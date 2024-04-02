ExxonMobil為蠟產品推出全新品牌：Prowaxx™

德州，斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Exxon Mobil Corporation（中文名：埃克森美孚）長期服務蠟產品客戶，歷史逾125年。該公司為重申其對蠟產業的承諾，推出全新產品品牌「Prowaxx™」。這個新品牌將可在蠟產品間形成市場區隔，並將在4月1日上市。

「Prowaxx不只是一個新品牌名稱，」ExxonMobil Waxes全球特別商品銷售總監Kyle Davis表示。Prowaxx的推出展現了該公司投資蠟產業未來的戰略企圖，並創造一套新產品可據之擴展的命名規則。Prowaxx支援產品組合，對各類蠟產品進行差異化，並針對客戶決策量身定制更高的清晰度。

「蠟的應用不斷演變，客戶也不斷對我們的產品提出新的期許。」Davis說，「ExxonMobil Waxes藉由Prowaxx的推出投資於我們自身、以及客戶明日的業務。」

ExxonMobil承諾開發並部署產品及製程技術，以提高該公司全球網絡的蠟產量。該公司不間斷地深度研發蠟分子的性質、整合營運模式以對蠟製程有全方位的瞭解，並持續掌握各類蠟應用的變化趨勢，以提高蠟產量。

「Prowaxx的推出代表ExxonMobil Waxes邁入新紀元，我們一直將高品質、可靠性、靈活性、產品完整性和卓越性能視為首要任務。」Davis說，「客戶仍可得到他們慣用的蠟產品，只不過換上新名。從板材施膠的粗蠟到用於蠟燭和流變性應用的完全精煉蠟，無論您需要哪一種蠟，Prowaxx都有辦法供應。」

ExxonMobil將繼續運用其全球資源和豐富經驗，開發領先業界的蠟產品。Prowaxx系列產品包括Prowaxx完全精煉蠟、Prowaxx半精煉蠟和Prowaxx粗蠟。請造訪：https://www.exxonmobil.com/en/wax/prowaxx並觀賞影片以瞭解進一步資訊。

關於ExxonMobil Waxes

在超過125年的歷史中，ExxonMobil建立了領導蠟產業技術的標竿。ExxonMobil是客戶首選的蠟供應商，承諾不變的產品品質，同時又確保產品供應的穩定。ExxonMobil在世界各地戰略性布點，以就近提供當地生產的產品和各類物流選擇。

關於ExxonMobil

上市國際能源及石化企業ExxonMobil（中文名：埃克森美孚）規模凌駕全球同業，打造解決方案改善生活品質，並滿足社會演變的需求。

該企業的主要業務分為上游、產品解決方案和低碳解決方案，提供現代生活所需的產品，包括能源、化學品、潤滑劑和低排放科技。ExxonMobil擁有領先同業的資源組合，而且是世界規模數一數二的綜合燃料、潤滑劑和化學品公司。ExxonMobil還擁有並經營美國最大的二氧化碳管路網。ExxonMobil在2021年宣布為其營運資產在2030年之前減少溫室氣體排放的第一階段和第二階段目標（以2016年的排放量為比較基礎）。這些目標計畫將整個企業範圍的溫室氣體排放強度降低20-30%、上游部門的溫室氣體排放強度降低40-50%、整個企業範圍的甲烷排放強度降低70-80%、整個企業範圍的燃燒強度降低60-70%。

技術進步加上政府提出明確一致的政策支持，ExxonMobil計畫在2050年之前達成營運資產第一階段和第二階段溫室氣體淨零排放目標。如欲深入瞭解，請造訪exxonmobil.com以及ExxonMobil的進階氣候解決方案。

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