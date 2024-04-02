Merz與一家美國生物科技公司達成資產購買協議

德国法兰克福--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於法蘭克福的Merz Group旗下企業Merz Therapeutics與那斯達克上市公司Acorda Therapeutics簽署了一項資產購買協議，擬收購後者的兩種商業藥品。該交易的完成將顯著促進Merz Therapeutics的加速成長策略。

Merz Group營運長Jörg Bergler表示：「Merz Therapeutics是我們專注於專科神經學的業務，近年來發展動力良好。這項投資將極大地促進Merz Therapeutics的發展策略，並擴大我們在運動障礙和神經退化性疾病領域的產品組合。此外，它還將鞏固我們在北美的市場地位。我們對Merz Therapeutics的發展感到非常振奮，並深信收購這兩種藥物——一種用於治療巴金森氏症(PD)的OFF期，另一種用於治療多發性硬化症的步態障礙——對醫生和病患都具有極大的價值。」

此次收購將根據《美國破產法》透過法院組織的363出售程序進行，Merz Therapeutics將在拍賣中提供起始出價。Merz提出的收購價格為1.85億美元。出售過程可望於2024年6月完成，任何出售均須獲得法院核准。

對於總部位於法蘭克福的家族企業Merz Group來說，這項投資將是短短10多年來在美國進行的第三筆交易，也是第二次與那斯達克上市公司進行交易。Jörg Bergler總結道：「近年來，Merz成長動力強勁，不僅達成了有機成長，還透過策略性收購實現了成長，尤其是在北美地區。我們在收購和整合美國公司或產品方面擁有豐富的經驗。身為一家總部在德國但業務遍及全球的公司，我們對全球範圍內的創新性收購非常感興趣。」

Merz Therapeutics執行長Stefan König補充道：「身為一家以病患為中心的創新型公司，我們體認到為Acorda成熟的創新療法提供持續的病患護理和支援的責任，並認為這是一個擴充潛在投資組合的絕佳機會，彰顯了我們在關鍵治療領域的雄心。」

關於Merz Group

Merz Group是一家總部位於德國法蘭克福的全球性多元化醫療保健公司。該公司是一家擁有逾116年歷史的家族企業，以致力於創新、著眼長遠和注重盈利性成長而著稱。Merz Group旗下包括Merz Aesthetics、Merz Therapeutics、Merz Consumer Care、Merz Real Estate和Merz Financial Investments。該公司在全球28個國家擁有4337名員工（截至22/23會計年度）。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.merz.com。

關於Merz Therapeutics

Merz Therapeutics GmbH致力於改善全球病患的生活。憑藉不懈的研究、開發和創新文化，Merz Therapeutics致力於滿足病患尚未得到滿足的需求，並實現更好的治療效果。Merz Therapeutics致力於滿足運動障礙、神經退化性疾病、肝病和其他嚴重影響病患生活品質的健康問題病患的獨特需求。

Merz Therapeutics總部位於德國法蘭克福，業務遍及90多個國家，在北卡羅來納州羅利設有北美附屬公司。Merz Therapeutics GmbH隸屬於Merz Group。請造訪www.merztherapeutics.com

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