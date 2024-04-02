Kinaxis欢迎新的解决方案扩展合作伙伴Elixum

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 供应链管理解决方案的领先提供商Kinaxis® (TSX:KXS)欢迎其最新的解决方案扩展(SolEx)合作伙伴Elixum加入Kinaxis合作伙伴生态系统。该公司的Supply Chain Avatar®解决方案现已与Kinaxis集成，将为企业提供新的人工智能驱动的先进供应链协调能力，从而以前所未有的速度做出实时决策。

Elixum首席营收官Bastian Kunze表示：“我们很高兴成为Kinaxis及其客户的重要合作伙伴。我们的解决方案可以帮助企业实时做出并执行最佳决策，并将无缝扩展到Kinaxis已经非常强大的RapidResponse平台中。”

Kinaxis提供支持端到端供应链协调的广泛应用；Supply Chain Avatar进一步增强了Kinaxis打破壁垒的能力，帮助用户轻松了解覆盖整个供应链的规划策略的影响。

Kinaxis全球合作伙伴组织高级副总裁Conrad Mandala表示：“我们选择合作伙伴的依据是信任以及他们为客户带来的价值。我们非常欢迎Elixum加入我们的计划，我们期待着通过Supply Chain Avatar为我们的客户提供更多的服务。”

Kinaxis PartnerLink计划包括系统集成商、云合作伙伴、解决方案扩展合作伙伴和增值经销商。这是一个强大的组织生态系统，这些组织都相信端到端供应链协调的力量，并将其作为加速战略转型和优化全球供应链的一种手段。

如需了解有关Kinaxis及其合作伙伴的更多信息，请访问kinaxis.com/partners。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链管理领域的全球领导者。我们为供应链和管理供应链的人员服务，为人类谋福祉。我们的软件深受全球知名品牌的信赖，可提供驾驭当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。我们将获得专利的并发技术与以人为本的人工智能方法相结合，使各种规模的企业都能协调其端到端的供应链网络，涵盖从多年战略规划到精确到秒的执行和最后一英里交付的方方面面。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn上关注我们。

关于Elixum

Elixum开创了运营和供应链管理的新时代。借助Supply Chain Avatar®，我们将新一代高级计划与排程功能与人工智能驱动的认知引擎相结合，为所有计划层、流程层和决策层提供前所未有的决策支持和自动化水平。Avatar能够以完全集成、协作和可视化的方式构建、规划、模拟和优化弹性和可持续的供应链网络。灵活、可组合的云原生应用使您能够根据有价值的场景做出并执行实时决策。www.elixum.com

来源：Kinaxis Inc.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。