ESI Group与一汽-大众TE建立战略合作伙伴关系，共同推进汽车智能仿真技术发展

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ESI Group (Paris:ESI)与一汽-大众(FAW-VW) TE签署了一份谅解备忘录(MoU)，旨在推进汽车行业在智能仿真技术领域的创新与发展，以此巩固并深化双方的战略合作伙伴关系。仪式在位于中国吉林省长春市的一汽-大众研发中心举行，由一汽-大众技术开发总监邓国辉和ESI Group执行副总裁兼首席营收官Francis Griffiths共同主持。

ESI Group与一汽-大众TE的合作旨在应对中国汽车安全法规带来的挑战，并推动行业创新。此番合作，双方将着力推动智能仿真领域的创新和效率提升，并致力于建立本地化的汽车行业材料数据库，借此深化合作，推动整个行业的智能仿真技术发展。这一合作旨在为开创更清洁、更安全、更高效的未来铺平道路。

依据谅解备忘录，双方建立了材料测试和智能仿真联合实验室，此举标志着汽车行业在智能仿真、创新和研究方面迈出了重要一步。

“经过40多年的深厚合作，ESI Group和大众集团建立了牢固的联系，包括自2007年起，我们与一汽-大众建立的富有成效的合作伙伴关系。这标志着我们致力于推进汽车领域虚拟仿真技术的一个重要里程碑。携手一汽-大众，我们谋求在智能仿真、材料研发方面推动创新和效率提升。”ESI Group执行副总裁兼首席营收官Francis Griffiths表示。

“今天具有里程碑意义的活动不仅是为了庆祝过去二十年间我们双方卓有成效的合作历程，同时也是为了与ESI共同开启汽车虚拟仿真创新的新纪元。这一合作关系超越了普通的合作协议范畴，它是我们共同愿景和承诺的见证，旨在开拓智能仿真和材料研究领域，树立新的行业标准，推动汽车安全和效率向前发展。” 一汽-大众技术开发总监邓国辉表示。

在颁奖典礼上，一汽-大众TE与ESI Group交换了奖项，以表彰双方在创新方面的合作成果。一汽-大众TE向ESI Group颁发了享有盛誉的“CAE可信顾问”奖，以表彰ESI在推动汽车行业虚拟仿真技术发展方面提供的杰出支持。

作为回报，ESI Group为一汽-大众技术开发团队颁发了多个全球奖项，其中包括以一汽-大众技术开发总监邓国辉为代表的“最佳合作伙伴”和以付晓龙为代表的“最佳仿真方法开发团队”。李大鹏也因其卓越贡献被授予“虚拟性能专家”奖。这些荣誉彰显了两家公司的相互尊重、共同目标以及通过成功合作推进汽车安全和效率的承诺。

关于ESI Group

ESI Group隶属于Keysight Technologies，以预测物理建模和虚拟原型专业技术为基础，提供可靠的定制解决方案。ESI软件主要应用于汽车、陆地运输、航空航天、国防和重工业领域，使工程师能够模拟机械设计、智能制造流程和以人为本的工作流程，从而在产品生命周期的早期做出更好的决策。Keysight是标准普尔500强企业，提供市场领先的设计、仿真和测试解决方案，帮助工程师在整个产品生命周期内以更低的风险更快地进行开发和部署。有关更多信息，请访问：www.esi-group.com

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关于一汽-大众

一汽-大众汽车有限公司（以下简称一汽-大众）于1991年2月6日成立，是由中国第一汽车股份有限公司、德国大众汽车股份公司、奥迪汽车股份公司和大众汽车（中国）投资有限公司合资经营的大型乘用车生产企业，是我国第一个按经济规模起步建设的现代化乘用车生产企业。

经过近30年的发展，一汽-大众产能布局已覆盖东北长春、西南成都、华南佛山、华东青岛以及华北天津，拥有轿车一厂、轿车二厂、轿车三厂、轿车四厂、轿车五厂、轿车六厂、动力总成事业部以及冲压中心八大专业生产厂。

地址：中华人民共和国吉林省长春市汽车产业开发区安庆路5号

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