Merz fecha acordo de compra de ativos com empresa de biotecnologia dos EUA

FRANKFURT AM MAIN, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A Merz Therapeutics, empresa do Merz Group sediada em Frankfurt, firmou um Acordo de Compra de Ativos para adquirir dois medicamentos comerciais da Acorda Therapeutics, uma empresa listada na NASDAQ. O fechamento da transação contribuirá significativamente para a estratégia de crescimento acelerado da Merz Therapeutics.

"Nossa empresa especializada em neurologia, a Merz Therapeutics, tem se desenvolvido muito bem nos últimos anos. Esse investimento acrescentará significativamente à estratégia de crescimento da Merz Therapeutics e ampliará nosso portfólio no campo dos distúrbios de movimento e neurodegeneração. Além disso, ele fortalecerá a posição de mercado na América do Norte", diz Jörg Bergler, COO do Merz Group. "Estamos animados com o desenvolvimento da Merz Therapeutics e convencidos de que a aquisição dos dois medicamentos, um para o tratamento das fases OFF da doença de Parkinson (DP) e outro para o tratamento de distúrbios de marcha na esclerose múltipla, será de grande valor tanto para médicos quanto para pacientes".

A aquisição será realizada por meio de um processo de venda estruturado por um tribunal nos termos da seção 363 do Código de Falências dos Estados Unidos, no qual a Merz Therapeutics fornecerá a oferta inicial no leilão. O preço de compra oferecido pela Merz é de US$ 185 milhões. A conclusão do processo de venda é esperada para junho de 2024, com qualquer venda sujeita à aprovação judicial.

Para o Merz Group, uma empresa familiar sediada em Frankfurt, este investimento seria a terceira transação nos EUA em pouco mais de 10 anos e a segunda vez com uma empresa listada na NASDAQ. "A Merz tem crescido fortemente nos últimos anos, tanto organicamente quanto por meio de aquisições estratégicas, especialmente na América do Norte. Temos uma sólida experiência tanto na aquisição quanto na integração de empresas ou produtos nos EUA. Como uma empresa alemã, mas global, estamos muito interessados em aquisições inovadoras em escala global", conclui Jörg Bergler.

Stefan König, CEO da Merz Therapeutics, acrescenta: "como uma empresa inovadora focada no paciente, reconhecemos a responsabilidade de fornecer cuidados contínuos aos pacientes e apoio às terapias bem estabelecidas e inovadoras da Acorda, e vemos isso como uma expansão ideal do portfólio potencial que enfatiza nossa ambição em áreas terapêuticas fundamentais".

Sobre o Merz Group

O Merz Group é uma empresa global e diversificada no setor de saúde, sediada em Frankfurt, Alemanha. Com mais de 116 anos de história, é uma empresa familiar reconhecida por seu compromisso com a inovação, perspectiva de longo prazo e foco no crescimento lucrativo. O Merz Group engloba as empresas Merz Aesthetics, Merz Therapeutics, Merz Consumer Care, Merz Real Estate e Merz Financial Investments. A empresa emprega 4.337 pessoas (até o ano financeiro 2022/2023) em 28 países ao redor do mundo. Para saber mais, acesse www.merz.com.

Sobre a Merz Therapeutics

A Merz Therapeutics GmbH é dedicada a melhorar a vida dos pacientes ao redor do mundo. Com sua pesquisa incansável, desenvolvimento e cultura de inovação, a Merz Therapeutics busca atender às necessidades não atendidas dos pacientes e alcançar melhores resultados. A Merz Therapeutics procura abordar as necessidades únicas das pessoas que sofrem de distúrbios de movimento, condições neurodegenerativas, doenças hepáticas e outras condições de saúde que impactam severamente a qualidade de vida dos pacientes.

A Merz Therapeutics tem sede em Frankfurt am Main, Alemanha, e está representada em mais de 90 países, com uma afiliada na América do Norte sediada em Raleigh, Carolina do Norte. A Merz Therapeutics GmbH faz parte do Merz Group. Acesse www.merztherapeutics.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.