来改善海洋健康的力量。 玫琳凯对海洋保护项目的支持，包括在帕劳进行的超级珊瑚礁项目，就是我们共同努力确保海洋健康和弹性的绝佳例子。”

玫琳凯通过对大自然保护协会的支持，致力于提升海洋健康和珊瑚礁意识已长达37年。 一些最近的项目包括在亚太地区的超级珊瑚礁修复项目以及在夏威夷、帕劳、马绍尔群岛和伯利兹的相关项目。 这些项目与玫琳凯的使命一致，不仅丰富了生活，还确保了海洋环境的长期和健康发展，造福未来世代。

您知道吗？

玫琳凯从1987年开始支持大自然保护协会（TNC），如今已经为全球100个保护项目做出了三十多年的贡献。

作为保护地球陆地和水域使命的一部分，大自然保护协会计划到2030年保护40亿公顷的海洋，其中包括珊瑚礁。

在经合组织（OECD）国家发表的1500多篇珊瑚礁科学文章中，有33%的作者是女性。 1

欧盟海洋科学领域13-24%的高级职位由女性担任。 1

渔业和水产业中90%的女性参与了较少报酬或无报酬的工作。1

关于Mary Kay

从过去到现在，直至永远。Mary Kay Ash作为首批突破职业障碍的女性之一，于1963年在德克萨斯州创立了她的梦想美妆品牌，携带着一个宏伟目标：丰富女性生活。这一梦想已经开花结果，成长为一家在35个以上国家，拥有数百万独立销售成员的全球公司。在过去的60年里，Mary Kay提供的机遇赋权于女性，通过教育、指导、支持和创新，让她们自主定义自己的未来。Mary Kay专注于投入科学研究，开发前沿的护肤品、彩妆产品、营养补充剂和香水。Mary Kay坚信于保护我们的地球，为未来代留下宝贵资源，保护遭受癌症和家庭暴力影响的女性，并激励年轻人追逐他们的梦想。欲了解更多信息，请访问marykayglobal.com。您也可以在Facebook 、Instagram和LinkedIn上找到我们，或在X （以前称为Twitter）上关注我们。

关于大自然保护协会

大自然保护协会是一个全球保护组织，致力于保护所有生命赖以生存的土地和水域。 在科学的指导下，我们创建了创新且务实的解决方案，以应对世界上最严峻的挑战，使自然和人类能够共同繁荣。 我们正应对气候变化，以前所未有的规模保护土地、水域和海洋，以可持续的方式提供粮食和水，并帮助城市变得更加可持续。 我们在76个国家和地区开展工作，其中37个为直接保护工作，另外39个则由合作伙伴协助进行。 我们采用合作方式，让当地社区、政府、私营部门和其他合作伙伴参与进来。 如需了解更多信息，请访问www.nature.org或在Twitter上关注@nature_press。

1信息来源：https://impact.economist.com/ocean/sustainable-ocean-economy/valuing-women-in-the-blue-economy-for-international-womens-day

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