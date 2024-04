ExxonMobil lança nova marca de produtos de cera: Prowaxx™

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Exxon Mobil Corporation, que atende clientes do ramo de cera há mais de 125 anos, está afirmando seu compromisso com o setor ao lançar uma nova marca de produto, Prowaxx™. A nova arquitetura permite a diferenciação entre ceras e entra em vigor em 1º de abril.

"Prowaxx é mais do que apenas um novo nome", disse Kyle Davis, Diretor Global de Vendas de Especialidades na ExxonMobil Waxes. O lançamento da Prowaxx demonstra uma intenção estratégica de investir no futuro da cera, criando uma convenção de nomenclatura escalável para novas ofertas. A Prowaxx serve como uma âncora ao portfólio de produtos com diferenciação entre tipos de cera e maior clareza adaptada à tomada de decisão do cliente.

"As aplicações da cera estão em constante evolução, e os clientes esperam continuamente mais de nossos produtos", disse Davis. "Ao apresentar a Prowaxx, a ExxonMobil Waxes está investindo no futuro de nossos negócios e clientes."

A ExxonMobil está comprometida em desenvolver e empregar tecnologia de produtos e processos que permita à empresa aumentar a produção de cera em toda a sua rede internacional. A empresa está fabricando mais cera ao desenvolver continuamente uma compreensão em profundidade de suas moléculas, integrar operações para estabelecer uma visão em 360° do processo de fabricação de cera e manter familiaridade com as novas tendências de suas várias aplicações.

"Embora o lançamento da Prowaxx sinalize uma nova era para as ceras da ExxonMobil, continuamos priorizando alta qualidade, confiabilidade, flexibilidade, integridade do produto e desempenho superior", disse Davis. “Os produtos de cera que nossos clientes usam ainda estarão disponíveis, apenas com um novo nome. Não importa o tipo de cera que você precisa, a Prowaxx tem o que você precisa, desde parafina bruta para colagem de placas até cera totalmente refinada para velas e aplicações de reologia."

A ExxonMobil continuará desenvolvendo ceras líderes do setor, aproveitando seus recursos mundiais e sua ampla experiência. Os produtos da Prowaxx irão ncluir Prowaxx Fully Refined Wax, Prowaxx Semi-Refined Wax e Prowaxx Slack Wax. Acesse https://www.exxonmobil.com/en/wax/prowaxx e assista ao vídeo abaixo para saber mais.

Sobre a ExxonMobil Waxes

Durante mais de 125 anos, a ExxonMobil definiu o padrão de liderança tecnológica no setor de cera. A ExxonMobil é o fornecedor de cera preferido de nossos clientes, ao proporcionar produtos de qualidade consistente e ao mesmo tempo garantir um fornecimento confiável para os produtos que oferecemos. Com localizações estrategicamente localizadas ao redor do mundo, a ExxonMobil oferece produtos produzidos localmente e diversas opções logísticas.

Sobre a ExxonMobil

A ExxonMobil, uma das maiores empresas internacionais de energia e petroquímica de capital aberto, cria soluções que melhoram a qualidade de vida e satisfazem as necessidades em evolução da sociedade.

Os principais negócios da corporação (Upstream, Soluções de Produtos e Soluções de Baixo Carbono) fornecem produtos que permitem a vida moderna, incluindo energia, produtos químicos, lubrificantes e tecnologias de redução de emissões. A ExxonMobil detém um portfólio de recursos líder do setor, sendo uma das maiores empresas integradas de combustíveis, lubrificantes e produtos químicos do mundo. A ExxonMobil também possui e opera a maior rede de gasodutos de CO2 nos EUA. Em 2021, a ExxonMobil anunciou planos de redução de emissões de gases com efeito estufa de escopos 1 e 2 até 2030 para ativos operados, comparados aos níveis de 2016. Os planos visam obter uma redução de 20-30% na intensidade de gases com efeito de estufa em toda a empresa; uma redução de 40-50% na intensidade de gases com efeito de estufa nas operações a montante; uma redução de 70-80% na intensidade de metano em toda a empresa; e uma redução de 60-70% na intensidade da queima em toda a empresa.

Com avanços na tecnologia e o apoio de políticas governamentais claras e consistentes, a ExxonMobil pretende chegar a zero emissões líquidas de gases com efeito estufa de escopos 1 e 2 em seus ativos operados até 2050. Para saber mais, acesse exxonmobil.com e ExxonMobil’s Advancing Climate Solutions (Avançando em Soluções Climáticas da ExxonMobil).

