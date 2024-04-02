Merz与某美国生物科技公司签订资产收购协议

德国美因河畔法兰克福--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Merz Therapeutics是法兰克福Merz Group下属的业务，日前签订了从纳斯达克上市公司Acorda Therapeutics收购两种上市药物的资产收购协议。该交易的完成将显著促进Merz Therapeutics的加速增长战略。

Merz Group首席运营官Jörg Bergler表示：“我们的Merz Therapeutics业务以专用神经科学为中心，近年来的发展十分顺利。该投资将显著促进Merz Therapeutics的增长战略，扩大我们在运动障碍和神经退行性疾病领域的产品组合。此外，这还将增强我们在北美市场的地位。我们对Merz Therapeutics的发展感到很振奋，坚信收购这两种药物，一种用于治疗帕金森氏病(PD)的OFF阶段，另一种用于治疗多种硬化中的步态障碍，将为医生和患者带来极大的价值。”

该收购将依据美国《破产法》下的法院设计363出售流程进行，由Merz Therapeutics提供拍卖起拍价。Merz的收购报价为1.85亿美元，出售过程预计将于2024年6月完成，任何出售都须经法院批准。

对于总部位于法兰克福的家族企业Merz Group而言，该投资将是短短10年来在美国的第三笔交易，也是该集团第二次投资纳斯达克上市公司。“Merz近年的发展非常强劲，不仅包括内生性增长，同时也通过战略收购，尤其是在北美地区。我们在收购和整合美国公司或产品方面拥有丰富的经验。作为一家来自德国的全球性公司，我们非常有意在全球开展创新的收购”，Jörg Bergler总结说。

Merz Therapeutics首席执行官Stefan König补充说：“作为一家以患者为中心的创新公司，我们认识到自己有责任为Acorda的成熟和创新疗法继续提供患者关怀和支持，认为这将是一个理想的潜在组合扩展机会，强化我们在关键治疗领域的雄心。”

关于Merz Group

Merz Group是一家全球性的多元化医疗行业公司，总部位于德国法兰克福。这家由家族所有的公司拥有超过116年的历史，以重视创新、长远视角和关注可盈利增长而傲立市场。Merz Group下属业务部门包括Merz Aesthetics（美容）、Merz Therapeutics（治疗）、Merz Consumer Care（消费者护理）、Merz Real Estate（房地产）和Merz Financial Investments（金融投资）。该公司在全球28个国家和地区拥有4,337名员工（截至22/23财务年度）。要了解更多信息，请访问www.merz.com。

关于Merz Therapeutics

Merz Therapeutics GmbH专注于改善全世界患者的生命。通过不懈的研究、开发和创新文化，Merz Therapeutics矢志满足患者需求并实现更佳的效果。Merz Therapeutics针对存在运动障碍、神经退行性疾病、肝病以及其他严重影响患者生命质量的健康条件的患者，努力满足他们的独特需求。

Merz Therapeutics总部位于德国美因河畔法兰克福，在90多个国家和地区设有代表处，在北美的关联公司位于北卡罗来纳州罗利。Merz Therapeutics GmbH是Merz Group的成员公司。请访问www.merztherapeutics.com

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