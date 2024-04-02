Kinaxis歡迎新的解決方案擴展合作夥伴Elixum

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 供應鏈管理解決方案的領先提供商Kinaxis® (TSX:KXS)歡迎其最新的解決方案擴展(SolEx)合作夥伴Elixum加入Kinaxis合作夥伴生態系統。該公司的Supply Chain Avatar®解決方案現已與Kinaxis整合，將為企業提供新的人工智慧驅動的先進供應鏈協調能力，從而以前所未見的速度做出即時決策。

Elixum營收長Bastian Kunze表示：「我們很高興成為Kinaxis及其客戶的重要合作夥伴。我們的解決方案可以協助企業即時做出並執行最佳決策，並將順暢擴展到Kinaxis業已非常強大的RapidResponse平台中。」

Kinaxis提供支援端對端供應鏈協調的廣泛應用；Supply Chain Avatar進一步強化了Kinaxis打破壁壘的能力，協助使用者輕鬆瞭解涵蓋整個供應鏈的規劃策略的影響。

Kinaxis全球合作夥伴組織資深副總裁Conrad Mandala表示：「我們選擇合作夥伴的依據是彼此之間的信任以及他們為客戶帶來的價值。我們非常歡迎Elixum加入我們的計畫，我們期待著透過Supply Chain Avatar為我們的客戶提供更多的服務。」

Kinaxis PartnerLink計畫包括系統整合商、雲端合作夥伴、解決方案擴展合作夥伴和加值型轉售商。這是一個強大的組織生態系統，這些組織都相信端對端供應鏈協調的力量，並將其做為加速策略轉型和推動全球供應鏈最佳化的一種手段。

如欲瞭解有關Kinaxis及其合作夥伴的更多資訊，請造訪kinaxis.com/partners。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈管理領域的全球領導者。我們為供應鏈和管理供應鏈的人員服務，為人類謀福祉。我們的軟體深受全球知名品牌的信賴，可提供駕馭當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。我們將獲得專利的並發科技與以人為本的人工智慧方法相結合，使各種規模的企業都能協調其端對端的供應鏈網路，涵蓋從多年策略規劃到精確到秒的執行和最後一哩路交付的方方面面。如欲獲取更多資訊和詳情，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn上關注我們。

關於Elixum

Elixum開創了營運和供應鏈管理的新時代。借助Supply Chain Avatar®，我們將下一代高級計畫與排程功能與人工智慧驅動的認知引擎相結合，為所有計劃層、流程層和決策層提供前所未見的決策支援和自動化水準。Avatar能夠以完全整合、協作和視覺化的方式建構、規劃、類比和最佳化具有韌性的永續供應鏈網路。靈活、可組合的雲端原生應用使您能夠根據有價值的場景做出並執行即時決策。www.elixum.com

來源：Kinaxis Inc.

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