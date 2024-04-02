Impulso.Space USA Corp.獲得向Relativity Space Inc.提供綜合發射服務的合約

佛羅里達州卡納維爾角--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Impulso.Space USA Corp.是一家首屈一指的綜合端對端發射服務提供者。該公司驕傲地宣布已與Relativity Space Inc.簽署了一項重大合約。這一里程碑式的協議鞏固了Impulso.Space在航太領域的關鍵地位，並凸顯了其致力於為未來的衛星星座提供全方位全球發射解決方案的承諾，這些衛星星座需要回應迅速、價格合理的服務。

根據合約條款，Impulso.Space將提供一系列後勤和營運服務，為發射營運商即將進行的發射任務的發射及相關活動提供支援。Impulso.Space將利用其位於佛羅里達州的先進設施，在確保每次發射任務——從發射前準備到發射後操作——的成功方面扮演關鍵角色。

Impulso.Space執行長Pietro Guerrieri表示：「我們很高興能與Relativity Space合作，為他們提供我們在綜合後勤和營運服務方面的專業知識，以及我們的發射能力經紀服務。這種合作關係體現了我們致力於提供順暢的整合式解決方案，從而滿足客戶的獨特需求，推動未來發射服務的快速成長。我們相信，與Relativity Space的合作將創造非凡的成果，並為太空產業的新商機奠定基礎。」

Impulso.Space的服務包括有效負載整合、運載火箭處理、任務管理、運輸和其他營運服務。Impulso.Space擁有良好的成功記錄，並不斷致力於創新，隨時準備為發射服務的整個價值鏈提供支援，並為終端用户的執行提供便利。

隨著Impulso.Space不斷擴大其能力並建立策略性合作夥伴關係，它將進一步鞏固其在全球航太領域的領先地位，推動全球發射服務綜合解決方案的進步並塑造其未來。

如欲瞭解有關Impulso.Space及其綜合發射服務的更多資訊，請造訪https://impulso.space。

關於Impulso.Space

Impulso.Space是一家首屈一指的端對端綜合發射服務提供者，為全球順暢發射服務提供統包式解決方案。Impulso.Space擁有最先進的設施，並致力於追求卓越、推動創新和擴大全球空間服務的邊界。

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