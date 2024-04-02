Impulso.Space USA Corp.获得向Relativity Space Inc.提供综合发射服务的合同

佛罗里达州卡纳维拉尔角--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Impulso.Space USA Corp.是一家领先的综合端到端发射服务提供商。该公司自豪地宣布已与Relativity Space Inc.签署了一项重大合同。这一里程碑式的协议巩固了Impulso.Space在航天领域的关键地位，并凸显了其致力于为未来的卫星星座提供全方位全球发射解决方案的承诺，这些卫星星座需要响应迅速、价格合理的服务。

根据合同条款，Impulso.Space将提供一系列后勤和运营服务，为发射运营商即将进行的发射任务的发射活动及活动提供支持。Impulso.Space将利用其位于佛罗里达州的先进设施，在确保每次发射任务——从发射前准备到发射后操作——的成功方面发挥关键作用。

Impulso.Space首席执行官Pietro Guerrieri表示：“我们很高兴能与Relativity Space合作，为他们提供我们在综合后勤和运营服务方面的专业知识，以及我们的发射能力经纪服务。这种合作关系体现了我们致力于提供无缝集成解决方案，从而满足客户的独特需求，推动未来发射服务的快速增长。我们相信，与Relativity Space的合作将创造非凡的成果，并为太空行业的新机遇铺平道路。”

Impulso.Space的服务包括有效载荷集成、运载火箭处理、任务管理、运输和其他运营服务。Impulso.Space拥有良好的成功记录，并不断致力于创新，随时准备为发射服务的整个价值链提供支持，并为最终用户的执行提供便利。

随着Impulso.Space不断扩大其能力并建立战略合作伙伴关系，它将进一步巩固其在全球航天领域的领先地位，推动全球发射服务综合解决方案的进步并塑造其未来。

如需了解有关Impulso.Space及其综合发射服务的更多信息，请访问https://impulso.space。

关于Impulso.Space

Impulso.Space是一家领先的端到端综合发射服务提供商，为全球无缝发射服务提供统包式解决方案。Impulso.Space拥有最先进的设施，并致力于追求卓越、推动创新和拓展全球空间服务的边界。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。