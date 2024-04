Kinaxis dá as boas-vindas ao novo parceiro de extensão de soluções Elixum

OTTAWA, Ontário--(BUSINESS WIRE)--A Kinaxis® (TSX:KXS), fornecedora líder de soluções de gerenciamento de cadeia de suprimentos, dá as boas-vindas ao seu mais novo parceiro de extensão de solução (SolEx), a Elixum, ao ecossistema de parceiros da Kinaxis. Agora integrada ao Kinaxis, a solução Supply Chain Avatar® da empresa capacitará as empresas com novos recursos avançados de orquestração da cadeia de suprimentos orientados por IA para tomar decisões em tempo real em uma velocidade sem precedentes. .

“Estamos muito animados por sermos um parceiro importante da Kinaxis e de seus clientes” disse Bastian Kunze, diretor de Receitas da Elixum. “Nossa solução ajuda as empresas a tomar e executar as melhores decisões em tempo real e se integrará perfeitamente à plataforma já robusta RapidResponse da Kinaxis”

A Kinaxis oferece uma ampla variedade de aplicativos que suportam a orquestração da cadeia de suprimentos de ponta a ponta; Supply Chain Avatar aprimora a capacidade da Kinaxis de derrubar barreiras e ajudar os usuários a entender facilmente o impacto das estratégias de planejamento em toda a sua cadeia de suprimentos.

“Nossos parceiros são selecionados com base na confiança e no valor que trazem aos nossos clientes,” disse Conrad Mandala, vice-presidente sênior da organização global de parceiros da Kinaxis. “Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas à Elixum em nosso programa e esperamos fornecer ainda mais aos nossos clientes com o Supply Chain Avatar.”

O programa Kinaxis PartnerLink – que inclui Integradores de Sistemas, Parceiros de Nuvem, Parceiros de Extensão de Soluções e Revendedores de Valor Agregado – é um ecossistema robusto de organizações que compartilham a crença no poder da orquestração da cadeia de suprimentos de ponta a ponta como um meio para acelerar a transformação estratégica e otimizar as cadeias de suprimentos globais.

Para saber mais sobre o Kinaxis e seus parceiros, acesse kinaxis.com/partners.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder global em gerenciamento moderno da cadeia de suprimentos. Atendemos cadeias de suprimentos e as pessoas que as gerenciam a serviço da humanidade. Nosso software tem a confiança de marcas globais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com uma abordagem de IA com foco no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a orquestrar sua rede de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, do planejamento estratégico plurianual a execução e a entrega no destino. Para obter mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos LinkedIn.

Sobre a Elixum

A Elixum marca uma nova era no gerenciamento de operações e da cadeia de suprimentos. Com o Supply Chain Avatar®, unimos recursos de Planejamento e Programação Avançados de última geração com um mecanismo cognitivo alimentado por IA, permitindo suporte a decisões e automação em um nível de desempenho sem precedentes – para todos os níveis de planejamento, processos e níveis de decisão. O Avatar permite criar, planejar, simular e otimizar redes de cadeia de suprimentos resilientes e sustentáveis de forma totalmente integrada, colaborativa e visualizada. Os aplicativos nativos da nuvem, flexíveis e componíveis, permitem que você tome e execute decisões em tempo real com base em cenários valiosos. www.elixum.com

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.