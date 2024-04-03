埃克森美孚推出全新石蜡产品品牌：Prowaxx™

斯普林, 得克萨斯州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 埃克森美孚公司已为石蜡业客户服务了超过125年，现通过引入新产品品牌Prowaxx™ 来重申其对该行业的承诺。 这一新架构将协助区分石蜡产品，并将于4月1日生效。

埃克森美孚蜡销售总监Kyle Davis表示：“Prowaxx不仅仅是一个新名称”， Prowaxx的推出表明了公司未来扩大投资石蜡产业的战略意图，打造了一个可扩展至新产品的命名惯例。 Prowaxx作为产品组合的锚定点，针对客户决策制定了不同的石蜡类型以及更清晰的区分方式。

Davis补充道：“石蜡应用不断发展，客户也期望我们的产品更上一层楼。通过引入Prowaxx，埃克森美孚石蜡正投资我们和客户业务的未来。”

埃克森美孚致力于开发和采用产品和工艺技术，协助公司在其全球网络中提升石蜡生产。 公司通过持续开发对石蜡分子的深入研究，整合运营以建立对石蜡制造过程的全方位见解，并熟悉各种石蜡应用的趋势变化，从而制造更多石蜡。

Davis 表示：“尽管Prowaxx的推出标志着埃克森美孚蜡的新时代，但我们仍然将高质量、可靠性、灵活性、产品完整性和卓越性放在首位。我们客户使用的石蜡产品仍然存在 ，只是换了个新名称。无论您需要哪种类型的石蜡，从板材表面处理用的松蜡到蜡烛和流变应用的全精炼石蜡，Prowaxx都能满足您的需求。”

埃克森美孚将持续利用其全球资源和丰富经验，开发业界领先的石蜡产品。 Prowaxx产品将包括Prowaxx全精炼石蜡、Prowaxx半精炼石蜡和Prowaxx松蜡。 请访问 https://www.exxonmobil.com/en/wax/prowaxx并观看以下视频以了解更多信息。

关于埃克森美孚蜡业

超过125年来，埃克森美孚一直是蜡业技术领域的标杆。 埃克森美孚是客户首选的石蜡供应商，提供一致的产品质量，并确保我产品供应高度可靠。 埃克森美孚在世界各地战略性布局，提供本地生产的产品和多种物流选择。

关于埃克森美孚 ( ExxonMobil )

埃克森美孚，作为全球最大的上市国际能源和石化公司之一，创造了提高生活质量和满足社会不断变化需求的解决方案。

该公司的主要业务包括——上游业务、产品解决方案和低碳解决方案——提供支持现代生活的产品，包括能源、化学品、润滑油以及减排技术。 埃克森美孚拥有行业领先的资源组合，并且是世界上最大的综合燃料、润滑油和化学品公司之一。 埃克森美孚还拥有并运营美国最大的CO2管道网络。 在2021年，埃克森美孚宣布了2030年针对其运营资产的一级和二级温室气体排放减排计划，与2016年水平相比。 计划旨在实现公司整体温室气体强度20-30%的减少；上游操作的温室气体强度减少40-50%；公司整体甲烷强度减少70-80%；以及公司整体燃烧强度减少60-70%。

随着技术进步和清晰、一致的政府政策支持，埃克森美孚旨在到2050年实现其运营资产的一级和二级温室气体排放达到净零。 欲了解更多信息，请访问 exxonmobil.com以及 ExxonMobil’s Advancing Climate Solutions 。

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