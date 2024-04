Kinaxis accueille Elixum, nouveau partenaire Solution Extension

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), le principal fournisseur de solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement, accueille son tout nouveau partenaire Solution Extension (SolEx) Elixum dans l’écosystème de partenaires de Kinaxis. Désormais intégrée à Kinaxis, la solution Supply Chain Avatar® de la société permettra aux entreprises de disposer de nouvelles capacités avancées d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement basée sur l’IA pour prendre des décisions en temps réel à une vitesse sans précédent.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’être un partenaire important de Kinaxis et de ses clients », déclare Bastian Kunze, directeur des revenus chez Elixum. « Notre solution aide les entreprises à prendre et à exécuter les meilleures décisions en temps réel et s’étendra de manière transparente à la plateforme RapidResponse déjà robuste de Kinaxis. »

Kinaxis propose une large gamme d’applications prenant en charge l’orchestration de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement ; Supply Chain Avatar renforce la capacité de Kinaxis à éliminer les barrières et à aider les utilisateurs à comprendre facilement l’impact des stratégies de planification sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement.

« Nos partenaires sont sélectionnés sur la base de la confiance et de la valeur qu’ils apportent à nos clients », déclare Conrad Mandala, vice-président principal de l’organisation mondiale des partenaires chez Kinaxis. « Nous sommes ravis d’accueillir Elixum dans notre programme et sommes impatients d’apporter encore plus à nos clients avec Supply Chain Avatar. »

Le programme PartnerLink de Kinaxis, qui inclut des intégrateurs de systèmes, des partenaires cloud, des partenaires Solution Extension et des revendeurs à valeur ajoutée, est un solide écosystème d’organisations partageant une croyance dans la puissance de l’orchestration de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout comme moyen d’accélérer la transformation stratégique et d’optimiser les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Pour en savoir plus sur Kinaxis et ses partenaires, rendez-vous sur kinaxis.com/partners.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader mondial de la gestion moderne de la chaîne d'approvisionnement. Nous servons les chaînes d'approvisionnement et les personnes qui les gèrent au service de l'humanité. Des marques mondiales renommées font confiance à notre logiciel pour fournir la souplesse et la prévisibilité nécessaires pour se diriger dans la situation actuelle de volatilité et de bouleversement. Nous combinons notre technique brevetée d'exécution simultanée avec une approche de l’IA centrée sur l’humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles d’organiser leur réseau de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, depuis la planification stratégique pluriannuelle jusqu’à l’exécution à la seconde près et la livraison au dernier kilomètre. Pour plus d'actualités et d'informations, rendez-vous sur le site kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos d’Elixum

Elixum marque une nouvelle ère dans la gestion des opérations et de la chaîne d’approvisionnement. Avec Supply Chain Avatar®, nous associons des fonctionnalités de planification et d’ordonnancement avancées de nouvelle génération à un moteur cognitif basé sur l’IA, permettant l’aide à la décision et l’automatisation à un niveau de performance sans précédent, à tous les niveaux de planification, tous les processus et tous les types de décision. Avatar permet de construire, planifier, simuler et optimiser des réseaux de chaîne d’approvisionnement résilients et durables de manière totalement intégrée, collaborative et visualisée. Les applications basées sur le cloud flexibles et composables permettent de prendre et d’exécuter des décisions en temps réel basées sur des scénarios valables. www.elixum.com

Source : Kinaxis Inc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.